Смена режима. От элитарной демократии к олигархической автократии

«Это не был переворот одной части элиты против другой, не переход власти от одной партии к другой. Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»

Начало

Да, в Соединенных Штатах государственный переворот. То, что он может при желании трактоваться как не нарушивший законы, не имеет особого значения: власть сменилась на основании сфальсифицированных итогов голосования, при самоустранении судебной системы и явочной поддержке переворота политической элитой США.

Только это – не дворцовый переворот, когда власть переходит от одной элитной группы к другой: элита республиканцев потому и поддержала переворот, что он не столько отстранял ее от власти, сколько ей власть возвращал, отстраненной она скорее себя чувствовала при Трампе как явно внеэлитном политике, опиравшемся напрямую на низы республиканской партии и общественные настроения «классической Америки», на мнения избирателей.

То есть это не был переворот одной части элиты против другой, не переход власти от одной партии к другой. Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы. То есть отстранение элитой каких-либо претензий низов общества на участие в управлении страной.

Причем эта смена правящего субъекта произошла не путем конкурентной апелляции к избирателям и признания их права избирать себе власть, что происходит в рамках т.н. «либерально-демократической модели», когда народ избирает посредников, осуществляющих власть от его имени. И даже не путем манипуляции настроениями избирателей, что большей частью происходило до сих пор. И даже не в рамках модели элитарной демократии, при которой массы реально до влияния на власть не допускаются, а за ними признается лишь право выбрать, какая элитная группа получает право практически бесконтрольно править от его имени.

Все названные модели так или иначе признают и основаны на том, что как минимум формально источником власти является народ и, так или иначе, нужно победить в борьбе за его голоса: «Глас народа имеет значение».

Массовая и неприкрытая фальсификация даже не итогов голосования – итоги голосования представлены в бюллетенях - а итогов волеизъявления означала, что американская элита уже не верила в свою возможность и способность ни убедить большинство избирателей в своей правоте и привлекательности, ни даже отманипулировать их настроениями. Они обратились не к влиянию на разум либо даже предрассудки избирателей, то есть признали, что им сказать народу нечего, а все что они могут сказать – народ отвергнет уже просто потому, что ему это скажут они.

Сделав ставку на массовую фальсификацию волеизъявления, они признали, что могут править, только игнорируя волю и настроения народа.

Если старая американская прославленная демократия зарождалась как демократия участия: «Правительство народа, с участием самого народа и в интересах самого народа» - она даже в те времена, когда эти слова говорились, скорее, приобретала черты «либерально-демократической модели», когда правят «посредники», но действительно выбранные народом. С развитием больших СМИ после Второй мировой войны появилась возможность широких манипуляций общественными настроениями благодаря возможности массового вброса в общество за короткий временной промежуток объемов информации, которые массовое сознание не успевает критически осмысливать и на которое реагирует на эмоциональном уровне.

Как результат, в последние десятилетия американская система приобрела черты модели «элитарной демократии», при которой избиратель выбирает даже не между политическими нотаблями и между элитными кланами, осуществляющими власть. И лишены возможности эти кланы как-либо контролировать – но сохраняют право влиять на выбор между ними.

2016 год показал, что от этих кланов Америка так устала, что предпочла свернуть в сторону плебисцитарной демократии – той, еще с античных времен существовашей модели, которую демос противопоставлял правлению родовой аристократии и знати в целом: собственно, из чего и родилась классическая греческая демократия - народный заступник, наделяемый народом властью для подавления богатых и знатных.

Говорить, что не так, не полностью и не достаточно решительно делал Трамп, что он не решился на то, что обещал, не пошел на радикальные меры по «осушению болота» и какие допустил ошибки – это другая тема.

Но его приход и его стиль были восприняты элитой Штатов как дыхание смерти. И они решили попытаться навсегда обезопасить себя: и решившись на захват власти сегодня – пусть и ценой уничтожения американской традиции и американской демократии, какими бы спорными они не были на протяжении своей истории, сменив модель правления и выбрав переход от «элитарной демократии» к «олигархическому авторитаризму». Причем анонимному олигархическому авторитаризму, когда правит меньшинство, но те, кто на деле принимает решения – остается не публичны: мы же не знаем, кто на самом деле принимал решения о фальсификациях на выборах, кто решал закрыть каналы коммуникации для Трампа, кто обеспечивал и координировал предательство республиканской элиты, включая вице-президента и членов Верховного суда.

Но если правят кланы, тем более во многом анонимные, причем кланы, представляющие наиболее реакционные и непроизводительные экономические сектора, причем правят опираясь на попранную Конституцию, причем отвергают право масс на изъявление их воли и отвергают основы существования того, что считалось «Демократической Америкой», лишая прав своих оппонентов и угрожая им запретом на передвижение по стране и возможностью высказывать свое мнение. И более того, подкрепляя свое правление устрашением общества силами афронацистов и гей-боевиков, - такое правление слишком похоже на откровенный фашизм. Хотя и с несколько иной идеологической основой, чем у кажущихся сегодня наивными и примитивными германских фашистов 1930-х гг.

Собственно, никто, кто хотя бы немного занимался изучением истории и политической системы США, никогда не верил в образ «идеальной американской демократии» - слишком часто там убивали и изгоняли президентов и кандидатов в президенты: только после 1945 года были убиты Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, изгнан Ричард Никсон, теперь к ним прибавляется Дональд Трамп.

Но прежде, даже не будучи полноценной демократией – США имели некое основание на этот статус формально претендовать. Теперь они это право утрачивают.

И нужно просто открыто признать, что мы имеем дело не с прошлой, пусть «буржуазной», но демократией, а с узурпировавшей власть авторитарной олигархией.

Которая теперь уже в полной мере - угроза для всего остального мира.

Часть 1: Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии