Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей

11:28 25.01.2021

В декабре 2020 года компания «Валента Фарм» выпустила сироп Ингавирин® — новую форму известного препарата. Он предназначен для лечения гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от трех лет

Болезнь малыша — это всегда неприятно. Ребенок не может нормально дышать из-за насморка, плохо спит, у него поднимается температура. Родители переживают, как бы обычная простуда не переросла в нечто более серьезное. Ведь иммунная система до конца не сформирована, и быстро справиться с вирусной инфекцией детский организм еще не способен.

Опытные педиатры уверены: нельзя бросать ОРВИ и грипп на самотек, их нужно лечить, чтобы избежать развития осложнений. Одним из самых назначаемых препаратов при респираторных инфекциях является Ингавирин®. Почему специалисты выбирают именно этот противовирусный препарат, насколько он эффективен и безопасен для малышей? Давайте разбираться.

Механизм действия препарата



В основе лекарственного средства — уникальное действующее вещество имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Оригинальная химическая структура этой молекулы не имеет аналогов.

Препарат регулирует систему интерферонового ответа и повышает чувствительность рецепторов клеток к собственному интерферону. Это активирует защитные силы организма, клетки начинают лучше распознавать респираторные вирусы и бороться с ними. В результате выраженность симптомов снижается, а продолжительность болезни сокращается.

Ингавирин® подходит для лечения и постконтактной профилактики большинства респираторных вирусов, включая вирусы гриппа типа А и В. Препарат также обладает противовоспалительным действием и снижает риск развития таких осложнений, как отит, синусит и пневмония.

Эффективность и безопасность



Исследования препарата проводились в российских и европейских научных центрах. Ученые подтвердили: Ингавирин® работает только в инфицированных клетках, не затрагивая и не меняя структуру здоровых. Такой механизм действия обеспечивает высокую прицельную эффективность и безопасность препарата.

В клинических исследованиях лекарственного средства участвовали более 1800 человек. Среди них 680 детей разных возрастных групп, в том числе от трех до шести лет. Во всех случаях препарат показал свою эффективность при лечении гриппа и ОРВИ.

Ингавирин® зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ и включен в международную систему классификации лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Удобная форма



Сироп — самая удобная форма лекарства для малышей. Он вкусный, поэтому ребенка не придется долго уговаривать принять противовирусное средство.

Принимать препарат нужно всего один раз в день. В пяти миллилитрах сиропа Ингавирин® содержится суточная доза — 30 мг действующего вещества. Курс лечения для детей от трех до шести лет составляет пять дней.

Препарат подходит как для экстренной профилактики ОРВИ и гриппа после контакта с заболевшим человеком, так и для полноценной противовирусной терапии. Лекарственное средство можно принимать на любой стадии заболевания.