MOSKWITCH «Уроборос» (ЕР)

Исполнитель: MOSKWITCH, Название: «Уроборос», Стиль: инди-рок, Год: 2025

Символ Уробороса (змея, пожирающего собственный хвост) настолько древний, что доподлинно даже не установлено, когда и в какой из культур он произошел. Ветвятся и значения этого образа, но чаще всего специалисты указывают на понятия цикличности, вечного возвращения и обновления мира и человека. Безусловно, Уроборос можно считать и одной из универсальных моделей мироздания.

Группа MOSKWITCH чувствительна не только к символам, но и погодным изменениям, которые периодически застают врасплох героя их песен. Эти две магистральные линии слились воедино в свежем максисингле группы. Ларчик открывается просто: Уроборос, это мерзкий ноябрь который кусает за хвост не менее недружелюбный февраль, беря нас всех в кольцо самых неприятных месяцев года. Последствия этого промозглого плена самые незавидные: простуда, насморк, озноб настигшие студеным утром уставшего от вечной непогоды жителя мегаполиса.

По факт период погодных неурядиц в Москве длится даже не захваченные жадным Уроборосом четыре месяца и даже не полгода, как в песне Максима Дунаевского и Наума Олева «Непогода». В песне группы MOSKWITCH верно подмечено, что данные катаклизмы длятся где-то девять месяцев. Но это же ведь и приод беременности — вынашивания долгожданного плода. И тут приходит черед вспомнить о значении Уробороса как символа обновления. Из этой серии второй куплет, где герой видит умытый дождем двор и приходит в себя, умиротворенный крепким чаем, алтайским медом и целебными каплями в нос. Тут же и прилипший к окну кленовый лист как воплощение надежды из знаменитого рассказа О. Генри.

Присущая Уроборосу цикличность отлично отражена в нескольких версиях посвященной ему песни. Помимо электрического варианта здесь есть медитативная акустика и холодноватая электронщина. Благодаря этому слушателю постоянно бросает изо льда в полымя — и обратно. Подчеркивает эти два полюса участие в записи Данилы Смирнова («Кирпичи») и Александра Корюковца («Аффинаж»).