Ермен Анти поздравил с Новым годом онлайн-квартирником

Лидер группы «Адаптация» Ермен «Анти» Ержанов дал онлайн-концерт 27 декабря 2025 года

В свое время Ермен Анти регулярно играл квартирные концерты. Выступления в таком формате проходили и в Москве, и в других городах еще 20-25 лет назад. Но, как спела «Адаптация» в «Революций не будет», «еще один год — и нас снова надули»… В силу объективных причин сейчас Ермен Анти со своими проектами в родном Казахстане, и в Европе, а российским слушателям приходится довольствоваться онлайн-концертами — если, конечно, у них нет возможности выехать на выступления любимой группы в другую страну. Автору этих строк посчастливилось побывать на сей раз побывать в квартире Ермена в Актюбинске, откуда шла трансляция.

Программа оказалась невероятно насыщенной. Перед началом концерта Ермен Анти признался, что планировал в этом году отметить 20-летие альбома «Так горит степь» и 10-летие диска «Цинга» общедоступными концертами с «Адаптацией», но до этого так и не дошли руки. Поэтому было решено сыграть эти две пластинки целиком в акустике для зрителей YouTube. А пока мировая онлайн-аудитория собиралась и подключалась, Ермен решил исполнить несколько песен из других лонгплеев - «Мой город будет стоять», «Остановите войну» и «Между любовью и ненавистью». Слушать эти и другие песни среди артефактов, которые их вдохновляли, было величайшим подарком. Например, на строчке «домой, к последнему морю» обращала на себя внимание книга с романом Василия Яна «К последнему морю» на полке Ермена.

Фото из телеграм-канала Ермена Анти

Переходя к альбому «Так горит степь», Ермен Ержанов немного рассказал об истории его создания. Изначально пластинка должна была записываться в Подмосковье на студии Друида, но из группы в 2003-м ушел барабанщик Сергей Щанкин, и процесс перенесли в студию «Фаркоп» в Павлодар, где Ермен прожил целый месяц. Тем не менее, от идеи задействовать живого барабанщика «Адаптация» отказываться не спешила. Однако пришедший в студию сессионный ударник, несмотря на свою техничность, совершенно не умел играть панк-рок. Поэтому барабаны решили программировать.

Первой написанной песней из диска «Так горит степь» стала «Ноябрь в окно». Поначалу ее хотели включить в предыдущий диск «Джут». Записали даже версию с вокалом певицы Саши Арбацкой, но результат Ермена не устроен. В итоге женский вокал звучит и в канонической версии «Ноября в окно» из «Так горит степь» - его записала Александра Надточиева…

О песне «Пепел» Ермен Анти сказал, что в ней отразились впечатления от судебного процесса над его другом-музыкантом Владимиром Белкановым. Тот угодил в некую мутную историю с героином, и на его защиту встали многие публичные люди. Вмешательство депутата Госдумы позволило этой ситуации благополучно. Другому соратнику Ермена — Гавру из актюбинской группы «Муха» — оказалась посвящена песня «Движется следом». Певец посетовал, что если бы не героин, приблизивший смерть музыканта, то они вместе смогли бы сделать гораздо больше, нежели успели.

Песни из «Так горит степь» хотелось слушать, затавив дыхание, потому что многие из них («Иллюзия дней», «Золотой храм») не исполнялись давно. А уж новая лирическая версия песни «Небо» вообще унесла в иное измерение. Неудивительно, что после такой сложной композиции, Ермен Анти сделал перерыв…

Второе отделение было посвящено представлению альбома 2015 года «Цинга». Началось оно симметрично первому, потому что в первой песне диска «Лето любви» была строчка «Мой город будет стоять». И здесь был небольшой экскурс в историю релиза «Цинга»: сменился состав, в «Адаптацию» пришел легендарный Вадим Курылев, партии альбома записывались в разных городах, включая Саратов. «Слово и дело» и «Проза зимы» идеально подходили под воцарившееся время года. «Империя наносит ответный удар» Ермену петь было морально тяжело, потому что эту страшную песню он сочинил еще задолго до всех событий в 2012 году, но она оказалась пророческой. Прозвучала она не менее пронзительно, чем на альбоме «Цинга», где в ее записи принимал участие детский хор — отсылка к финалу фильму «Убить дракона». А вот «Черную мессу» Ермен исполнял в последние время настолько редко, что не смог ее вспомнить с первого раза. Поэтому отложил ее до начала третьего отделения, когда все-таки спел, подсматривая ее текст в собственной книге стихов.

Фото автора

Между вторым и третьим отделением Ермен Анти прочел внушительный блок стихов — преимущественно новым. Невероятно в нему оказалось свежее «Новогоднее (в ритме вальса)» с весьма узнаваемыми строчками:

Нам с тобою — кранты,

А им — гранты.

По-другому и быть не могло.

Отбивают чечётку куранты,

Пузырится в бокалах вино...

<...>

А когда все нажрутся от пуза

И детишки отправятся спать,

Дядя Коля, наш местный Карузо,

Запоёт про советскую власть.

Кто-то из немногочисленных гостей Ермена предположил, что под «дядей Колей» имеется в виду Николай Расторгуев. Но автор не подтвердил такую вольную трактовку, признавшись, что это - собирательный образ.

Фото из телеграм-канала Ермена Анти

Завершающим аккордом 2,5-часового концерта стали новые песни «Шайтан заман», «Над всей Мордовией безоблачное небо» и «Квадроберы» (последнюю Ермен окрестил «гранж-лирикой»). Напоследок Ермен сыграл еще несколько избранных песен разных лет («Шальные истины», «Они прошли» и «Маяк над Соломенным городом») и поздравил всех новым годом, пожелав постоянно двигаться вперед и творить, потому что когда у нас что-то получается созидать, «вся эта нечисть» злится и завидует. Идеальной иллюстрацией к этому пожеланию служила строка из «Шальных истин»:

Живым дорога — даль, а мертвечине — сны.