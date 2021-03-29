Надежная крыша зимой. Миф или реальность?

21:17 29.03.2021

Русская зима любит удивлять жителей страны

Никогда нельзя предвидеть, какие неожиданности ожидают нас в следующем году. Слякоть, снегопады или мороз? Единственное, что можно точно сказать – для того, чтобы не быть застигнутыми климатическими изменениями врасплох, следует убедиться, что дом соответствующе подготовлен к таким непредвиденным обстоятельствам. Кроме проверки состояния обогревателей и оконных уплотнителей, необходимо уделить должное внимание и крыше дома. И это действительно правда, ведь одним из самых важных элементов дома является хорошо выполненная и защищенная крыша, которая защищает дом и его жителей перед самыми сложными атмосферными условиями.

Правильно выполненный осмотр крыши представляет собой не только определение его состояния. Очень важной является также очистка всех водосточных труб. Также следует позаботиться о креплении на крыше дополнительных элементов и снегозадерживающих барьеров. Снежный покров на крыше выглядит зимой очень красиво, однако при сползании с крыши снег может являться серьезной угрозой.

Осмотр крыши

Эксперты рекомендуют регулярное осуществление осмотров крыши. Крыша должна быть прочной и долговечной, она должна надежно противостоять сильному ветру и не прогибаться под толстым слоем снега. Что еще важно – крыша должна быть герметичной. К сожалению, изменение климатических условий зачастую приводит к повреждению ее элементов. Поэтому, даже если кровля отличается очень высоким качеством, необходимо убедиться в том, что крыша соответствующим образом подготовлена к любым погодным изменениям.

Необходимо убедиться в надлежащем состоянии скатов крыши, а также проверить, не содержат ли ее элементы царапин и повреждений. Осмотру подлежит также периметр дымохода, вентиляционных каналов, мансардных окон и других элементов крыши.

Необходимо помнить, что даже малейшая трещина или повреждение могут пропускать влагу. Профилактика крыши должна завершиться очисткой крыши от различных загрязнений, таких как опавшие листья, мох и другой мусор, который способен затруднить отток воды в водосточные трубы.

Водосточная система

Одновременно с профилактикой кровли рекомендуется проверить систему отвода дождевых и талых вод, то есть, водосточную систему. Водосточные желоба и трубы, подобно скатам крыши, должны быть тщательно очищены от накопившейся грязи. Если об этом вовремя не позаботиться, осенью внутри водостоков образуется болото, которое зимой может замерзнуть. Скопившейся внутри водосточной системы лед может привести даже к повреждению водостоков. Кроме того, такие «пробки» затрудняют отток воды во время таяния снега. При этом вода, которая не сможет найти нормального стока, будет стекать по стенам дома, образуя неэстетичные подтеки. В случае заломов крыши забитые водосточные трубы могут привести к разливу воды за пределы водосточных желобов. Таким образом, остается лишь один шаг к протеканию крыши и дорогому, длительному ее восстановлению. Необходимо помнить, что проверять следует не только целостность самих водосточных труб, но также их креплений.

Снежная лавина

Снег на крыше – это не только угроза повреждения скатов, но и уничтожения всей конструкции. Снежные навесы и ледяные сосульки представляют собой угрозу для проходящих под ними людей. Поэтому они должны систематически удаляться. Идеальным способом, защищающим от сползания снега, являются снегозадерживающие лестницы и барьеры. Они разделяют сплошную массу снега, благодаря чему она уже не сможет упасть в виде большой массивной глыбы. Снегозащита охраняет еще и целостность водосточных желобов, которые могут быть повреждены массой сползающего снега.

Самым лучшим решением будет доверить осмотр и профилактику опытной бригаде кровельщиков. Это гарантирует профессиональный подход, грамотное проведение осмотра и высокое качество предоставления услуг.

