Роль родителей в обучении в раннем детстве

17:58

Отзывчивое воспитание - один из аспектов воспитания, наиболее часто описываемых, когда мы пытаемся понять роль, которую окружающая среда играет в развитии детей

Введение



Развитие у детей познавательных и социальных навыков, необходимых для последующего успеха в школе, может лучше всего поддерживаться стилем воспитания, известным как отзывчивое воспитание.

Отзывчивость - это аспект поддерживающего воспитания, описанный в различных теориях и исследовательских рамках (например, привязанность, социокультурный), который играет важную роль в обеспечении прочной основы для оптимального развития детей.

Воспитание детей, которое обеспечивает позитивную привязанность и высокий уровень тепла и реагирует способами, которые случайно связаны с сигналами маленького ребенка («условная отзывчивость»), являются аффективно-эмоциональными аспектами стиля реагирования.

Эти аспекты в сочетании с поведением, которое когнитивно реагирует на потребности ребенка, в том числе обеспечивает богатый словесный вклад и поддерживает и расширяет интересы ребенка, обеспечивает диапазон поддержки, необходимый для многочисленных аспектов обучения ребенка.

Принятие интересов ребенка с ответами, которые являются быстрыми и зависят от того, что ребенок сигнализирует, поддерживает обучение, в частности, способствуя развитию у ребенка механизмов справляться со стрессом и новизной в его или ее среде.

При повторяющемся позитивном опыте между ребенком и родителем развиваются доверие и связь, которые, в свою очередь, позволяют ребенку в конечном итоге усвоить это доверие, а затем обобщить свое обучение для нового опыта. Эта чувствительная поддержка способствует продолжению участия ребенка в учебной деятельности со своим родителем.

Таким образом, эти аффективно-эмоциональные поведения передают интерес и принятие родителей, способствуя саморегуляции и сотрудничеству, критически важным способам поведения для эффективного обучения.

С социокультурной точки зрения считается, что когнитивно-отзывчивое поведение (например, поддержание или перенаправление интересов, богатый словесный вклад) способствует более высоким уровням обучения, поскольку они обеспечивают структуру или основу для незрелых навыков маленького ребенка, таких как развитие внимания и когнитивных способностей.

Отзывчивое поведение в этих рамках способствует совместному участию и взаимности во взаимодействии родитель-ребенок и помогает ребенку научиться играть более активную и в конечном итоге независимую роль в процессе обучения.

Отзывчивая поддержка для ребенка, чтобы он стал активно участвовать в решении проблем, часто упоминается как родительские леса, и также считается ключевым для содействия развитию у детей навыков саморегуляции и управленческих функций, поведения, которые позволяют ребенку в конечном итоге взять на себя ответственность за их благополучие.

Отзывчивое воспитание - один из аспектов воспитания, наиболее часто описываемых, когда мы пытаемся понять роль, которую окружающая среда играет в развитии детей. Исследования показывают, что он может способствовать развитию нормальных траекторий развития для детей с высоким риском, таких как дети из семей с низким доходом и / или дети с очень преждевременными родами.

Напротив, невосприимчивое родительское воспитание может поставить под угрозу развитие детей, особенно тех, которые подвергаются более высокому риску проблем развития.

Критическое значение адаптивного воспитания детей подчеркивается недавними данными, указывающими на связь между высоким уровнем раннего реагирования родителей и большими объемами гиппокампа для нормально развивающихся детей дошкольного возраста.

Увеличение объема в этой области мозга связано с более оптимальным развитием ряда психосоциальных факторов (например, стрессовой реактивности).

Связи между ранним реагирующим воспитанием и увеличенным объемом в области гиппокампа также предполагают, что ранний период развития является важным временем для облегчения адаптивных методов воспитания, особенно в семьях с высоким риском, для улучшения отношений между родителем и ребенком.

Учитывая потенциальную важность отзывчивого воспитания детей, более конкретные знания о типах поведения, которые наиболее важны для поддержки определенных областей обучения ребенка, могут способствовать нашему пониманию того, как способствовать эффективной практике воспитания детей.

