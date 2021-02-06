Причины появления во рту привкуса йода и соды

13:36 6.02.2021

В современном мире достаточно сложно придерживаться правильного образа жизни

А это значит, что иногда в организме человека могут случаться различные отклонения. Одним из которых является возникновение во рту неприятных ощущений, в частности соды или йода. Такие ощущения заставят задуматься о состоянии организма. Существует много причин появления таких привкусов.

Причины возникновения привкуса соды во рту:

Избыток йода в организме (как пример, человек долго работает на вредном производстве);

Бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, биодобавки с большим содержанием йода;

Как следствие из предыдущего пункта — это аллергия на йод;

Употребление йода в чистом виде может привести к тошноте, рвоте, лихорадке. В этом случае необходимо сделать промывание желудка;

Самая безобидная и кратковременная причина — постоянное употребление в пищу морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, икры. Таким способом очень трудно нарушить баланс содержания йода в организме человека. Максимум его избыток вызывает аллергию и со временем выводится самостоятельно;

Отравление несвежими морепродуктами, происходит интоксикация гистамино;

Проживание в экологически неблагоприятной местности. Постепенное накопление йода в организме приводит к хроническому отравлению данным микроэлементом;

Проведение ультразвукового исследования и компьютерной диагностики с использованием контрастирующих веществ, в составе которых есть йод;

Гормональный сбой из-за неправильной работы щитовидной железы, возникновение таких заболеваний как: Гипертиреоз – болезнь щитовидной железы, вызванный содержанием большого количества гормонов Т3 и Т4. Их избыток также приводит к нарушению вкусовых ощущений, а именно к привкусу йода;

Гипотиреоз – дефицит гормонов. Щитовидная железа не в состоянии выработать нужное организму количество гормонов. Нарушается правильный баланс химических реакций в теле человека.

Привкус соды во рту может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. Подобные неприятные ощущения могут быть спровоцированы приемом антибиотиков, нарушающих баланс микрофлоры кишечника, приводящих к дисбактериозу, синдрому раздраженного кишечника.

У женщин подобные привкусы могут появляться: Во время беременности, если будущая мама не будет придерживаться специального рациона питания или в организме будет избыток специальных витаминных комплексов, в этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу для корректировки питания и распорядка дня.

Приём гормональных препаратов, в частности оральных контрацептивов - их постоянное употребление вызывает нарушение обмена йода в организме женщины.

Кроме того, среди причин у мужчин и женщин:

Стрессы, нервные перенапряжения;

Следствием вышесказанного - это возникновению дисфункции вегетативной нервной системы;

Неврологические и психологические нарушения, в результате которых могут возникнуть вкусовые галлюцинации;

Заболевания ЖКТ и печени;

Рефлюкс желчи. При её забросе, помимо желудка, она может достичь даже пищевода, в это время и возникает привкус соды;

Гастрит: именно привкус соды подскажет специалисту о малой выработке желудочного сока способной для переваривания и усвоения пищи;

Развитие язвенной болезни;

Сезонные заболевания верхних дыхательных путей совместно с кашлем могут привести к привкусу соды во рту;

Заражение организма паразитами искажает вкусовые ощущения;

Частое употребление алкогольных напитков может спровоцировать обезвоживание организма, в результате чего меняется структура слюны;

Дефицит важных витаминов и микроэлементов, в частности витамина B12;

Повышенный сахар в крови: нарушается выработка инсулина в крови, что приводит к изменениям вкусовых ощущений;

Разрушение пломбы или эмали зубов, постепенное окисление разрушенных частей зуба, кровоточивость дёсен;

Кариес, стоматит и прочие заболевания слизистой оболочке может привести к воспалительным процессам и неприятным запахам. Чтобы установить точные причины, пародонтолог может направить на цитологическое исследование мазков из глотки и слизистой ротовой полости на микрофлору;

Большой прием пищи. Организм не справляется с перевариванием большого количества еды, вследствие чего она застаивается и накапливается в пищеварительном тракте, нарушается перистальтика, через пару часов у человека возникает привкус соды во рту.

Ощущение соды может являться более серьезными симптомами: повреждение головного мозга, аутоиммунного заболевания, последствия лучевой терапии.

Для установления истинных причин для начала необходимо посетить терапевта, тот в свою очередь направит вас к узкоспециализированным врачам для сдачи анализов, в частности биохимический анализ крови и ряда других обследований.

В целях профилактики предотвращения возникновения неприятных запахов изо рта необходимо придерживаться ряда правил:

Избирательно подходить к рациону питания, стараться не употреблять острые, жареные, острые и слишком соленые блюда.

Отдавать предпочтения мясу и птице на пару, отварным блюдам, супам на вторых бульонах.

Пить слабо концентрированные компоты и морсы.

Отказаться на время от употребления бобовых продуктов, поскольку они тяжелые для переваривания не здоровому желудку.

Бросить курить, сократить или вовсе перестать употреблять алкогольные напитки.

Строго соблюдать гигиену полости рта: кроме чистки зубов использовать ополаскиватели для рта, а также зубную нить. При необходимости использовать лечебные травы для полоскания: кора дуба, шалфей, ромашка, календула. Минимум раз в год посещать стоматолога с целью удаления зубного камня.

Раз в год проходить ультразвуковое обследование органов брюшной полости.

Внимательно изучать лекарственные препараты, предписанные врачами, возможно, среди побочных явлений будет именно изменение вкусовых ощущений.

Следить за работой щитовидной железы, уровнем вырабатываемой ею гормонов.

Быть физически активным, от этого зависит уровень иммунитета, как следствие качество жизни.

Употреблять больше клетчатки. Максимальное её содержание находится во фруктах и овощах. Клетчатка является необходимым компонентом для правильной работы ЖКТ и печени.

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