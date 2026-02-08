НПЗ Индии отказываются от российской нефти ради торговой сделки с США
Индийские нефтеперерабатывающие предприятия избегают закупок российской нефти со сроком поставки в апреле и, как ожидается, будут отказываться от закупок и в более длительной перспективе, пишет «Коммерсант» со сылкой на Reuters. По данным агентства, индийская сторона надеется, что такая позиция позволит Нью-Дели заключить торговую сделку с Вашингтоном. Стороны ожидают, что соглашение может быть подписано в марте.
В числе компаний, которые не принимают предложения российских трейдеров со сроком поставки в апреле, есть Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. Однако у компаний еще есть заказы на российскую нефть с поставкой в марте. Большинство же других индийских перерабатывающих компаний прекратили закупать нефть из России.
Источники Reuters сообщают, что частному индийскому переработчику Nayara Energy, доля в котором принадлежит «Роснефти» и который работает только с российской нефтью, разрешат закупать это сырье и дальше, так как другие компании, включая Saudi Aramco и иракскую SOMO, перестали поставлять Nayara Energy нефть из-за санкций ЕС.
Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в 2022 году, к середине 2025 года поставки достигали 2 млн баррелей в день. Под давлением со стороны ЕС и США Индия начала сокращать закупки. По данным Reuters, к марту 2026 года планируется снизить их до 500–600 тыс. баррелей в день.
+ А так стоит вспомнить факты из новейшей своей истории. 23 августа 1939 года в Москве СССР и Германия подписывают договор о ненападении между СССР и Германией+
Первое и основное : СССР одним из последних подписал, ранее подобные договоры были Германией заключены со всеми европейскими государствами.
Второе: Сколько можно спекулировать на Велкой Отечественной .
Речь вообще о БРИКС, а не о войне.
О БРИКС и глобальности ЮГО-ВОСТОКА "Мы с юго-востоком" голосили.
Хоть совершенно понятно, что никакого толкового моюзо у РФ с Юго-Востокои быть не может.Потому что не может быть никогда.
2001 год — экономист Джим О’Нил предложил термин BRIC — по первым буквам названий четырёх быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии и Китая.
2006 год — страны начали официальное сотрудничество: министры экономики встретились на Петербургском международном экономическом форуме и договорились развивать партнёрство.
2011 год — к группе присоединилась Южная Африка, объединение получило новое название — БРИКС. В этом составе оно действовало более десяти лет.
2023 год — началось первое масштабное расширение, и БРИКС стал развиваться как международная организация с более широким кругом участников
НУ И ? Где РЕЗУЛЬТАТ за 22 года?
В 2024 году к ним присоединились ещё четыре государства — ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет.
Что общего между Россией,Индией, Бразилией, Ираном, Эфиопией и Индонезией????
Как видно из заголовка "Индию мы теряем")))))
нас. За банкет ведь платим мы.
Если речь об элементарном выживании здесь и сейчас.
Ждём-с комментов от дуралеев оравших "А ВОТ ИНДИЯ ТОЧНО НЕ ПРЕДАСТ НАС!"
Легко предаст,если ты глуп и не понимаешь когда тебя "имеют" потихоньку,а делаешь вид что это дружба.Наступает момент,когда такой "друг",увидев более богатого,как проститутка перебегает к нему.Настоящие союзники это USA&UK - при любых раскладах там нет предательства.
Настораживает упорное нежелание Британского империализма Ми6 над Россией, признать что там просто закончилась нефть и газ! Видимо эта вера помноженная на панику, не даст Британским империалистам дограбить русских олигархов и население в России вывозя оттуда теперь только миллиарды Долларов вывоза капитала перед финальной оккупацией! Где ограбленное население с почти добитой армией, будет брошено в «Управляемую из Лондона революцию» с планом Британии разделить сегодняшнюю Россию на части!
