Ярик Бро «Мои демоны» (интернет-релиз)

Исполнитель: Ярик Бро, Название: «Мои демоны», Стиль: альт-рок, Год: 2024

Проверено: если человек все время тщится показаться на публике безупречным, с ним на самом деле явно что-то не так. Особенно это касается творческих людей, которые из своих недостатков способны извлекать пользу — будь то черный пиар или топливо для новых произведений. Певец, блогер и ведущий Ярик Бро (Ярослав Сафронов) до последнего времени имел блестящую репутацию и производил крайне приятное впечатление. Так что его новинку «Мои демоны» по праву можно считать исповедальной.

Рваные гитарные риффы, психоделическое парящее соло, взвинченный вокал — как это не похоже на привычного нам умиротворенного Ярика Бро! Но разве можно по-другому петь о трудном детстве с обилием соблазнов, постоянными стычками, сбитыми кулаками и несбывшимися надеждами? Прошло время, герой вырос, но его детский негатив, символом которого и являются заглавные демоны, никуда не делся, а лишь законсервировался в тесных бетонных коробках среди таких же изломанных людей. Но главное, что творчество всегда спасает, и демоны тоже нет-нет, да и посматривают на манящий свет.