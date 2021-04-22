Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни

19:00 22.04.2021

В воинских частях Керчи, Севастополя и поселка Кача для военнослужащих провели Дни национальной казахской кухни. Традицию знакомить солдат с блюдами других стран мира ввели и поддерживают комбинаты питания, которые кормят российскую армию

Дни национальных кухонь в воинских частях позволяют обогатить и без того разнообразный рацион российских солдат. Традиция их проведения связана с внедрением аутсорсинга в современной армии России. Благодаря таким кулинарным праздникам за несколько лет служащие воинских частей в разных уголках нашей страны познакомились с блюдами белорусской, армянской, татарской, исконно русской, азербайджанской, грузинской и других кухонь мира.

В Крыму военнослужащих из в/ч 98546 Керчи, в/ч 86861 Севастополя и в/ч 49311 поселка Кача угощали блюдами из казахской кухни, основу которой составляют простые в приготовлении и сытные блюда. Бесспорным фаворитом стола в Казахстане можно считать мясо, порубленное крупными кусками. Его варят, тушат и используют в наваристых похлебках. Не стали отходить от традиций и повара воинских частей: на столы военнослужащих был подан люля-кебаб, манты, шурпа, бастурме и жареная птица. Дополнял рацион вермишелевый суп, гороховое пюре, салат «шакарап», а также казахские национальные напитки и выпечка.

Повара комбинатов питания при проведении национальных дней в очередной раз проявили творческий подход. Профессионалы сумели из стандартного набора продуктов, который входит в рацион по норме довольствия, создать праздничные блюда. Национальный колорит в меню помогало поддержать оформление столов и линии раздачи, о которых также позаботились работники столовых.

Аутсорсинг принес в армию не только гастрономические праздники. Благодаря передаче функций по организации питания военнослужащих профессиональным гражданским организациям, меню российского солдата очень изменилось и перестало быть темой армейских анекдотов. Во-первых, комбинатам питания и системе аутсорсинга удалось стереть границу между солдатскими и офицерскими столовыми. Теперь военнослужащих, независимо от звания, кормят одинаково вкусно. Во-вторых, в систему организации армейского питания пришла цифровизация. Например, в столовых воинских частей Урала, Поволжья и Сибири блюда теперь отпускают по отпечаткам пальцев военнослужащих. В-третьих, российскую армию уже сложно представить без шведского стола и салат-баров. Теперь на обед в столовых частей предлагают несколько видов салата, супов и вторых блюд. Горячие блюда повара комбинатов готовят из курицы, говядины, свинины или индейки, к которым подают традиционные «домашние» гарниры – макароны, картофельное пюре, гречку и рис.

Салат-бары в армейских столовых обогащают рацион свежими и консервированными овощами: огурцами, болгарским перцем, томатами, редисом, морковью, капустой, оливками, горошком и кукурузой.

Высокую оценку внедрению шведского стола в российской армии дал в своем интервью газете «Известия» заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отметил, что «формат шведского стола сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразия, и востребован в системе войскового питания».

Аутсорсинг косвенно помог повысить привлекательность воинской службы. Будущие «срочники» теперь знают, что в армии им не придется ходить в «кухонные» наряды вне очереди, во время которых их заставят чистить картошку и драить котлы. Уход от несвойственных для воинской службы функций позволяет молодым людям с головой погрузиться в занятия боевой подготовкой и не отвлекаться от выполнения боевых задач. И, конечно, еще одной неотъемлемой частью новой системы армейского питания стали сладкие и сытные пироги, которые в подарок от профессиональных поваров в свой день рождения получают