Несмотря на центральную роль адаптивного воспитания в различных исследовательских рамках, многое из того, что мы знаем об этом стиле воспитания, происходит из описательных исследований.

Это означает, что мы можем только сделать вывод о важности адаптивного воспитания.

Для предположения о причинно-следственном влиянии адаптивного воспитания на исходы ребенка потребуются данные экспериментальных исследований со случайным распределением. Сильный массив экспериментальных исследований, которые демонстрируют, как более высокие степени восприимчивого воспитания способствуют более высоким уровням обучения, может обеспечить более четкое понимание механизма, с помощью которого адаптивное поведение способствует обучению ребенка.

Тем не менее, многие вопросы по-прежнему должны быть решены, включая вопрос о том, существует ли специфика между конкретными адаптивными формами поведения и поддержкой, которую они предоставляют для определенных областей развития ребенка, а также существуют ли чувствительные периоды раннего развития, когда определенные типы адаптивного поведения являются самыми полезными.

Исследовательский контекст



Приобретение детьми младшего возраста решения проблем, языковых и социально-эмоциональных навыков облегчается взаимодействием с их родителями. Есть некоторые свидетельства того, что механизм, с помощью которого отзывчивость поддерживает развитие ребенка, может зависеть от согласованности развития в этом стиле воспитания.

Поскольку ребенок и родитель являются частью более широкого социального контекста, многие факторы могут поддерживать или препятствовать последовательному использованию родителями адаптивного поведения.

Личные факторы, которые могут поставить под угрозу отзывчивость родителя, включают депрессию, восприятие собственной истории воспитания ребенка как негативной или убеждения и взгляды, которые отвлекают от чувства важности родителя в жизни его или ее ребенка.

Однако другие факторы, такие как более высокий уровень социальной поддержки от друзей и семьи, могут сдерживать некоторые из этих негативных социально-личностных факторов, а также предсказывать, какие родители переходят от невосприимчивого к отзывчивому стилю с вмешательством.

Это обнадеживающий вывод, поскольку меры по воспитанию детей могут быть разработаны для того, чтобы обеспечить уровень социальной поддержки, который требуется матерям из социальных групп высокого риска в целях разработки адаптивных стилей воспитания.

Ключевые вопросы исследования



Приводит ли увеличение поведения реагирования родителей к увеличению обучения маленьких детей?

Могут ли вмешательства, направленные на адаптивное родительское воспитание, работать для разных типов родителей высокого риска?

Объясняет ли увеличение различных аспектов отзывчивости позитивные изменения в различных аспектах когнитивного и социального развития?

Существует ли оптимальное время в развитии ребенка, когда отзывчивость особенно важна, или необходима согласованность в развитии для обеспечения более оптимального обучения?

Является ли реагирование родителей одинаково эффективным или же оно варьируется для детей с различными характеристиками (например, социально-экономический статус, этническая принадлежность, факторы биологического риска)?

Результаты последних исследований



В недавнем исследовании с участием случайных заданий было изучено, можно ли способствовать поведению матерей, способствующему реагированию, и может ли такое поведение стимулировать обучение маленьких детей.

Чтобы также изучить наиболее оптимальные сроки вмешательства (например, в период между младенчеством, в зависимости от возраста ребенка / дошкольного возраста и в обоих случаях), семьи из групп вмешательства и невмешательства были повторно рандомизированы в конце фазы младенчества, чтобы либо получить ответную реакцию. вмешательство в детский / дошкольный период или нет.

Вмешательство было разработано для того, чтобы облегчить использование матерями ключевых форм поведения, которые обеспечивали аффективно-эмоциональную поддержку, и тех, которые были когнитивно-восприимчивыми, поскольку ожидалось, что оба типа поддержки будут необходимы для развития обучения.

После фазы младенчества у матерей, получавших вмешательство, наблюдалось сильное увеличение всех поведенческих реакций, а у их детей отмечались более высокие уровни и более высокие темпы роста по ряду навыков.

