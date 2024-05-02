QUEENtet Сергея Мазаева, 6 мая, «Академ Джаз Клуб»
Сергей Мазаев — легендарный певец, рок-музыкант, бессменный лидер группы «Моральный кодекс» и превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу кларнета.
В своем проекте Queentet Сергей Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета:
Первая скрипка - Евгений Субботин
Вторая скрипка - Анна Пасько
Альт - Анна Власова (Журавлёва)
Виолончель - Ольга Демина
Контрабас - Сергей Гейер
Молодые музыканты имеют за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных исполнительских конкурсах.
Начало в 20.30.
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