Путин рассказал Алиеву о ракетах ПВО, взорвавшихся рядом с лайнером AZAL
В Душанбе прошла встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Российский лидер предложил начать ее с обсуждения «чувствительной темы» — авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), пишет РБК.
Путин сообщил, что причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах.
«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сказал Путин.
«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — отметил президент.
Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования. Он пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.
«В целом, в основном [о причинах катастрофы] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — резюмировал Путин и пояснил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации.
Глава государства напомнил, что приносил извинения за произошедшую в небе над Россией трагедию, и выразил соболезнования семьям погибших. Путин подчеркнул, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию катастрофы, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.
Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины».
Алиев летом рассказал о намерении подготовить документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Он говорил, что Баку требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.
Недалеко уже время когда будем извиняться за "советскую оккупацию", за "интриги Грибоедова", за бакинский поход Петра I, за Стеньку Разина, за кражу Шемаханской царицы.
перзидент....
может и хохлам заплатит, раз достоинство?
БАКУ, 10 ноября 2020года . /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
"Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - говорится в сообщении.
По словам Алиева, инцидент "произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский". Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.
Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник.Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.
Для справки.Вертолёт был сбит 9 ноября 2020года
Регулярный рейс Баку-Грозный!! И порт Грозного дал ему добро на посадку. Это значит, что никаких дронов в небе над Грозным не было.