Например, независимое решение проблем во время игры с игрушками показало большее увеличение для детей, чьи матери получали вмешательство, по сравнению с детьми, чьи матери не получали вмешательства. Эмоционально-эмоциональное и когнитивно-реагирующее поведение вместе опосредовали эффект вмешательства на обучение детей, демонстрируя, что эффективность реагирования лучше всего можно понять, если определить ее как широкую концепцию.

Кроме того, различные аспекты обучения детей были специально улучшены с помощью определенных конкретных поведений реагирования. Например, детское сотрудничество лучше всего улучшалось за счет более широкого использования матерями возможности реагирования и словесного поощрения, а также за счет того, что они реже ограничивали деятельность детей, в то время как использование слов детьми лучше всего улучшалось благодаря тому, что матери чаще обращали внимание детей на их интересы и маркировка объектов или действий.

Изучение фактических данных в отношении наиболее оптимальных сроков вмешательства показало, что оно зависит от таких факторов, как тип поддержки, которую обеспечивает реагирующее поведение, и степень, в которой оно связано с потребностями развития ребенка.

Например, поведение, такое как чувствительность к сердцу (из структуры привязанности), лучше всего облегчалось на этапе младенчества, в то время как поведение, которое было более сложным, поскольку оно должно было реагировать на изменяющуюся картину развития ребенка (например, непредвиденное реагирование), требовало как фазы вмешательства.

Эффекты вмешательства также обобщены, чтобы положительно влиять на поведение родителей и детей во время совместного чтения книг, даже если это мероприятие не было конкретной целью вмешательства.

Вмешательство одинаково хорошо работало с детьми, которые были или не были подвержены высокому биологическому риску.

Это подтверждает мнение, что отзывчивость способствует обучению благодаря чувствительности родителей и готовности удовлетворять индивидуальные потребности маленьких детей. Наконец, вмешательства, нацеленные на адаптивные методы воспитания, также показывают аналогичные положительные эффекты для родителей с различными факторами риска (например, подростки против взрослых родителей).

Исследовательские пробелы



Недавние результаты экспериментальных исследований показывают, что некоторые области обучения ребенка лучше всего поддерживаются определенным поведением реагирования или их комбинациями. Теперь необходимы исследования, чтобы еще больше разграничить эту специфику между конкретными типами отзывчивой поддержки и конкретными целями развития.

Расширение нашего понимания того, как реагирующее родительское воспитание выглядит и работает в разных семейных и детских особенностях, будет способствовать развитию более строго определенной модели адаптивного воспитания.

Наконец, определение того, какие меры поддержки необходимо оказать, чтобы помочь родителям в их попытках реагировать, может повысить эффективность реагирующих родительских вмешательств.

Выводы



Адаптивное воспитание детей, согласно многим описательным исследованиям и меньшему количеству экспериментальных исследований, является важным процессом для поддержки обучения маленьких детей.

В настоящее время поддерживается причинно-следственная роль воспитательного воспитания, поскольку более значительный рост родительского поведения, связанного с адаптивным стилем, обусловил влияние нескольких родительских вмешательств на повышение успеваемости детей младшего возраста.

Кроме того, последние данные о нормально развивающихся детях, показывающие связь между ранним высоким уровнем реагирующего воспитания и увеличенным объемом в областях мозга, ответственных за регуляцию стресса, свидетельствуют о критической важности этой родительской практики в раннем развитии.

Поскольку и нормальные дети, и дети с высоким риском извлекали пользу из отзывчивости, которая обеспечивала аффективно-эмоциональную и когнитивно-отзывчивую поддержку, эффективность реагирования кажется наиболее понятной, когда она определяется как широкая конструкция.

Недавние данные показывают, что определенные формы реагирования могут обеспечивать различные виды поддержки обучения детей, и эта поддержка может варьироваться в зависимости от потребностей развития ребенка.

Существует много новых направлений исследований, которые необходимо изучить, и вопросы, на которые следует обратить внимание в недавних исследованиях, которые требуют дальнейшего изучения.

