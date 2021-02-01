Преимущества и недостатки электромобилей

15:08 1.02.2021

Ни для кого не секрет? что электромобили с каждым годом всё больше и больше набирают обороты на авторынках всего мира и тем самым приходят в нашу повседневную жизнь

С каждым днём всё больше людей начинают присматриваться к покупке какого-нибудь электромобиля, для того чтобы позаботится о нашей планете или же показать преимущества электромобилей над обычными ДВС. Так ли это? Давайте кратко рассмотрим этот вопрос.

Для начала разберёмся с преимуществами электромобилей:

Эксплуатация и техническое обслуживание электромобилей дешевле, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В какой-то момент автомобили с бензиновым или дизельным двигателем будут требовать периодическое ТО (ТО-1; ТО-2; ТО-3), соответственно, это выльется в приличную сумму, если проводить обслуживание на специализированной станции. Также не стоит забывать, что дальность действия дешёвых электромобилей составляет от 200 до 300 км. Однако автомобили Tesla проезжают до 400 км без подзарядки и это не может не радовать. Через несколько лет электромобилям смогут повысить запас хода до 1000 километров, об этом говорит британское издание Autoexpress. Автолюбители считают, что возможность подзарядки автомобиля буквально в любом месте является самым большим преимуществом электромобилей: в домашней розетке, общественной зарядной станции или в быстром зарядном устройстве. Электрокару нужно около 15 кВт.ч., чтобы преодолеть 100 километров, поэтому это расстояние будет стоить вам около 82-х рублей.

Подведём итог преимуществ

Какой у вас расход топлива на 100 километров? А какая стоимость бензина в России? Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в плане расхода энергии, обслуживании и запаса хода электрокары обходят бензиновые двигатели по всем показателям. Однако, как мы все знаем, невозможно сделать абсолютно идеальный механизм, и электрокары не исключение.

Посмотрим на недостатки электромобилей:

Очень часто электрокары обвиняют в том, что сеть зарядных станций еще не распространена в таком количестве, чтобы во время дальних переездов чувствовать себя комфортно. Если вдруг что-то случилось с батареей и весь запас энергии куда-то исчез или вы банально не рассчитали дальность поездки и недостаточно хорошо зарядили автомобиль, то поздравляю, у вас большие неприятности! Потому как солидарные водители не смогут поделиться с вами топливом, более того, не каждый водитель потащит 2-2,5 тонны на тросе. Но как говорилось ранее, станций подзарядки станет в разы больше, потому как электромобили вещь новая на рынке и вопрос лишь во времени. Следует отметить, что цены на подзарядку электромобилей на коммерческих станциях крайне нестабильны. В некоторых быстрых зарядных устройствах вы платите около 30 рублей за кВт.ч, но преимущество над домашней зарядкой - скорость. Находясь дома, вы можете заряжать электромобиль на полную мощность в течение нескольких часов, а на станции быстрой зарядки вы можете подождать от получаса до часа. Это по-прежнему несравнимо с несколькими минутами заправки на АЗС. Если вы пользуетесь автомобилем 24/7, то электрокар не подходящий для вас выбор. Если вы хотите побаловать себя «Мерседесом» среди электромобилей, вам придется доплатить. Цены на электромобили Tesla начинаются с 3-х миллионов рублей. Самые дешевые новые электромобили стоят около 1.800.000 миллионов рублей, самые распространенные модели продаются за 2.400.000-2.700.000 миллионов рублей. Обратите внимание, что на более старых электромобилях имеются обычные электрические нагреватели и плохо изолированные батареи. Из-за этого батареи быстро разряжаются во время зимней эксплуатации, потому что отопление, конечно, требует большого количества электроэнергии. Современные электромобили нагреваются и охлаждаются небольшим тепловым насосом, который не быстро разряжает батарею. Кроме того, есть возможность подогрева автомобиля во время зарядки.

Подведём итог недостатков

Как вы могли заметить, на сегодняшний день электромобили имеют и ряд важных недостатков, таких как: цена, неготовность наших дорог (в плане подзаряжающих станций), нестабильный курс на подзаряжающих станциях, долгая зарядка через розетку. Также к минусам можно отнести и сложность эксплуатации в зимний период и высокую массу электромобилей.

В общем, на сегодняшний день электромобили ещё не готовы полностью заменить двигатели внутреннего сгорания и полностью вытеснить его с рынка. Но стоит понимать, что эта отрасль машиностроения развивается в геометрической прогрессии, и возможно, через 10-20 лет они не только сравняются с ДВС, но и обойдут их в плане качества, безопасности и дальности прохождения.

Безусловно, мы рассмотрели не все преимущества и недостатки данных автомобилей, это лишь краткий текст, который показывает, что не стоит недооценивать электрокары, но и не стоит перехваливать их.

Фото с сайта pixabay.com