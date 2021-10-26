Ундервуд «Избранное 2»

Исполнитель: Ундервуд, Название: «Избранное 2», Стиль: рок, Год: 2021

«Ундервуд» выпускает уже вторую компилляцию избранных песен. И, честно говоря, особой необходимости в этом нет. Преданные поклонники коллектива, обладая, как правило, довольно высоким IQ, предпочитают слушать песни коллектива альбомами. А остальным, в приницпе, вполне хватает «Гагарина» и еще пары-тройки вещей. Тем не менее, «Избранное 2» заметно отличается от своего предшественника, и это хорошо.

Если в первое собрание вошли преимущественно задорные и танцевальные вещи, то здесь музыканты нашли повод погрустить и пофилософствовать. В принципе, другого выхода у группы и не было, так как общенациональных хитов, по большому счету, и не осталось. Ведь со времен первой части команда выпустила всего два альбома - «Без берегов» и «Дети портвейна».

Первый представлен в «Избранном 2» песнями «Чего ты ждешь», «Разведка с м...ками», «Новая жизнь», «Молчим и курим», «Точка невозврата». Спектр действительно широк — от разухабистой трансляции побочек кризиса среднего возраста в до альтернативной истории Льва Толстого. Напомним, что главный хит альбома «Без берегов» «Крым», опять же, заблаговременно отошел в первое «Избранное».

Ценно «Избранное-2» и удачно подобранными песнями с последнего на данный момент номерного диска группы «Дети портвейна» (2019). Не все успели толком расслышать этот альбом, так как выходил он на маленьком лейбле. К тому же в издании альбома не было буклета, а тут тексты этих песен присутствуют в буклете. Заглавная «Дети портвейна» отдает дань погибшим героям рок-н-ролла. «Как проходит одиночество» - собрание парадоксов взросления.

Без хита «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон» просто нельзя было обойтись. Над песней «Собаки на заднем дворе» можно сломать голову, но что-то в ней есть. В «Эпохе» «Ундервуд», напротив, умудрился передать дух времени одним простым афоризмом «Все, что нам сегодня пох.й, потомки назовут эпохой».

Лучшая из представленных на «Избранном 2» песня из «Детей портвейна» - «Батман-тандю». Русские люди действительно могут гордиться двумя вещами: русскими женщинами, которые коня на скаку остановят, и нашим балетом. Автор песни Владимир Ткаченко попытался объединить обе эти реальности и получилась захватывающая история о балерине, которая не дала спуску охмурившему ее «братку». Ну и припев «Батман-тандю, я тебя все равно победю» - просто великолепен!

В «Избранном 2», как и во всех остальных работах «Ундервуда», строго соблюден прицнип чередования песен Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко. Между произведениями обнаруживаются интересные переклички. Фотомодели оказываются противопоставлены бареринам, а «Новая жизнь» и «Все, кого ты так сильно любил» последовательно сооьщают нечто самое важное о жизни и смерти.

Цифровой и физический релизы альбома различаются. В первом на одну песню больше — это «Ракеты на Марс», которая на диджипаке помечена еле заметным шрифтом, но, видимо, не поместилась. Но дисковый вариант все равно предпочтительнее. Ведь формат «Избранного» для того и создан, чтобы его благоговейно поставить на полку и время от времени аккуратно его оттуда снимать для полного погружения в невянущий гербарий прежних эмоций.

