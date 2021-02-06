Причины появления во рту привкуса йода и соды

В современном мире достаточно сложно придерживаться правильного образа жизни

А это значит, что иногда в организме человека могут случаться различные отклонения. Одним из которых является возникновение во рту неприятных ощущений, в частности соды или йода. Такие ощущения заставят задуматься о состоянии организма. Существует много причин появления таких привкусов.

Причины возникновения привкуса соды во рту:

  • Избыток йода в организме (как пример, человек долго работает на вредном производстве);
  • Бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, биодобавки с большим содержанием йода;
  • Как следствие из предыдущего пункта — это аллергия на йод;
  • Употребление йода в чистом виде может привести к тошноте, рвоте, лихорадке. В этом случае необходимо сделать промывание желудка;
  • Самая безобидная и кратковременная причина — постоянное употребление в пищу морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, икры. Таким способом очень трудно нарушить баланс содержания йода в организме человека. Максимум его избыток вызывает аллергию и со временем выводится самостоятельно;
  • Отравление несвежими морепродуктами, происходит интоксикация гистамино;
  • Проживание в экологически неблагоприятной местности. Постепенное накопление йода в организме приводит к хроническому отравлению данным микроэлементом;
  • Проведение ультразвукового исследования и компьютерной диагностики с использованием контрастирующих веществ, в составе которых есть йод;
  • Гормональный сбой из-за неправильной работы щитовидной железы, возникновение таких заболеваний как: Гипертиреоз – болезнь щитовидной железы, вызванный содержанием большого количества гормонов Т3 и Т4. Их избыток также приводит к нарушению вкусовых ощущений, а именно к привкусу йода;
  • Гипотиреоз – дефицит гормонов. Щитовидная железа не в состоянии выработать нужное организму количество гормонов. Нарушается правильный баланс химических реакций в теле человека.

Привкус соды во рту может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. Подобные неприятные ощущения могут быть спровоцированы приемом антибиотиков, нарушающих баланс микрофлоры кишечника, приводящих к дисбактериозу, синдрому раздраженного кишечника.

У женщин подобные привкусы могут появляться: Во время беременности, если будущая мама не будет придерживаться специального рациона питания или в организме будет избыток специальных витаминных комплексов, в этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу для корректировки питания и распорядка дня.

Приём гормональных препаратов, в частности оральных контрацептивов - их постоянное употребление вызывает нарушение обмена йода в организме женщины.

Кроме того, среди причин у мужчин и женщин:

  • Стрессы, нервные перенапряжения;
  • Следствием вышесказанного - это возникновению дисфункции вегетативной нервной системы;
  • Неврологические и психологические нарушения, в результате которых могут возникнуть вкусовые галлюцинации;
  • Заболевания ЖКТ и печени;
  • Рефлюкс желчи. При её забросе, помимо желудка, она может достичь даже пищевода, в это время и возникает привкус соды;
  • Гастрит: именно привкус соды подскажет специалисту о малой выработке желудочного сока способной для переваривания и усвоения пищи;
  • Развитие язвенной болезни;
  • Сезонные заболевания верхних дыхательных путей совместно с кашлем могут привести к привкусу соды во рту;
  • Заражение организма паразитами искажает вкусовые ощущения;
  • Частое употребление алкогольных напитков может спровоцировать обезвоживание организма, в результате чего меняется структура слюны;
  • Дефицит важных витаминов и микроэлементов, в частности витамина B12;
  • Повышенный сахар в крови: нарушается выработка инсулина в крови, что приводит к изменениям вкусовых ощущений;
  • Разрушение пломбы или эмали зубов, постепенное окисление разрушенных частей зуба, кровоточивость дёсен;
  • Кариес, стоматит и прочие заболевания слизистой оболочке может привести к воспалительным процессам и неприятным запахам. Чтобы установить точные причины, пародонтолог может направить на цитологическое исследование мазков из глотки и слизистой ротовой полости на микрофлору;
  • Большой прием пищи. Организм не справляется с перевариванием большого количества еды, вследствие чего она застаивается и накапливается в пищеварительном тракте, нарушается перистальтика, через пару часов у человека возникает привкус соды во рту.

Ощущение соды может являться более серьезными симптомами: повреждение головного мозга, аутоиммунного заболевания, последствия лучевой терапии.

Для установления истинных причин для начала необходимо посетить терапевта, тот в свою очередь направит вас к узкоспециализированным врачам для сдачи анализов, в частности биохимический анализ крови и ряда других обследований.

В целях профилактики предотвращения возникновения неприятных запахов изо рта необходимо придерживаться ряда правил:

  • Избирательно подходить к рациону питания, стараться не употреблять острые, жареные, острые и слишком соленые блюда.
  • Отдавать предпочтения мясу и птице на пару, отварным блюдам, супам на вторых бульонах.
  • Пить слабо концентрированные компоты и морсы.
  • Отказаться на время от употребления бобовых продуктов, поскольку они тяжелые для переваривания не здоровому желудку.
  • Бросить курить, сократить или вовсе перестать употреблять алкогольные напитки.
  • Строго соблюдать гигиену полости рта: кроме чистки зубов использовать ополаскиватели для рта, а также зубную нить. При необходимости использовать лечебные травы для полоскания: кора дуба, шалфей, ромашка, календула. Минимум раз в год посещать стоматолога с целью удаления зубного камня.
  • Раз в год проходить ультразвуковое обследование органов брюшной полости.
  • Внимательно изучать лекарственные препараты, предписанные врачами, возможно, среди побочных явлений будет именно изменение вкусовых ощущений.
  • Следить за работой щитовидной железы, уровнем вырабатываемой ею гормонов.
  • Быть физически активным, от этого зависит уровень иммунитета, как следствие качество жизни.
  • Употреблять больше клетчатки. Максимальное её содержание находится во фруктах и овощах. Клетчатка является необходимым компонентом для правильной работы ЖКТ и печени.

Фото с сайта pixabay.com

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