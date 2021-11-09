Премьера «Балалайкин и Ко», 13 ноября, Основная сцена театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»
Спектакль поставил режиссер, художественный руководитель театра — Сергей Газаров.
Общеизвестно, Салтыков-Щедрин - гениальный сатирик. Благодаря ему появился на свет гомерически смешной и одновременно беспощадный диагноз обществу и человеку как таковому, рабствующему перед своими страстями и страхами. Диагноз, увы, не утративший ни своей актуальности, ни остроты художественной хлесткости, с которой был некогда поставлен.
Но достаточно ли только признать наличие «дурной» болезни, столь остроумно описанной классиком? Прикосновение к его текстам только ли повод иронизировать над людскими пороками и бичевать их наотмашь? Или все же есть причина задуматься, почему по сути дела так ничего не изменилось в национальном характере?
Все эти вопросы стали принципиально важными для Сергея Газарова, выбравшего для своего первого спектакля в театре Джигарханяна именно «Балалайкина и Ко». Режиссер-постановщик, хорошо известный зрителю своими яркими театральными решениями, «препарирует» историю, рассказанную Салтыковым-Щедриным, не только как сатиру, но и как философскую притчу о человеке как таковом.
“Я не привязываю “Балалайкина” к определенной исторической эпохе. На сцене - пространство игры, где воображение конкретного зрителя окунет его в то время, которое именно ему покажется актуальным для рассказанной истории”, - говорит режиссер Сергей Газаров.
“В декорации, которую мы придумали с Газаровым все элементы – подвижные. Все ее детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать ее так, как тебе удобно”, - добавляет художник-постановщик Владимир Арефьев.
В создании спектакля принимала участие сильная команда постановщиков:
Художник-постановщик — Владимир Арефьев, народный художник Российской Федерации, главный художник Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреат премии “Золотая маска”.
Художник по костюмам — Мария Боровская, принадлежит к династии знаменитых художников. Спектакли, костюмы к которым создавались по ее эскизам, идут в лучших московских театрах — Мастерской Петра Фоменко, Театре Олега Табакова, Современнике.
Режиссер по пластике Сергей Землянский
Художник по свету - Антон Стихин
В главных ролях заняты Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев и другие.
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