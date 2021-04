Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»

Исполнитель: Разные, Название: «Gods of Metal», Стиль: хэви-метал, Год: 2020

Прошли те времена, когда из-за ужасного качества записи и недостатка собственного образования фанаты металла не могли разобрать с хрипящих бобин ни слова. В подарочных изданиях королей мирового хард-н-хэви доступны оригинальные тексты песен, а в интернете на каждую из них можно найти по несколько версий перевода. Но все равно сильны стереотипы, что «фирму» лучше слушать только на английском, а смысл — дело десятое.

Переводчица из Екатеринбурга Евгения Артаманова опровергла этот тезис. Спродюсированный ею и ее соавтором из Нижнего Новгорода Игорем Прикащевым сборник металлических каверов «Gods of Metal» - наглядный пример, как можно делать русские адаптации мировых хитов на достойном уровне. Это раньше мы брезгливо морщили нос, едва заслышав о том, что бессмертная «Smoke on the Water» посвящена тривиальному пожару на студии. Теперь же Артамонова и Прикащев предлагают нам русскую версию «Highway Star» тех же Deep Purple «Звезда шоссе» — и припев в ней звучит вполне эстетично и благозвучно: «Любима, желанна, шикарна» и проч. Пристойно ее исполнила и владивостокская группа Holy Smoke с изящным форсированием вокала и должной степенью куража.

Подбор участников для проекта — отдельная тема для обсуждения. Четыре года назад Евгения Артамонова выпустила трибьют группе «Кипелов», и логично было бы ожидать, что та же тусовка практически в полном составе перекочует на следующий релиз. Но не тут-то было: протекционизм, судя по всему, Артамоновой совершенно чужд. В «Gods of Metal» - сплошь новые имена и самая широкая география — от Днепра и Воронежа до Владивостока и Биробиджана.

В профессионализме из участников сборника не откажешь, пожалуй, никому. Вопрос лишь в недостатке практики и сильном влиянии кумиров, в котором можно заподозрить некоторых вокалистов. Скажем, Иван Воронов из Днепра («О, ныряльщик» из репертуара Dio) и Максим Иванов («Wild Сhild» WASP) явно пребывают под впечатлением от манеры Валерия Кипелова.

А в выигрыше в конечном итоге оказываются те, кто не силился что-то там из себя изобразить, а подошел к записи с известной долей раздолбайства. Так, один из лучших номеров альбома принадлежит Борису Сергееву («Параноик»), который честно признался в буклете к сборнику, что недолюбливает «Paranoid» Оззи Осборна, поэтому сделал песню на коленке. Так что начало перевода «я покончил с этой стервой, выносившей мне мозги» вполне можно отнести и к тому, как исполнитель обошелся с предложенной ему песней.

Чувство юмора удалось продемонстрировать и Юрию Сахнову в «Королях металла» («Kings of Metal» Manowar). Ну а чего еще можно ожидать от человека, который в детстве учился играть на балалайке, пишет в буклете «хэви-метал — это спорное ответвление музыки» и поет: «Пусть тру-металлисты поднимут лес рук!»

Нельзя не отметить и чувство вкуса, с которым выбирались песни на этот сборник. «Fear of the Dark» Iron Maiden, «Hunting High and Low» Stratowarius и «Dreamer» Оззи Осборна способны украсить любую индивидуально составленную металхедами подборку для домашнего прослушивания. Единственный минус сборника — это то, что в некоторых треках (например, «The Memory Remains» Metallica) были использованы оригинальные фонограммы. Однако трибьют с самого начала задумывался именно как вокальный, так что просветительская функция и знакомство целевой аудитории с новыми «золотыми» и «серебряными» голосами жанра оказались намного важнее инструментальных изысков.