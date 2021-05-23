Дмитрий Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации

13:37 23.05.2021

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил свою позицию об "обязательной" вакцинации, высказанную им 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал тогда Медведев.

Отвечая на своей странице в Facebook на замечание одной из подписчиц о том, что вакцинация должна быть только добровольной, принудительной она не может быть в рамках существующего в России законодательства, зампред Совбеза посоветовал быть внимательнее, "когда что-то или кого-то комментируете".

"Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - написал Дмитрий Анатольевич.