Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля

13:24 1.11.2020

После длительного использования автомобиля он теряет свой вид, и хозяин хочет обязательно усовершенствовать свой транспорт

Это можно сделать с помощью покраски автомобиля. Но не все люди имеют опыт в этом деле, поэтому хозяину машины понадобится уверенность в себе и инструкция по покраске авто на дому. Итак, инструкция, как покрасить авто дома.

1. Готовим кузов авто под покраску



Для начала нужно полностью вымыть свою машину. Используем для этого воду с моющим средством (очистка кузова от пыли и грязи), уайт-спирит для удаления жира и битумных пятен. Не следует мыть авто растворителем или бензином! Очень важно тщательно протереть все швы на автомобиле, чтобы не осталось ни одной пылинки.

Когда кузов автомобильного транспорта очищен, необходимо снять задний и передний бампер, маленькую радиаторную решётку, антенну от радио, а также фары, подфарники, поворотники и прочие ненужные элементы. Если ваше авто оснащено защитой колёс от удара, то защиту следует снять. Затем, очень внимательно почистить колесную нишу от пятен битума, жира и грязи. Все детали, которые были сняты с машины, помойте, уберите ржавый налет. Затем сложите их в специально отведённое место.

2. Убираем дефекты кузова перед окрашиванием машины



Следующий этап окрашивания – осмотр лакового покрытия на автомобиле. Для этого ставим авто на улицу, под солнечный свет и выявляем дефекты, такие как отвалившаяся краска, трещины и помятости. Это считается большими дефектами. Их необходимо отметить специальной акриловой краской в баллоне из автомагазина.

Если нет такой краски, можно карандашом или мелом. После разметки осмотрите вашу машину повторно, может вы пропустили мелкие дефекты. Если обнаружили их – пометьте.

Зачистка дефектов. Берем стамеску или отвертку с «жалом» не больше 5 мм и наждачную бумагу. Чистить нужно до металлического корпуса. Когда счищаете дефекты, не забывайте, что очищенная поверхность должна быть как можно ближе к нормальной поверхности. Это необходимо для экономии энергии и ремонтных материалов, ведь ровнять эти поверхности очень сложный и трудоемкий процесс. Переход с дефектного места на ровное должен быть плавным, без кусков старой краски и ржавчины. Также не должно быть бугров и отвисания. Чтобы проверить чистоту кузова, просто проведите рукой по нему, так как рука человека определяет неровности лучше любого устройства. Когда вы сделали всю эту работу, протрите машину старыми тряпками, предварительно смочив смесью уайт-спирит. После этого дайте автомобилю высохнуть.

Если вы затеяли полный ремонт транспортного средства, вам придётся полностью снимать краску с автомобиля. Конечно, для новичка это тяжело, но всё возможно, когда человеку это необходимо.

3. Устраняем дефекты кузова с помощью шпатлевки



Этап три – шпатлюем дефекты.

Лучше всего для этой цели подойдет полиэфирная синтетическая шпатлевка для авто. Шпатель подойдёт как резиновый, так и сделанный из металла. Главное, что его размер подходил для размера дефектных мест, которые вам необходимо выровнять. Чтобы работать было легче, используйте финишную шпатлевку. Она состоит из мелких зерен, и ее нетрудно отшлифовать.

ВАЖНО: для того, чтобы смешать отвердитель со шпатлевкой, нужно сделать железную лопатку не более 2 мм и размером не более 170х170. Изготовители обычно пишут, как и сколько замешивать, но на своей практике советую взять две больших ложки шпатлёвки и 50 мм отвердителя.

После этого перемешать до однородной массы (примерно 30 сек) и можно тут же начинать замазку нужных вам зон. Мазать нужно сильными, резкими движениями с поворотом на 90 градусов. Благодаря этому на поверхности автомобиля следы ремонта будут не заметны.

Важная информация! Размешанная шпатлёвка выделяет небольшое количество тепла, из-за этого бывает химическая реакция отвердения. Поэтому использовать готовую шпатлевку необходимо достаточно быстро. Однако, сильная спешка может навредить процессу окраски, поэтому работайте быстро, но старательно. Если вы увидели небольшие сгустки в шпатлёвке – её уже нельзя использовать!

После нанесения шпатлевки ожидайте 35- 30 мин при температуре +22 С., Чтобы проверить зашпаклёванный участок, возьмите наждачную бумагу и пройдите этот участок. Если шпатлевка не липнет к бумаге, и осыпается в виде белой, сухой пыли, то она полностью затвердела.

Когда вы выполнили шпаклевание, нужно окончательно зачистить кузов машины. Для этого берем кусок наждачной бумаги и очищаем поверхность, пока не станет ровной настолько, чтоб по ней можно было провести наждачной шкуркой. Это поможет убрать неровности и сравнять замазанную поверхность с ровными частями авто.

Шлифовать дефекты обычно приходится несколькими подходами, с подмазыванием, если потребуется.

Важный момент: Перед шлифовкой нельзя смачивать дефектные места, ведь это уменьшает производительность шпатлевки. Профессионалы используют воду только для влажной уборки рабочего места.

Фото с сайта market-em.ru

Когда всё зашпаклевано, нужно пройтись по отшлифованным местам ладонями. Так вы выявите шероховатости или мелкие погрешности. Закончить шлифовку необходимо протиранием этих мест с помощью тряпок, смоченных уайт-спиритом. Ими вы снимите пыль, которая успела попасть на отшлифованные места. После этого пройдитесь грунтовкой из баллона, задев при этом и не шлифованные места, чтобы придать чистый вид кузову машины. Когда грунтовка нанесена, мелкие шероховатости и царапины становятся видны, поэтому их легко устранить.

4. Последний этап – готовим автомобиль к покраске



Еще раз чистим машину от пыльного налета газетами, берем малярную ленту, клеим ее на не окрашиваемые места. Обязательно прикрываем колеса от попадания краски, иначе получится некрасиво. Края покрашенных мест должны аккуратно совпадать с не окрашенными краями по линии изгиба кузовной части машины.

Шлифуем весь автомобиль наждачной бумагой так, чтобы он стал матовым. Повторяем процедуру очистки от запыленности. Осматриваем авто внимательно еще раз на предмет выявления незамеченной пыли.

Очень важно: Помещение для работы с автомобилем должно быть просторным, место для работы пусть будет от 2-х метров по длине вашей машины. В тот день, когда вы собрались красить авто: вымойте помещение водой и очистите от пыли, мусора и паутины, если она имеется.

Не забудьте купить эмаль для автомобилей, чтобы ее можно было легко высушить. А вот какую марку этой эмали выбрать – решать вам, по вашим предпочтениям.

5. Окрашивание авто вручную



Пришло время приступить к покраске вашего транспорта. Берем краску (автоэмаль) и разводим согласно инструкции на упаковке. Проверяем готовность эмали таким образом: берем стержень из металла не более 2 мм, опускаем в краску и смотрим, как быстро она стекает по стержню. Нормально, чтобы краска стекала по 3-4 капли за секунду.

Процедив эмаль через сетку или капроновый чулок надо залить ее в пистолет для покраски машин. Использовать можно только пистолет с размером сопла 1 и 4, давление воздуха в нём должно быть до 3 атмосфер.

На заметку: