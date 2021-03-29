Все об овощах и фруктах: полезные свойства

19:34 29.03.2021

Фрукты необходимы не только для здоровья, но и помогают эффективно похудеть.

Доказано, что люди, которые регулярно едят фрукты, имеют меньшую склонность к увеличению веса. Фрукты являются отличным источником энергии и обеспечивают гидратацию организма. Они улучшают кровообращение и пищеварительную систему, что делает кожу красивой. Диета с высоким содержанием фруктов также отлично подходит для улучшения организма. Да поэтому если вы ищете натуральные средства для похудения, то фрукты являются отличным продуктом. Потребляйте, по крайней мере, от 4 до 5 порций фруктов в день. Это гарантирует, что вы обеспечите достаточное количество питательных веществ, которые помогут вам сбросить лишние килограммы. Вот несколько популярных фруктов.

Авокадо

Он обладает высоким содержанием различных жирных кислот, которые очень полезны для здоровья. Авокадо содержит около 20 граммов здоровых жиров, которые не только повышают обмен веществ, но и уровень тестостерона, гормонов, ответственных за потерю веса у мужчин и женщин. Авокадо ускоряет превращение жира в энергию, повышает скорость обмена веществ. Предотвращает скачки сахара в крови, что защищает организм от накопления жира. Этот чрезвычайно универсальный фрукт можно использовать для салатов, бутербродов.

Ягоды

Они имеют относительно низкое содержание сахара по сравнению с другими фруктами. Они помогают выводить токсины и другие вредные вещества из организма. Они улучшают состояние сердца, так как снижают уровень холестерина. Питательные вещества, такие как фолиевая кислота, калий и витамин С, а также клетчатка, помогают повысить скорость метаболизма, что делает организм более эффективным для сжигания калорий.

Яблоки

содержат большое количество клетчатки, которая увеличивает скорость метаболизма. Пектины в клетчатке защищают организм от поглощения слишком большого количества жира. После еды яблока, мы чувствуем себя сытыми дольше. Согласно исследованию, проведенному в Бразилии, люди, которые ели яблоко перед каждым приемом пищи, теряли примерно на 33% больше веса, чем те, кто их не ел. Яблоко содержит только 100 калорий на порцию.

Водные фрукты

такие как арбуз или дыня, содержат большое количество воды с минимальным количеством углеводов. Они освежают и обеспечивают энергию. Они улучшают пищеварение и выведение токсина, поддерживают детоксикацию и здоровую потерю веса. Арбуз содержит ликопин, химическое соединение, которое снижает риск развития рака и сердечных заболеваний.

Сухофрукты

такие как изюм, сливы и абрикосы, благоприятно влияют на процесс похудения. Эти фрукты являются отличным источником витаминов и минералов, которые очень важны для правильного функционирования клеток. Они также улучшают иммунную систему, обеспечивая защиту от вирусов и гриппа.

Кокосы

Кокосовое масло содержит триглицериды средней цепи (MCFA), которые увеличивают скорость метаболизма почти на 30%. Кокосовое масло очень полезно для функционирования щитовидной железы.

Лимоны

Отличный детоксикант печени. Здоровая печень необходима для способности организма метаболизировать и сжигать жир.

Грейпфруты

Благодаря высокому содержанию воды он способствует повышению сытости, обеспечивая небольшое количество калорий. Кроме того, требуется больше энергии для переваривания грейпфрута, он сжигает больше калорий грейпфруты содержат нарингенин, антиоксидант, который стабилизирует уровень инсулина, предотвращая увеличение веса. Проведенные исследования доказали, что те, кто ежедневно ел грейпфрут, потеряли 20 килограммов за 13 недель без каких-либо изменений в их рационе.

Бананы

Они содержат большое количество растворимых волокон. Устойчивый банановый крахмал предотвращает поглощение углеводов в организме. Это заставляет организм сжигать жир, а не углеводы. Калий в бананах помогает наращивать мышцы.

Гранаты

Гранат полон антиоксидантов, которые позволяют организму избавиться от нежелательных токсинов. Он содержит полифенолы, антиоксидант, который увеличивает обмен веществ в организме. Гранат снижает аппетит.

Апельсины

Они сохраняют ваше тело хорошо увлажненным и обеспечат достаточное количество клетчатки. Апельсин обеспечивает около 85 калорий и 5 г пищевых волокон. Он содержит большое количество витамина С, тиамина и фолиевой кислоты, которые увеличивают обмен веществ.

Папайя

Это фрукт с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды. Благодаря этому я контролирую температуру тела и уменьшаю плохой холестерин. Он обеспечивает энергию для нервной и сердечно-сосудистой систем, чтобы они работали правильно. Он содержит уникальный фермент папаина, который улучшает более быструю транспортировку пищи через кишечник, что способствует снижению веса.

Персики и нектарины источник калия

Это миф, что бананы являются лучшим источником калия. Два маленьких персика или нектарины содержат более одного среднего банана.

Калий стимулирует нервы и влияет на хорошее состояние мышц. Это один из самых важных минералов, необходимых для правильного функционирования организма. Этот компонент также снижает кровяное давление и удаляет ненужные продукты обмена веществ. Персики и нектарины являются источником антиоксидантов и клетчатки. Они также могут быть идеальной заменой сладостей в вашем рационе.

