Оркестр «Глобалис» (Наш Симфорок, 25 лет), 6 ноября, Base

15:37 3.11.2025

Юбилейный проект самого рОкового из симфонических и самого симфонического из рОковых оркестров России – оркестра «Глобалис»!

В мае 2000 года на фестивале «Максидром» состоялось выступление группы «Мумий Тролль» с симфоническим оркестром «Глобалис»! Вместе с новым тысячелетием родился и российский симфорок! В дальнейшем были выступления и записи со многими артистами и рок-группами, участие в фестивале «Нашествие» и концертных программах.

«Наш Симфорок» – музыкальные попурри на темы любимых композиций российского (русского) рока в исполнении оркестра «Глобалис». Прозвучат попурри на темы песен групп «АРИЯ», «Король и Шут», «Ленинград», «Мельница» и других… Некоторые из них уже звучали в концертных программах с участием оркестра «Глобалис», а другие будут исполнены впервые.

В концерте примут участие: Армен Григорян (Крематорий), Костя Кулясов (Анимация), Алексей Яшин (Casual), Ольга Вайнер (Ясвена), Артемий Воробьёв, группа NAGART – любимые песни прозвучат в сопровождении оркестра «Глобалис»!

Начало в 20.00.