МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера «Маринера»
МИД РФ отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращения с ними, сообщили РИА Новости в российском дипведомстве.
"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в МИД.
Ранее Минтранс России распространил заявление в связи с действиями Береговой охраны США. Согласно данным Минтранса, в среду около 15:00 мск на танкер высадились военно-морские силы США, после чего связь с судном была утеряна. В сообщении говорится, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод.
"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — цитирует сообщение РБК.
сдадим Москву...
а потом: одно из 2х:
1. или подохнут с голода на смоленском тракте;
2. или утонут в Березине....
или и то и другое
в современном варианте:
1. профукаем танкер (типа сечены не обеднеют) и сделаем вид что это не военный пинок в нашу (Василича) сторону
а потом!!! может быть, авось...
- Боливарское движение смутит хотелки Трампарарам;
- арабы наконец похвастаются своей необрезанной силой;
- гейропейцы допрут, что не только Россию "надули", но и они в замесе;
- китай поймет, что "Великая стена" их не спасет отсидеться;
- украйна перепрячет "сало" подальше, лучше за Урал.
Но при условии, что на танкере не "дипломатический" кокаиновый груз, как это бывало в самолетах
ну так ты же эту власть защищал, ты выдумывал оправдания и хитрые планы, а теперь ты удивляешся, что получилось как получилось
Киднеппинг, пиратство... Куда Вы катитесь, товарищ Трамп?
что-то я не пойму, если судно под российским флагом, зачем флаг на борту рисовать? Похоже российского флага на борту не нашлось, типо, забыли.
Обычная расхлябанность.
Прошу пардону! Судно под флагом государства! На него распространяется принцип экстерриториальности, т.е. морское судно под флагом России это территория России! Территория России захвачена иностранными военными силами. Какая, в задний проход, озабоченность?! Там находились ВМФ России! Прикрыть не могли или команды не было? Мадуро хохотался в камере.