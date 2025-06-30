Группировка Свердловск «Любо, братцы, любо» (интернет-сингл)

Группировка Свердловск «Любо, братцы, любо» (интернет-сингл)

Исполнитель: Группировка Свердловск, Название: «Любо, братцы, любо», Стиль: рок, Год: 2025

В связи с определенными событиями есть запрос на патриотический и военные песни, давно составившие золотой фонд российской культуры. Современные исполнители этим пользуются и делают кавер-версии. Только почему-то перепеваются обычно одни и те же песни. Если это военные, то «Темная ночь». Если казачьи, то «Любо, братцы, любо». Совсем недавно панк-версию «Любо» представили питерцы «БеZ Б». И вот теперь — адепты веселухи с дудками из Екатеринбурга «Группировка Свердловск».

Для реквиема по погибшим казакам песня получилась очень уж бодрая, в ней можно усмотреть намеки на диско, но будем считать, что это — топот испуганных грозной сечей коней. Лошади, кстати, всплывают в песне еще раз в довольно неожиданном контексте: в финале музыканты мелодически цитируют «Три белых коня» из «Чародеев». Такой откровенный угар еще сильнее снижает трагизм из первоисточника. Но если представить, что это разнузданное веселье менеджеров на корпоративе подается на контрасте с жертвами защитников Родины, то получилось вполне убедительно.

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