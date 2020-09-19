Натуральные способы облегчения боли в пояснице

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Чтобы уменьшить боли в пояснице, следует комбинировать разные методы

Только благодаря комплексному подходу можно получить максимальную пользу и ускорить процесс восстановления.

Боль в спине - очень распространенное заболевание, которым страдают в основном взрослые люди. Сильные боли могут ощущаться по всей области спины. Однако наибольший дискомфорт доставляет именно боль в пояснице. По оценкам, около 80% взрослых хотя бы раз в жизни испытывали боль в нижней части спины и искали различные способы ее уменьшения.

Американская ассоциация хиропрактиков заявляет, что боль в пояснице является одной из основных причин инвалидности во всем мире. Статистические данные, собранные этой организацией, показывают, что более половины работающего населения США ежегодно страдают от болей в спине.

Именно поэтому люди постоянно ищут способы избавиться от дискомфорта, в том числе и натуральные.

Основные причины болей в пояснице



Нижняя часть спины часто подвергается серьезным нагрузкам, поскольку несет на себе вес всей верхней части тела. Этот вес приходится на позвоночник, состоящий из сопряжений позвонков и межпозвоночных дисков.

Малоподвижный образ жизни играет значительную роль в развитии болей в пояснице. Диски действуют как амортизаторы, предотвращая соприкосновение позвоночных костей друг с другом. Однако с возрастом они начинают изнашиваться и в них появляются повреждения. Этот процесс увеличивает вероятность травм и усиливает болевые ощущения.

Такой износ происходит со временем из-за переутомления или отсутствия физических упражнений. Это вызывает временную боль и скованность, а в некоторых случаях боль становится хронической и оказывает постоянное негативное влияние на повседневную жизнь и самочувствие больного.

Нижняя часть спины — это область, в которой со временем происходят наибольшие изменения. На это есть несколько причин:

Человек выполняет действия, не требующие больших физических усилий, принимает неправильную осанку или совершает неловкие движения

Человек с болями в спине подолгу сидит, не двигаясь

Как уменьшить боль естественным путем?



В любом случае следует обратиться к врачу, который сможет определить истинную причину боли. Однако, несмотря на многочисленные методы и технологические достижения, часто бывает трудно найти исходную проблему.

К счастью, есть несколько натуральных методов, которые можно использовать для уменьшения болей в пояснице. Этим рекомендациям можно следовать, не отвлекаясь от повседневных дел.

Следует помнить, что для постановки правильного диагноза необходимо обязательно обратиться к врачу. Приведенные ниже способы естественного обезболивания помогают только облегчить симптомы, но не воздействуют на причину проблемы.

1. Холод и тепло

Прямое наложение холодных и теплых компрессов - довольно эффективная натуральная терапия, которая хорошо помогает при болях в спине. Изменения температуры помогают уменьшить воспаление за счет увеличения кровотока в области, пострадавшей от физической травмы или перегрузки. Облегчение наступает также и тогда, когда боль связана с напряжением, вызванным длительным пребыванием в неудобной позе.

Вы можете положить пакеты, наполненные холодной водой, кусочками льда или охлажденным гелем, завернутые в полотенце, прямо на беспокоящее место. Благодаря этому воспаление уменьшится.

Затем используйте компресс с горячей водой или сядьте в теплую ванну, чтобы стимулировать кровообращение. Этот метод расслабляет мышцы и снижает дискомфорт.

2. Чеснок

Чеснок - еще одно полезное натуральное средство от боли в пояснице. Все потому, что он содержит аллицин, обладающий противовоспалительными свойствами.

Употребление чеснока в сыром виде - лучший способ уменьшить боли.

Польза чеснока для здоровья давно известна. Но его можно применять и местно. Для этого нужно приготовить чесночное масло.

Ингредиенты:

10 зубчиков чеснока

4 столовые ложки кокосового масла

Нагрейте масло в сковороде и добавьте к нему зубчики чеснока. Обжарьте их на медленном огне до золотистого цвета. Затем процедите и храните масло в стеклянной банке. По такому же принципу можно приготовить мазь от простуды. Для этого в масло нужно добавить чеснок и отставить на 5-10 дней.

3. Физическая активность

Упражнения - отличная естественная терапия для уменьшения боли в мышцах и пояснице. Вы можете начать выполнять программу тренировок, которая включает ежедневные упражнения низкой интенсивности, такие как легкая растяжка, плавание и ходьба. Это отличный способ справиться с застоем в нижней части спины.

Сидячий образ жизни отрицательно сказывается на состоянии мышц поясницы. Поэтому вам следует выполнять упражнения, чтобы укрепить их и предотвратить дальнейшие травмы. Чем сильнее будут мышцы, тем меньше недомоганий будет в будущем.

4. Здоровый сон

Когда Вы спите, Ваше тело выделяет эндорфины, которые могут действовать как эффективное природное болеутоляющее. По мере того, как организм вырабатывает эндорфины, болевые сигналы, регистрируемые в головном мозге, начинают приглушаться.

Достаточный глубокий сон помогает правильно расположить и расслабить поясничный отдел позвоночника. Сон также снижает беспокойство и стресс, связанные с хронической болью в пояснице. Не удивительно, что люди, страдающие от болей в пояснице, часто жалуются на нарушения сна.

Плохой сон может усилить боль в спине. Вот почему необходимо найти оптимальное решение обеих проблем и не попасть в порочный круг, наносящий еще больший вред здоровью.

Фото с сайта Pixabay.com

