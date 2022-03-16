СерьГа «Своим чередом»

Исполнитель: СерьГа, Название: «Своим чередом», Стиль: рок, Год: 2021

Горькое время горькие песни… Готовя этот альбом, Сергей Галанин поначалу собирался назвать его «Война». Слава Богу, передумал, потому что она у нас теперь фоном. А диск пытается ставить диагнозы и, что самое главное, нащупывать методы лечения.

Незадолго до релиза Сергей Галанин предупреждал, что у него в работе сразу несколько пластинок, причем минимум две из них довольно жесткие как по музыке, так и по текстам. «Своим чередом» относится к их числу, чего не скажешь ни по будничному названию, ни по ностальгическому дизайну CD. Как и в дисках десятилетней давности, «СерьГа» поет о патриархальных ценностях, но уже не с благодушным умилением, а взволнованной тревогой. Потому что сами эти ценности оказались под угрозой исчезновения.

Квинтэссенцией этих настроений стала как раз заглавная песня, где описание семейной идиллии производится достаточно настороженным голосом, так как на нее наступают современные «гендерные уравнители», ополчившиеся против очевидной истины «мужик не может родить». Фраза «эй, твиттер, покажи копыта» оказалась почти пророческой. Ведь буквально на днях «копыта показали» другие соцсети, которые в итоге поплатились блокировкой.

Конечно, у них нашлось много защитников. Но вопрос о жестокости методов для Галанина даже не стоит. Ведь на войне, как на войне. В «Прости» описывается закономерная реакция тех, чья мать, например, подверглась насилию. А в «Воскресенье (22 июня)» (дуют с Александром Маршалом) и «Мишке-Мишутке» появляется реальный исторический контекст, тоже далекий от безоблачного, ибо речь идет о Великой Отечественной и Блокаде. Аппеллируя к этим драматическим страницам, «СерьГа» дает понять, откуда мы всякий раз черпаем силы для выживания. Отсюда — необходимость чтить Победу, о чем речь в песне «Это точно про меня (9 мая)», которая, по словам директора Сергея Галанина Алексея Привалова сделана на «движке» патриотических песен «Сектора Газа».

Выход подсказан в дуэте с Эдмундом Шклярским «Колокольный звон», где говорится о необходимости личного покаяния за все происходящее вокруг, и «Веселой теме» с «Не будь атеистом», обозначающих следующий этап для кающегося — движение к Богу. Полученные свыше силы позволяют не вестись на сиюминутные провокации глобалистов(«Третья мировая») и очищать сознание от всякого повседневного хлама («Песня про все остальное»).

Такой преображенный человек становится неуязвимым. «Тебя не сломать» - так и называется песня, представленная сразу в двух вариантах. Ее «мужская» редакция с подзаголовком «Осень» помогает не раскисать в трудные минуты. Женский же вариант «Тебя не сломать (Весна)», записанный с певицей Ютой, звучит более радужно. А как может быть иначе, если с рядом изнемогающим перед грузом ответственности мужчиной оказывается верная боевая подруга, которая всегда знает, как его приободрить и утешить?