Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии

Сегодня, 18 февраля, в России отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие, которые причастны к продовольственной и вещевой службе. История этого дня уходит корнями в петровскую эпоху, когда Петр I учредил специальную должность генерал-провианта

Армию невозможно представить без солдат, вооружения, обмундирования и поваров, отвечающих за своевременное и, что немаловажно, качественное питание бойцов. Вековым и самым важным вопросов всех полководцев и военных министров было снабжение армии продуктами питания. Ведь, как известно, голодный солдат неэффективен в бою.

Так, до начала 18 века питание у российских солдат было не систематизировано – военнослужащие сами заботились о собственном пропитании. Однако длилось это недолго, и уже в 1700 году Петр I учредил Провиантский приказ, он дал начало продовольственному снабжению. В императорской армии нормы питания уже утверждало Военное министерство: в 1899 году был издан приказ, который регламентировал нормы довольствия военнослужащих. Здесь солдатам полагался ежедневный рацион, состоящий из ржаного хлеба или сухарей, муки для выпечки хлеба и крупы. Денежные средства выдавались исключительно командирам роты, которые могли купить на них определенные продукты: мясо, овощи, сало, масло и муку.

Питанием же советского солдата занималось Главное управление тыла Красной армии. Рацион бойцов был четко нормирован, а ассортимент продуктов, входящих в паек, был намного скуднее современного. Именно поэтому меню советских солдат состояло всего из нескольких блюд. Тогда пищу готовили исключительно на полевых кухнях и отправляли на передовую в специальных термосах.


На сегодняшний день солдаты российской армии отмечают качественную организацию питания. Теперь современные военнослужащие питаются по системе «шведский стол», где они могут выбрать из нескольких вариантов первых и вторых блюд и составить ежедневный рацион на свой вкус. Ежедневно в меню крупы, мясные и рыбные блюда, кисломолочная продукция. Кроме того, в армейский рацион ввели новый продукт, аналог сливочного масла, который отличается пониженным содержанием холестерина, – спред. Продукт имеет несколько вкусов: ванильный, карамельный, шоколадный, со вкусом зелени с чесноком и ветчины.

Отзывы военнослужащих об употреблении спреда носят положительный характер. Также в некоторых частях оборудовали салат-бары, где можно подкрепиться и дополнить основные блюда свежими и консервированными овощами. Благодаря аутсорсинговым компаниям бойцы обеспечены сытным и полноценным питанием, меню которого разрабатывают специалисты с учетом всех предписаний Роспотребнадзора, а перед подачей пища проходит строгий контроль главного технолога комбината и санитарного врача части.

Не стоит забывать и о том, что для военнослужащих регулярно устраивают Дни именинника и Дни национальной кухни. В такие дни на столах появляются фрукты, пирожные, лимонады и национальные блюда со всего мира. Питанию бойцов отводится особое внимание: это нужно для того, чтобы у солдат было достаточно энергии для полноценного освоения военного ремесла.
 

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