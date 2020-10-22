Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»

23:05 22.10.2020

В юридической службе компании «Конкорд» считают, что Максим Шевченко проявил бдительность, указав на недостоверную информацию, опубликованную в Сети о бизнесмене Евгении Пригожине

Пресс-служба компании разместила на своей странице в социальной сети комментарий относительно ситуации с журналистом Шевченко. Как уточняется, юридическая служба «Конкорда» выразила ему благодарность «за проявленную бдительность касательно неверно размещенной информации о якобы имеющейся судимости» у Пригожина.

Запрос об удалении с «Википедии» не соответствующих действительности данных уже направлен в непубличной форме, а Шевченко впредь «может даже рассчитывать на материальное вознаграждение за выявление недостоверных сведений».

Ситуацию оценил и Евгений Пригожин, обратив внимание на то, как за считанные дни Максим Шевченко из «приблатненного» превратился в хорошего мальчика.

«Приятно наблюдать, как антироссийски настроенные товарищи, этакие голосистые петушки, приучаются к горшку», – заметил предприниматель, при этом предупредив, что, если Шевченко и дальше будет прибегать к «блатной лексике», то у бизнесмена найдется для него «подходящий анекдот».

Стоит отметить, что Максиму Шевченко в скором времени придется отвечать в суде за клевету в адрес Евгения Пригожина. Аналогичные иски юристами бизнесмена были поданы к Алексею Навальному и его помощнице Любови Соболь.

