Медведев не исключил введение обязательной вакцинации

Медведев заявил, что хотя граждане и добровольно решают, прививаться или нет, но иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что хотя граждане и добровольно решают, прививаться или нет, но иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию.

«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - цитирует его слова РБК.

По словам Медведева, в этом вопросе, с одной стороны, «ценности отдельной жизни», с другой - «защита всего населения». «На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», - сказал он.

Напомним, ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что решение о прививке могут принимать только сами граждане. «Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», - заявлял в конце прошлого года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом добровольный характер вакцинации в России распространяется на все категории граждан, в том числе и на те, которые правительство отнесло к так называемому приоритету первого уровня, - учителя, врачи, соцработники, пенсионеров, жителей городов-миллионников, уточнили в Роспотребнадзоре.

Вице-премьер Татьяна Голикова также выступала против принудительной вакцинации. При этом она заявляла, что ограничения для россиян, которые не могут пройти вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, приведут к нарушениям прав человека.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.05.2021, 22:33
    Гость: Сергей

    Почему в Китае нет короны?
    Потому что хватило всего 1 месяца, чтобы посадить всех начальников (в основном из одной известной провинции), которые выдвигали подобные предложения.
    После этого ковид скончался.

  3. 19.05.2021, 22:31
    Гость: Leon

    Беглому.А ты уверен что он уважаемый.Я не сомневаюсь,я уверен что его ненавидят и желают паоскорее уйти на вечный покой 99,9 процентов россиян .Это чудовище с чисто русской фамилией хуже иуды.

  4. 19.05.2021, 22:27
    Гость: Сергей

    Вот левый Рашкин вышел на митинг без намордника - все СМИ ....., вонь до сих пор стоит.

  5. 19.05.2021, 22:26
    Гость: Нострадамус

    Я двумя руками за, молодец Медведев. Обязательная вакцинация станет отличным, стопроцентным детонатором революции в России, после которой от медведевых, путиных и прочих абармовичей в стране не останется и следа. Димон, жги, не вздумай отыгрывать назад. Ибо больше всего я боюсь, что обязательной вакцинации в стране не будет, и потому народ так и дальше будет тихо сидеть на задницах, пока эти инородцы устраивают ему геноцид. А вот обязательная вакцинация гарантированно прорвёт этот нарыв, и революция в этом случае гарантирована. Да, будет кровь, но лучше кровь, чем вот такое тихое придушенное умирание.

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