QUEENtet Сергея Мазаева, 6 мая, «Академ Джаз Клуб»

QUEENtet Сергея Мазаева, 6 мая, «Академ Джаз Клуб»

QUEENtet Сергея Мазаева, выступит 6 мая в «Академ Джаз Клубе» на Проспекте Мира

Сергей Мазаев — легендарный певец, рок-музыкант, бессменный лидер группы «Моральный кодекс» и превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу кларнета.

В своем проекте Queentet Сергей Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета:

Первая скрипка - Евгений Субботин
Вторая скрипка - Анна Пасько
Альт - Анна Власова (Журавлёва)
Виолончель - Ольга Демина
Контрабас - Сергей Гейер

Молодые музыканты имеют за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных исполнительских конкурсах.

Начало в 20.30.  

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