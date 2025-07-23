Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

Я-то думал, они встретятся, друг друга пошлют и разойдутся. А они гляди-ка -- уже вовсю взаимодействуют. Украинская позиция не изменилась, а Россия начала демонстрировать некое дружелюбие.

Гм. Трамповы угрозы санкций не такие уж и смешные, похоже.