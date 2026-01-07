МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера «Маринера»

19:23 7.01.2026

МИД РФ отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращения с ними, сообщили РИА Новости в российском дипведомстве.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в МИД.

Ранее Минтранс России распространил заявление в связи с действиями Береговой охраны США. Согласно данным Минтранса, в среду около 15:00 мск на танкер высадились военно-морские силы США, после чего связь с судном была утеряна. В сообщении говорится, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод.

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — цитирует сообщение РБК.