Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Он продлился около часа.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях. Главные тезисы приводит РИА Новости.

Предложения России:

  • Сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, Киев рассмотрит это предложение.
  • Обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
  • Рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
  • Россия предложила передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих, останки передадут при помощи "Красного креста" и как только украинская сторона будет готова.


Гуманитарные договоренности:

  • Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены.
  • Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен.
  • Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
  • Будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.


Возвращение гражданских:

  • С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий.
  • Не все жители Курской области, перемещенные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек.
  • Причина, по которой их удерживают, не ясна.
  • Киев должен прояснить статус этих людей.
  • Россия готова поменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц. "Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - сказал Мединский.


Встреча лидеров:

  • Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской.
  • Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
  • Встреча лидеров Путина и Зеленского должна "поставить точку". "А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а "ставить точку", подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - приводит слова Мединского РИА Новости.


Возвращение детей:

  • Россия завершила работу по списку украинских детей, полученному на прошлом раунде переговоров.
  • Большое количество детей из украинского списка никогда не было на территории России.
  • Выяснилось, что 50 фамилий из списка — это взрослые люди.
  • Украинские дети, находящиеся в России, под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.
  • Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в России работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории страны.
  • Россия поставила перед Украиной вопрос, чтобы Киев вернул Москве детей, вывезенных на Украину.
  • Москва передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.
  • Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Москва проявляет к украинским.


Обсуждение урегулирования конфликта:

  • Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, они очень далеки друг от друга.
  • Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.
  • Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.

"Коммерсант" приводит заявления главы украинской делегации Рустема Умерова:

  • Украина предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.
  • Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня.
  • Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.
  • Украина ожидает прогресса в освобождении не только военнопленных, но и мирных граждан, включая детей.
  • Украина не намерена передавать России в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.07.2025, 23:28
    Гость: Москва передала список российских детей,

    находящихся на Украине и в странах ЕС.=

    Огласите к-во российских детей похищенных ВСУ и вывезенных в Украину и даже в ЕС.
    Откуда и когда успели....Ну оккупировали небольшой участокКурской обл.,ну удерживали полгода. Спецом что ли похищали и в Европу вывозили....Мутное дело

  4. 23.07.2025, 23:26
    Гость: Однако немало достигнуто.

    Я-то думал, они встретятся, друг друга пошлют и разойдутся. А они гляди-ка -- уже вовсю взаимодействуют. Украинская позиция не изменилась, а Россия начала демонстрировать некое дружелюбие.

    Гм. Трамповы угрозы санкций не такие уж и смешные, похоже.

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