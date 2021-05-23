Дмитрий Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил свою позицию об "обязательной" вакцинации, высказанную им 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".
"Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал тогда Медведев.
Отвечая на своей странице в Facebook на замечание одной из подписчиц о том, что вакцинация должна быть только добровольной, принудительной она не может быть в рамках существующего в России законодательства, зампред Совбеза посоветовал быть внимательнее, "когда что-то или кого-то комментируете".
"Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - написал Дмитрий Анатольевич.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, а прыгунья до этого места дочитала?
Почему именно вакцинация стала вдруг "в государственных интересах и в интересах подавляющего большинства населения"? Почему до сих пор не становится в государственных интересах,например,выход России из ВОЗ,из ВТО,из долларовой зависимости? Почему в интересах подавляющего большинства населения не остановите вывоз денег из страны,не остановили оптимизацию здравоохранения и образования? Почему каждый год осенью появлялись (а летом исчезали) разные вирусы(в том числе и коронавирус),но никто никогда в государственные интересы и интересы большинства населения не причислял вакцинацию и почему только в 2020 году стало чуть ли не "святым делом" причислить к государственным интересам и интересам большинства населения "пандемию","карантин","намордники","домашний арест","вакцинацию"???.....
верно.
хоть один допер со сути.
именно потому Государство не должно иметь такой власти над вами.
да нет, тут хуже. Здесь какая страна, такой и председатель
Время будут менять?