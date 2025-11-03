Оркестр «Глобалис» (Наш Симфорок, 25 лет), 6 ноября, Base

Оркестр «Глобалис» (Наш Симфорок, 25 лет), 6 ноября, Base

Юбилейный проект самого рОкового из симфонических и самого симфонического из рОковых оркестров России – оркестра «Глобалис»!

В мае 2000 года на фестивале «Максидром» состоялось выступление группы «Мумий Тролль» с симфоническим оркестром «Глобалис»! Вместе с новым тысячелетием родился и российский симфорок! В дальнейшем были выступления и записи со многими артистами и рок-группами, участие в фестивале «Нашествие» и концертных программах.

«Наш Симфорок» – музыкальные попурри на темы любимых композиций российского (русского) рока в исполнении оркестра «Глобалис». Прозвучат попурри на темы песен групп «АРИЯ», «Король и Шут», «Ленинград», «Мельница» и других… Некоторые из них уже звучали в концертных программах с участием оркестра «Глобалис», а другие будут исполнены впервые.

В концерте примут участие: Армен Григорян (Крематорий), Костя Кулясов (Анимация), Алексей Яшин (Casual), Ольга Вайнер (Ясвена), Артемий Воробьёв, группа NAGART – любимые песни прозвучат в сопровождении оркестра «Глобалис»!

Начало в 20.00.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин поддержал идею создания добровольческих формирований
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
© KM.RU
Россия готова прекратить бои в районах окружения ВСУ для доступа СМИ
© KM.RU
Электроэнергию для населения выводят на коммерческие цены
Избранное
Лидер Fake.l посвятил минувшим выборам «Канцелярию роботов»
Вадим Степанцов и Masta Dont «Квартирники у Перца. Том 15» (2CD)
«Элизиум», 8 июля, Sherwood pub (Мытищи)
«МИД будто забыл об условиях, на которых СССР был готов подарить Японии два своих острова»
Скворцы Степанова feat. Евгений Маргулис «Наташа мама Маши» (интернет-сингл)
Вадим Степанцов поддержал в Туле возрожденный «Деникин спирт»
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
«Я давно живу на свете и могу свидетельствовать: раньше такого не было. Да, всегда была зависть – чувство вечное и универсальное, но так чтобы полыхать ненавистью – нет, не было»
«Бони НЕМ», 16 сентября, Рюмочная Зюзино
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
«Перед антисоветчиками всегда стояла одна задача – максимально принизить достижения СССР, а лучше и вовсе их замолчать»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации