Совместимость и несовместимость растений на грядке: коротко о главном

20:01 3.04.2021

Дачник или огородник, который может добиться высокой урожайности, порой даже не знает красивого слова «аллелопатия» - совместимость овощных культур, - но успешно его применяет на практике.

Знания о том, как и какие растения «дружат» друг с другом, какие чахнут рядом с «соседом», а какие помогают и поддерживают, есть в запасе у каждого дачника.

1. Правильно выбрать предшественника

Для того, чтобы дачник правильно распланировал план посадок, то ему необходимо знать, что росло на этом месте в предыдущие сезоны, так как не все растения могут выжить и дать хороший урожай на местах, где почва истощена.

Бахчевые культуры лучше сажать на участок, где раньше росли корнеплоды, так как они требуют большего количества органики. А после бахчевых можно высеивать морковь. Томаты и огурцы хорошо растут после крестоцветных, а картофель после зелени, капусты и моркови. После зелени и капусты хорошо плодоносит перец. Лук даст прекрасный урожай после огурцов и бобовых. Но его нельзя сажать после редьки, моркови и сельдерея. Не нужно на одно и то же место два раза подряд высаживать растения одного семейства, например свеклу и шпинат. Бобовые служат хорошими предшественниками тыквенным и капустным.

2. Соседство овощей на грядке

Необходимо высаживать овощи на грядки с учетом их взаимного влияния друг на друга. Присутствие доброго соседа на грядке — это залог хорошего развития и большого урожая. Рядом с чесноком и луком можно сажать почти все растения, так как на них хорошо воздействуют фитонциды. Улучшает вкус белокочанной капусты мята, а помидоров - базилик.

Бобы благоприятно воздействуют на многие растения – огурцы, кукурузу, картофель, редис, редьку, шпинат, - так как питают почву азотом. Также азотом обогащает почву горох. Поэтому хорошо рядом садить редис, редьку, кольраби, петрушку, арбузы. Благоприятные соседи для картофеля - капуста, кукуруза, редис, кольраби, салат.Рядом с чесноком, капустой, салатом, луком, редькой, свеклой прекрасно растет клубника. Рост кукурузы стимулируют огурцы, томаты, салат, бобы, ранний картофель. А сама кукуруза благоприятно влияет на картофель и подсолнечник. Лучшее соседство для моркови - горох. Хотя она прекрасно уживается и с другими культурами - лук, шпинат, томаты, редис, чеснок, салат. Спутник огурцов - свекла, капуста, чеснок, лук, сельдерей, вьющаяся фасоль. Кустики базилика способствуют лучшему завязыванию плодов сладкого перца. Шпинат ускоряет рост лука, создавая благоприятный микроклимат.

3. Несовместимость растений

Некоторые растения угнетают рост соседних овощей и плохо воздействуют на урожай. Растения, выделяющие фитофтороз, такие как картофель, укроп, репа, плохо влияют на рост томатов. Не совместимы кукуруза и свекла, баклажаны и горох, фасоль и чеснок, огурцы и картофель, белокочанная капуста и морковь, цветная капуста и томаты. Шпинат не может ужиться рядом со спаржей и кабачком.

4. Защитники от насекомых

Некоторые растения выделяют незаметные для человека, но очень полезные для других растений летучие вещества, которые для многих насекомых становятся отпугивающим фактором. Отпугивает колорадского жука от баклажанов чабрец, когда источает легкий аромат после цветения. Пряный базилик, лаванда, душица, настурция, бархатцы не подпускают бобовую зерновку к бобам и гороху.Хрен защищает картофель от клопов, а фасоль от колорадских жуков. Также от колорадских жуков помогают шалфей, перечная мята, пижма, настурция. Базилик отпугивает муравьев, тлю и защищает томаты и кукурузу от рогатого червя. Репчатый лук отпугивает вредителей от моркови, а морковь луковую муху от лука. Петрушка отпугивает слизней от грядок клубники. Также ягоду от земляной блошки оберегает салат. Редька защищает огурцы от паутинного клеща и листоеда.

Заключение

Кроме обработки грядок и полива увеличить урожай поможет удачное соседство разных видов овощей. Комбинировать посадки нужно начинать заранее, планируя грядки всего участка.

