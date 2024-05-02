QUEENtet Сергея Мазаева, 6 мая, «Академ Джаз Клуб»

18:43 2.05.2024

QUEENtet Сергея Мазаева, выступит 6 мая в «Академ Джаз Клубе» на Проспекте Мира

Сергей Мазаев — легендарный певец, рок-музыкант, бессменный лидер группы «Моральный кодекс» и превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу кларнета.

В своем проекте Queentet Сергей Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета:

Первая скрипка - Евгений Субботин

Вторая скрипка - Анна Пасько

Альт - Анна Власова (Журавлёва)

Виолончель - Ольга Демина

Контрабас - Сергей Гейер

Молодые музыканты имеют за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных исполнительских конкурсах.

Начало в 20.30.