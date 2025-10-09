Путин рассказал Алиеву о ракетах ПВО, взорвавшихся рядом с лайнером AZAL

В Душанбе прошла встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Российский лидер предложил начать ее с обсуждения «чувствительной темы» — авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), пишет РБК.


Путин сообщил, что причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах. 

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сказал Путин.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — отметил президент.

Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования. Он пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

«В целом, в основном [о причинах катастрофы] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — резюмировал Путин и пояснил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации.

Глава государства напомнил, что приносил извинения за произошедшую в небе над Россией трагедию, и выразил соболезнования семьям погибших. Путин подчеркнул, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию катастрофы, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины».

Алиев летом рассказал о намерении подготовить документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Он говорил, что Баку требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

  1. 09.10.2025, 21:45
    Гость: То ли ещё будет

    Недалеко уже время когда будем извиняться за "советскую оккупацию", за "интриги Грибоедова", за бакинский поход Петра I, за Стеньку Разина, за кражу Шемаханской царицы.

  4. 09.10.2025, 19:43
    Гость: Были ли извинения можно не спрашивать.

    БАКУ, 10 ноября 2020года . /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
    "Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - говорится в сообщении.
    По словам Алиева, инцидент "произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский". Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.
    Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник.Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.
    Для справки.Вертолёт был сбит 9 ноября 2020года

  5. 09.10.2025, 19:06
    Гость: хохотун

    Регулярный рейс Баку-Грозный!! И порт Грозного дал ему добро на посадку. Это значит, что никаких дронов в небе над Грозным не было.

