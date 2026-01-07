МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера «Маринера»

МИД РФ отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращения с ними, сообщили РИА Новости в российском дипведомстве.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в МИД.

Ранее Минтранс России распространил заявление в связи с действиями Береговой охраны США. Согласно данным Минтранса, в среду около 15:00 мск на танкер высадились военно-морские силы США, после чего связь с судном была утеряна. В сообщении говорится, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод.

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — цитирует сообщение РБК.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2026, 22:34
    Гость: Многоходовка времен Кутузова

    сдадим Москву...
    а потом: одно из 2х:
    1. или подохнут с голода на смоленском тракте;
    2. или утонут в Березине....
    или и то и другое

    в современном варианте:
    1. профукаем танкер (типа сечены не обеднеют) и сделаем вид что это не военный пинок в нашу (Василича) сторону
    а потом!!! может быть, авось...

    - Боливарское движение смутит хотелки Трампарарам;

    - арабы наконец похвастаются своей необрезанной силой;

    - гейропейцы допрут, что не только Россию "надули", но и они в замесе;

    - китай поймет, что "Великая стена" их не спасет отсидеться;
    - украйна перепрячет "сало" подальше, лучше за Урал.

    Но при условии, что на танкере не "дипломатический" кокаиновый груз, как это бывало в самолетах

  2. 07.01.2026, 22:30
    Гость: Юри_й

    ну так ты же эту власть защищал, ты выдумывал оправдания и хитрые планы, а теперь ты удивляешся, что получилось как получилось

  4. 07.01.2026, 22:19
    Гость: личный опыт

    что-то я не пойму, если судно под российским флагом, зачем флаг на борту рисовать? Похоже российского флага на борту не нашлось, типо, забыли.
    Обычная расхлябанность.

  5. 07.01.2026, 22:16
    Гость: Путник

    Прошу пардону! Судно под флагом государства! На него распространяется принцип экстерриториальности, т.е. морское судно под флагом России это территория России! Территория России захвачена иностранными военными силами. Какая, в задний проход, озабоченность?! Там находились ВМФ России! Прикрыть не могли или команды не было? Мадуро хохотался в камере.

Все комментарии (44)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Авторитет России в СНГ будет напрямую зависеть от итогов СВО
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Разрешилась интрига с новым главой Офиса президента Украины
Трамп рассказал, как США готовили и провели операцию по захвату Мадуро
Избранное
АЗОН «ЗБС»
Картофель - второй хлеб: подходит всем
Биртман «Крипта» (интернет-сингл)
Ольга Куриленко: «Красота – это счастье, а счастье есть красота»
Работы ведущих российских фотографов представят в Галерее Классической Фотографии
7 отличий «Что есть я» (интернет-сингл)
Созвездие N «Ныряю» (интернет-релиз)
Новый арендатор Конюшенного ведомства «БахчаСарай» не потянул реставрацию ОКН
ДМЦ «Черная черемуха» (макси-сингл)
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
Включай микрофон! «Не смотри вниз» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации