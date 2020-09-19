Кредитный кооператив как возможная альтернатива банку

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За потребительскими займами в кооператив отправляются соискатели, которые получили отказ в банковском кредитовании

В то время, когда банковское заимствование пользуется огромной популярностью у российских граждан, а в стране нет недостатка в финансовых учреждениях, готовых их предоставлять для любых нужд и на самых различных условиях, способных удовлетворить потребности практически каждого заемщика, понятие кредитного кооператива в настоящий момент отдает ноткой ностальгии по временам Советского Союза.

Впрочем, на сегодняшний день эти объединения тоже имеют свое место на российском финансовом рынке и не остаются без внимания. Ведь именно туда зачастую обращаются соискатели, которым по той или иной причине не удалось оформить необходимый кредит в банковской организации. Между тем и депозитные предложения в данных структурах порой выглядят гораздо заманчивее, нежели в банках, что попросту не могло не привлечь внимания россиян.

Что подразумевается под понятием кредитный кооператив, и в чем смысл его действия?



Кредитный кооператив – это учреждение, которое берет деньги под депозит от одних пайщиков, в то время как другие его участники могут получать займы из этих же средств под определенный процент. Чтобы стать участником подобного кооператива, соискателю необходимо подать соответствующие заявление и внести обязательный взнос в кассу финансовой структуры. Сумма взноса, поступившая в кассу кооператива при вступлении нового члена, подлежит возврату, если тот по определенным причинам желает покинуть организацию.

Кроме того, участник кредитного кооператива в обязательном порядке должен платить ежемесячные платежи. За это ему предоставляется право поместить свои денежные средства под депозит на достаточно выгодных для него условиях или, напротив, получить их во временное пользование у организации. Кстати, процентные ставки по депозитам во многих кредитных кооперативах значительно выше, чем в банковских организациях, и в среднем составляют 18%, что весьма неплохо и заслуживает должного внимания.

Что касается кредитования, то член кредитного кооператива может рассчитывать на потребительский заем, микрокредит или бизнес-кредит. Стоит отметить, что последний вариант является более привлекательным для тех бизнесменов, которые только начинают свою предпринимательскую деятельность, и претендовать на оформление займа в банке они не могут, так как непременным требованием при получении кредита в банковской организации является то, что компания потенциального заемщика должна существовать не менее шести месяцев, быть перспективной и уже приносить достойную прибыль.

За потребительскими займами в кооператив отправляются соискатели, которые получили отказ в банковском кредитовании, как правило, это те граждане, чья кредитная история по определенным причинам была «подпорчена», например, в случае возникновения просрочек по ранее полученным займам. Также получить кредит в кооперативах пытаются и пенсионеры, у которых тоже довольно часто возникают проблемы с банковским заимствованием. Правда, платить за такое кредитование заемщику придется больше, нежели при оформлении аналогичного кредита в банковской организации.

Так, по потребительским займам и микрокредитам, выданным в кооперативе, ставка достигает даже 150% годовых. Объясняется это необходимостью данной организации перекрывать невозвращенные кредиты, количество которых гораздо выше, чем в тех же банках. В кредитном кооперативе также можно оформить заем на покупку автомобиля или жилья. Оформляются подобные кредиты по той же схеме, как и в банковских организациях — с залогом покупаемого имущества.

Перспективы и риски кредитных кооперативов



Граждане, состоящие в кооперативах, находятся намного «ближе» к своим денежным средствам, чем клиенты банковских структур. На собраниях пайщики, состоящие в кредитном кооперативе, рассматривают доходы и расходы учреждения и решают вопросы о выдаче займов. Причем главным критерием для предоставления кредита в кооперативе будет не уровень доходов соискателя, а то, как давно он состоит в данной организации, насколько исправно вносит членские взносы и какой репутацией он пользуется среди других пайщиков.

Некоторые кредитные кооперативы предоставляют своим членам юридическую и брокерскую помощь. Правда, у этой идиллии имеются и свои изъяны. Объясняется это тем, что закон «О кредитной кооперации» включает в себя отнюдь не все тонкости деятельности кооперативов, в связи с чем у них возникает повод для махинаций с деньгами пайщиков. Поэтому могут повторяться инциденты 90-х годов, когда такие кредитные кооперативы, собрав некоторую денежную сумму, неожиданно лопались как мыльные пузыри, оставляя за собой огромное количество отчаявшихся вкладчиков.

Впрочем, стоит сказать, что все-таки достаточно в настоящий момент функционирующих кредитных кооперативов, аналогичных тем, что были в тех же 90-х. При этом главное отличие их заключается в том, что они не действуют обманным путем, потому на сегодняшний день эти структуры пользуются заслуженным доверием у россиян и хорошей репутацией. Подобная тенденция может вывести кооперативы из тени банковских организаций и сделать их конкурентоспособными.

Фото с сайта Pixabay.com

