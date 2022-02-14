Евгений Алексеев «The Way»

Исполнитель: Евгений Алексеев, Название: «The Way», Стиль: фортепианные импровизации, Год: 2020

Пандемия коронавируса сильно изменила нашу жизнь, чаще всего — не в лучшую сторону. Одним из немногих плюсов ее стал определенный творческий всплеск, когда, например, отлученные от гастролей музыканты занимали внезапно свалившуюся на них уйму свободного времени сочинением новых произведений и даже альбомов.

Другая причина подобного ренессанса — сублимация негативных чувств. Именно это произошло с пианистом Евгением Алексеевым, который из-за закрывшихся границ потерял возможность встречаться в 2020 году со своей 12-летней дочерью Марианной. Произошло это в феврале, а уже к октябрю был готов посвященный ей альбом инструментальный альбом «The Way».

Евгений Алексеев — человек с весомым портфолио и необычной творческой судьбой. Известность ему принесли два альбома фортепианных переложений песен «Гражданской обороны». Задав определенный тренд и для других музыкантов, он тоже на этом не остановился и записал свои вариации на тему песен Янки Дягилевой и Бориса Гребенщикова, а сейчас подступается к Юрию Шевчуку.

Помимо того, что все они — действительно сильные мелодисты, в их музыке есть серьезный заряд, подвигающий к внутреннему сопротивлению. Поэтому как бы ни рвало душу самому Алексееву, он не имеет права для демонстрации слабости и упадка. Каждая из пяти композиций альбома — это шаг к обретению собственного пути, выводящего из болота уныния и тоски.

«Awakening» навевает представления о хмуром утре, когда дождь стучится в окно и нудно напоминает о том, что тебе из дома не выйти даже если он прекратится. «Conquered Fears» - это действительно побеждаемые страхи, когда плач мужчины средних лет (недаром кое-где в композиции возникают ассоциации с «Feelings» Мориса Альберта) решительно подавляется собранной воедино в кулак волей. В «Eternal Readiness» пианист черпает силы пережить тяготы разлуки в фольклоре. Момент истины — четвертый трек «Entropic Ranning», где Алексеев дает мастер-класс по преодолению энтропии не только себе, но и своей дочери. «Arrival» - это примирение с недружелюбной реальностью и ощущение внутреннего обновления после пройденных с честью испытаний.