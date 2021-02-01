Преимущества и недостатки электромобилей
С каждым днём всё больше людей начинают присматриваться к покупке какого-нибудь электромобиля, для того чтобы позаботится о нашей планете или же показать преимущества электромобилей над обычными ДВС. Так ли это? Давайте кратко рассмотрим этот вопрос.
Для начала разберёмся с преимуществами электромобилей:
- Эксплуатация и техническое обслуживание электромобилей дешевле, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В какой-то момент автомобили с бензиновым или дизельным двигателем будут требовать периодическое ТО (ТО-1; ТО-2; ТО-3), соответственно, это выльется в приличную сумму, если проводить обслуживание на специализированной станции.
- Также не стоит забывать, что дальность действия дешёвых электромобилей составляет от 200 до 300 км. Однако автомобили Tesla проезжают до 400 км без подзарядки и это не может не радовать. Через несколько лет электромобилям смогут повысить запас хода до 1000 километров, об этом говорит британское издание Autoexpress.
- Автолюбители считают, что возможность подзарядки автомобиля буквально в любом месте является самым большим преимуществом электромобилей: в домашней розетке, общественной зарядной станции или в быстром зарядном устройстве. Электрокару нужно около 15 кВт.ч., чтобы преодолеть 100 километров, поэтому это расстояние будет стоить вам около 82-х рублей.
Подведём итог преимуществ
Какой у вас расход топлива на 100 километров? А какая стоимость бензина в России? Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в плане расхода энергии, обслуживании и запаса хода электрокары обходят бензиновые двигатели по всем показателям. Однако, как мы все знаем, невозможно сделать абсолютно идеальный механизм, и электрокары не исключение.
Посмотрим на недостатки электромобилей:
- Очень часто электрокары обвиняют в том, что сеть зарядных станций еще не распространена в таком количестве, чтобы во время дальних переездов чувствовать себя комфортно. Если вдруг что-то случилось с батареей и весь запас энергии куда-то исчез или вы банально не рассчитали дальность поездки и недостаточно хорошо зарядили автомобиль, то поздравляю, у вас большие неприятности! Потому как солидарные водители не смогут поделиться с вами топливом, более того, не каждый водитель потащит 2-2,5 тонны на тросе. Но как говорилось ранее, станций подзарядки станет в разы больше, потому как электромобили вещь новая на рынке и вопрос лишь во времени.
- Следует отметить, что цены на подзарядку электромобилей на коммерческих станциях крайне нестабильны. В некоторых быстрых зарядных устройствах вы платите около 30 рублей за кВт.ч, но преимущество над домашней зарядкой - скорость. Находясь дома, вы можете заряжать электромобиль на полную мощность в течение нескольких часов, а на станции быстрой зарядки вы можете подождать от получаса до часа. Это по-прежнему несравнимо с несколькими минутами заправки на АЗС. Если вы пользуетесь автомобилем 24/7, то электрокар не подходящий для вас выбор.
- Если вы хотите побаловать себя «Мерседесом» среди электромобилей, вам придется доплатить. Цены на электромобили Tesla начинаются с 3-х миллионов рублей. Самые дешевые новые электромобили стоят около 1.800.000 миллионов рублей, самые распространенные модели продаются за 2.400.000-2.700.000 миллионов рублей.
- Обратите внимание, что на более старых электромобилях имеются обычные электрические нагреватели и плохо изолированные батареи. Из-за этого батареи быстро разряжаются во время зимней эксплуатации, потому что отопление, конечно, требует большого количества электроэнергии. Современные электромобили нагреваются и охлаждаются небольшим тепловым насосом, который не быстро разряжает батарею. Кроме того, есть возможность подогрева автомобиля во время зарядки.
Подведём итог недостатков
Как вы могли заметить, на сегодняшний день электромобили имеют и ряд важных недостатков, таких как: цена, неготовность наших дорог (в плане подзаряжающих станций), нестабильный курс на подзаряжающих станциях, долгая зарядка через розетку. Также к минусам можно отнести и сложность эксплуатации в зимний период и высокую массу электромобилей.
В общем, на сегодняшний день электромобили ещё не готовы полностью заменить двигатели внутреннего сгорания и полностью вытеснить его с рынка. Но стоит понимать, что эта отрасль машиностроения развивается в геометрической прогрессии, и возможно, через 10-20 лет они не только сравняются с ДВС, но и обойдут их в плане качества, безопасности и дальности прохождения.
Безусловно, мы рассмотрели не все преимущества и недостатки данных автомобилей, это лишь краткий текст, который показывает, что не стоит недооценивать электрокары, но и не стоит перехваливать их.
Фото с сайта pixabay.com
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