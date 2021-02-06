Причины появления во рту привкуса йода и соды
А это значит, что иногда в организме человека могут случаться различные отклонения. Одним из которых является возникновение во рту неприятных ощущений, в частности соды или йода. Такие ощущения заставят задуматься о состоянии организма. Существует много причин появления таких привкусов.
Причины возникновения привкуса соды во рту:
- Избыток йода в организме (как пример, человек долго работает на вредном производстве);
- Бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, биодобавки с большим содержанием йода;
- Как следствие из предыдущего пункта — это аллергия на йод;
- Употребление йода в чистом виде может привести к тошноте, рвоте, лихорадке. В этом случае необходимо сделать промывание желудка;
- Самая безобидная и кратковременная причина — постоянное употребление в пищу морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, икры. Таким способом очень трудно нарушить баланс содержания йода в организме человека. Максимум его избыток вызывает аллергию и со временем выводится самостоятельно;
- Отравление несвежими морепродуктами, происходит интоксикация гистамино;
- Проживание в экологически неблагоприятной местности. Постепенное накопление йода в организме приводит к хроническому отравлению данным микроэлементом;
- Проведение ультразвукового исследования и компьютерной диагностики с использованием контрастирующих веществ, в составе которых есть йод;
- Гормональный сбой из-за неправильной работы щитовидной железы, возникновение таких заболеваний как: Гипертиреоз – болезнь щитовидной железы, вызванный содержанием большого количества гормонов Т3 и Т4. Их избыток также приводит к нарушению вкусовых ощущений, а именно к привкусу йода;
- Гипотиреоз – дефицит гормонов. Щитовидная железа не в состоянии выработать нужное организму количество гормонов. Нарушается правильный баланс химических реакций в теле человека.
Привкус соды во рту может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. Подобные неприятные ощущения могут быть спровоцированы приемом антибиотиков, нарушающих баланс микрофлоры кишечника, приводящих к дисбактериозу, синдрому раздраженного кишечника.
У женщин подобные привкусы могут появляться: Во время беременности, если будущая мама не будет придерживаться специального рациона питания или в организме будет избыток специальных витаминных комплексов, в этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу для корректировки питания и распорядка дня.
Приём гормональных препаратов, в частности оральных контрацептивов - их постоянное употребление вызывает нарушение обмена йода в организме женщины.
Кроме того, среди причин у мужчин и женщин:
- Стрессы, нервные перенапряжения;
- Следствием вышесказанного - это возникновению дисфункции вегетативной нервной системы;
- Неврологические и психологические нарушения, в результате которых могут возникнуть вкусовые галлюцинации;
- Заболевания ЖКТ и печени;
- Рефлюкс желчи. При её забросе, помимо желудка, она может достичь даже пищевода, в это время и возникает привкус соды;
- Гастрит: именно привкус соды подскажет специалисту о малой выработке желудочного сока способной для переваривания и усвоения пищи;
- Развитие язвенной болезни;
- Сезонные заболевания верхних дыхательных путей совместно с кашлем могут привести к привкусу соды во рту;
- Заражение организма паразитами искажает вкусовые ощущения;
- Частое употребление алкогольных напитков может спровоцировать обезвоживание организма, в результате чего меняется структура слюны;
- Дефицит важных витаминов и микроэлементов, в частности витамина B12;
- Повышенный сахар в крови: нарушается выработка инсулина в крови, что приводит к изменениям вкусовых ощущений;
- Разрушение пломбы или эмали зубов, постепенное окисление разрушенных частей зуба, кровоточивость дёсен;
- Кариес, стоматит и прочие заболевания слизистой оболочке может привести к воспалительным процессам и неприятным запахам. Чтобы установить точные причины, пародонтолог может направить на цитологическое исследование мазков из глотки и слизистой ротовой полости на микрофлору;
- Большой прием пищи. Организм не справляется с перевариванием большого количества еды, вследствие чего она застаивается и накапливается в пищеварительном тракте, нарушается перистальтика, через пару часов у человека возникает привкус соды во рту.
Ощущение соды может являться более серьезными симптомами: повреждение головного мозга, аутоиммунного заболевания, последствия лучевой терапии.
Для установления истинных причин для начала необходимо посетить терапевта, тот в свою очередь направит вас к узкоспециализированным врачам для сдачи анализов, в частности биохимический анализ крови и ряда других обследований.
В целях профилактики предотвращения возникновения неприятных запахов изо рта необходимо придерживаться ряда правил:
- Избирательно подходить к рациону питания, стараться не употреблять острые, жареные, острые и слишком соленые блюда.
- Отдавать предпочтения мясу и птице на пару, отварным блюдам, супам на вторых бульонах.
- Пить слабо концентрированные компоты и морсы.
- Отказаться на время от употребления бобовых продуктов, поскольку они тяжелые для переваривания не здоровому желудку.
- Бросить курить, сократить или вовсе перестать употреблять алкогольные напитки.
- Строго соблюдать гигиену полости рта: кроме чистки зубов использовать ополаскиватели для рта, а также зубную нить. При необходимости использовать лечебные травы для полоскания: кора дуба, шалфей, ромашка, календула. Минимум раз в год посещать стоматолога с целью удаления зубного камня.
- Раз в год проходить ультразвуковое обследование органов брюшной полости.
- Внимательно изучать лекарственные препараты, предписанные врачами, возможно, среди побочных явлений будет именно изменение вкусовых ощущений.
- Следить за работой щитовидной железы, уровнем вырабатываемой ею гормонов.
- Быть физически активным, от этого зависит уровень иммунитета, как следствие качество жизни.
- Употреблять больше клетчатки. Максимальное её содержание находится во фруктах и овощах. Клетчатка является необходимым компонентом для правильной работы ЖКТ и печени.
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