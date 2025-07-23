Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Он продлился около часа.
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях. Главные тезисы приводит РИА Новости.
Предложения России:
- Сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, Киев рассмотрит это предложение.
- Обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
- Рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
- Россия предложила передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих, останки передадут при помощи "Красного креста" и как только украинская сторона будет готова.
Гуманитарные договоренности:
- Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены.
- Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен.
- Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
- Будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.
Возвращение гражданских:
- С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий.
- Не все жители Курской области, перемещенные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек.
- Причина, по которой их удерживают, не ясна.
- Киев должен прояснить статус этих людей.
- Россия готова поменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц. "Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - сказал Мединский.
Встреча лидеров:
- Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской.
- Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
- Встреча лидеров Путина и Зеленского должна "поставить точку". "А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а "ставить точку", подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - приводит слова Мединского РИА Новости.
Возвращение детей:
- Россия завершила работу по списку украинских детей, полученному на прошлом раунде переговоров.
- Большое количество детей из украинского списка никогда не было на территории России.
- Выяснилось, что 50 фамилий из списка — это взрослые люди.
- Украинские дети, находящиеся в России, под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.
- Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в России работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории страны.
- Россия поставила перед Украиной вопрос, чтобы Киев вернул Москве детей, вывезенных на Украину.
- Москва передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.
- Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Москва проявляет к украинским.
Обсуждение урегулирования конфликта:
- Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, они очень далеки друг от друга.
- Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.
- Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.
"Коммерсант" приводит заявления главы украинской делегации Рустема Умерова:
- Украина предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.
- Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня.
- Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.
- Украина ожидает прогресса в освобождении не только военнопленных, но и мирных граждан, включая детей.
- Украина не намерена передавать России в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
О половцах и Богдане Хмельницом был разговор или нет.
"Продолжаем?" - "Продолжаем!". И пускай Трамп бесится
находящихся на Украине и в странах ЕС.=
Огласите к-во российских детей похищенных ВСУ и вывезенных в Украину и даже в ЕС.
Откуда и когда успели....Ну оккупировали небольшой участокКурской обл.,ну удерживали полгода. Спецом что ли похищали и в Европу вывозили....Мутное дело
Я-то думал, они встретятся, друг друга пошлют и разойдутся. А они гляди-ка -- уже вовсю взаимодействуют. Украинская позиция не изменилась, а Россия начала демонстрировать некое дружелюбие.
Гм. Трамповы угрозы санкций не такие уж и смешные, похоже.