«Вернусь и обязательно женюсь!»: как чувашские женщины создали уникальный тыл для своих героев

Когда в 2022 году председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева вместе с соратницами вышила 3000 платков-оберегов для мобилизованных, вряд ли кто-то мог предположить, какую колоссальную силу пробудит этот древний обычай.

О том, на что оказались способны милые хрупкие женщины, рассказывает Лариса Михайлова, советник председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, автор социо-архитектурного проекта «Своих девчонок не бросаем!».

Чебоксары встретили светлым небом и невероятным ощущением внутреннего тепла и сплоченности. Я приехала в этот уютный волжский город с особой миссией — встретиться с Натальей Алексеевной Николаевой, о проектах которой говорят далеко за пределами республики, и мне не терпелось узнать, как женщины строят тыл в XXI веке.

С первых минут нашей встречи Наталья Алексеевна поразила своей искренней, созидательной энергией. Мы заговорили о самом важном — о помощи тем, кто сейчас находится на передовой, и их близким.

— Всё начиналось с очень душевного порыва, — рассказывает Наталья Алексеевна, вспоминая старт акции «Подари платок солдату».

Только представьте: осенью 2022 года чувашские женщины своими руками вышили тысячи платков-оберегов для уходящих на СВО земляков. За каждым стежком — молитва и надежда. Наталья Алексеевна делится со мной трогательной историей из Янтиковского муниципального округа: во время проводов бойцов молодая председатель местного женсовета вручала эти платочки. Один из солдат, крепко сжав в руке теплый оберег, ответил ей: «Вернусь, найду и обязательно женюсь!». И в этих словах была вера, которую невозможно победить.

Наталья Алексеевна показывает цифры, за которыми стоит огромный труд. С 2022 года в республике проведено более 500 уроков с участниками СВО. Совместно с Фондом развития Чувашии «Перле» собрано более 20 тонн гуманитарного груза. Они едут туда, где тяжелее всего. Организовано свыше 12 выездов в военные госпитали Самары, Санкт-Петербурга, ЛНР и ДНР, бойцам передают нательное белье и другие необходимые вещи.

Меня особенно поразило, как здесь заботятся о семьях бойцов. В районах функционируют клубы для женщин из семей участников СВО — их уже 27! Ко Дню матери женсоветы проводят особые мероприятия для матерей погибших участников СВО. Замороженные горем души оттаивают, когда они вместе проживают горе и делятся воспоминаниями.

Мы молча слушаем отрывок из стихотворения одной из них:

«Болит и плачет сердце мамы,

Болит и плачет, бередит раны...»

— Мы стараемся охватить разные сферы, — объясняет Наталья Алексеевна. — Это и душевные чаепития, и творческие мастер-классы, где можно отвлечься, и психологические тренинги. К нам приходят ведущие врачи Чувашии, чтобы помочь женщинам сохранить свое здоровье в этот период постоянного стресса.

Женщины Чувашии не перестают восхищать своей силой. В межрегиональном конкурсе «Я — ЖЕНЩИНА» для семей участников спецоперации создали отдельную номинацию «Жди меня». И если в 2024 году в ней участвовали 54 женщины, то в 2025-м — уже 85. Наталья Алексеевна с замиранием сердца вспоминает церемонию 2024 года: зал взорвался овациями, когда за наградой на сцену вышла супруга воюющего на СВО бойца. Она была на восьмом месяце беременности... их пятым ребенком.

Отдельное внимание уделяется практической адаптации и будущему семей. В рамках республиканских встреч «Женщины Героев» Союз проводит круглые столы прямо на предприятиях оборонно-промышленного комплекса — на АО «Лента» и АО «ЧЭАЗ». Цель благая и очень конкретна: познакомить людей с промышленной инфраструктурой и рассказать о программах адаптации и возможностях трудоустройства ветеранов боевых действий на заводах республики. А в образовательных организациях матерям рассказывают о льготах и целевых местах для поступления в вузы Чувашии.

Театр здесь тоже служит исцелению. Наталья Алексеевна с гордостью рассказывает о проекте «Искусство ждать», в рамках которого была создана иммерсивная бесплатная постановка «Жди меня». Режиссер невероятно тонко соединил в спектакле историю любви, прошедшей испытание Великой Отечественной войной, события нынешней спецоперации и непреходящую силу женской верности. Постановку, доступную по QR-коду, показали уже в 12 районах, её посмотрели более 3500 человек.

— Знаете, что сказала одна из зрительниц? — делится со мной председатель. — Она подошла и призналась: «Во время просмотра спектакля я заново пережила все те чувства, когда провожала мужа год назад. Мы с детьми очень любим и ждем его возвращения».

Уезжая из Чебоксар, я увозила с собой уверенность: чувашские бойцы на фронте знают, что бы с ними ни случилось, их девчонок не бросят. И когда за спинами наших бойцов стоит такой тыл, они обязательно вернутся с Победой.

