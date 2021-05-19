Медведев не исключил введение обязательной вакцинации

18:08 19.05.2021

Медведев заявил, что хотя граждане и добровольно решают, прививаться или нет, но иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что хотя граждане и добровольно решают, прививаться или нет, но иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию.

«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - цитирует его слова РБК.

По словам Медведева, в этом вопросе, с одной стороны, «ценности отдельной жизни», с другой - «защита всего населения». «На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», - сказал он.

Напомним, ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что решение о прививке могут принимать только сами граждане. «Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», - заявлял в конце прошлого года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом добровольный характер вакцинации в России распространяется на все категории граждан, в том числе и на те, которые правительство отнесло к так называемому приоритету первого уровня, - учителя, врачи, соцработники, пенсионеров, жителей городов-миллионников, уточнили в Роспотребнадзоре.

Вице-премьер Татьяна Голикова также выступала против принудительной вакцинации. При этом она заявляла, что ограничения для россиян, которые не могут пройти вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, приведут к нарушениям прав человека.