Последствия



Важность адаптивного воспитания детей для благополучия детей младшего возраста имеет много политических последствий. Лица, принимающие решения в области политики и практики, должны уделять особое внимание родителям, которые подвергаются наибольшему риску: им необходимо найти способы облегчить изменение поведения родителей, принимая во внимание такие факторы, как убеждения родителей, социальная поддержка, состояние психического здоровья, чтобы максимизировать эффективность.

Обобщение соответствующих исследований должно направлять новые инвестиции в родительские программы и разработку исследовательских инициатив, касающихся адаптивного воспитания детей. Наука развития часто плохо интегрируется в политику или программу.

Учитывая критически важную роль раннего опыта в развитии мозга, разработчики политики заинтересованы в том, чтобы окружение маленьких детей (например, дома, уход за детьми) достаточно высокого качества, чтобы способствовать положительным результатам. Когда новые инвестиции осуществляются в финансируемые государством услуги для детей и семей, зачастую большее внимание уделяется подотчетности. Это должно послужить стимулом для более тщательного изучения научных данных, которые могут лучше обеспечить эффективность программы.

Список использованной литературы:

Bornstein MH, Tamis-Lemonda CS. Материнская отзывчивость и когнитивное развитие у детей. В кн .: Борнштейн М.Х., под ред. Материнская отзывчивость: характеристики и последствия . Сан-Франциско, Калифорния: Jossey-Bass; 1989: 49-61.

Эйнсворт М., Блехар М., Уотерс Е., Уолл С. Образцы привязанности: психологическое исследование странной ситуации . Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум; 1978.

Grusec JE, Goodnow JJ. Влияние методов родительской дисциплины на усвоение ценностей ребенком: переосмысление современных точек зрения. Психология развития 1994; 30 (1): 1-19.

Рогофф Б. Ученичество в мышлении . Нью-Йорк, Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета; 1990.

Страуф Л.А. Привязанность воспитателя и паттерны адаптации в дошкольных учреждениях: корни дезадаптации и компетентности. В: Perlmutter M, изд. Миннесотский симпозиум по детской психологии . Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум; 1983: 41-83. Том 16.

Лэндри Ш., Смит К.Е., Суонк ПР. Отзывчивое воспитание: создание ранних основ для социального, коммуникационного и независимого решения проблем. Психология развития 2006; 42 (4): 627-642.

Maccoby EE, Martin JA. Социализация в контексте семьи: родительско-детские взаимодействия. В: Муссен П.Х., Хетерингтон Е.М., ред. Справочник по детской психологии . 4-е изд. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Wiley; 1983: 1-101. Социализация, личность и социальное развитие ; том 4.

Баумринд Д. Воспитание грамотных детей. В: Деймон W, изд. Развитие ребенка сегодня и завтра . Сан-Франциско, Калифорния: Jossy-Bass; 1989: 349-378.

Томаселло М, Фаррар Дж. Совместное внимание и ранний язык. Child Development 1986; 57 (6): 1454-1463.

Выготский Л.С. Разум в обществе: развитие высших психологических процессов. Кембридж, Великобритания: издательство Гарвардского университета; 1978.

Бернье А., Карлсон С.М., Уиппл Н. От внешнего регулирования к саморегуляции: раннее воспитание детей предшествует исполнительному функционированию маленьких детей. Child Development 2010; 81: 326-339.

Хаммонд С.И., Мюллер У, Карпендейл Джим, Бибок М.Б., Либерманн-Финестоне ДП. Психология развития 2012; 48 (1): 271-281.

Landry SH, Smith KE, Swank PR, Assel MA, Vellet S. Имеет ли воспитание в раннем возрасте особое значение для развития детей или необходима последовательность в раннем детстве? Психология развития 2001; 37 (3): 387-403.

Лэндри Ш., Смит К.Е., Миллер-Лонкар К.Л., Суонк ПР. Прогнозирование кривых когнитивно-лингвистического и социального роста на основе раннего материнского поведения у детей с различной степенью биологического риска. Психология развития 1997; 33 (6): 1040-1053.

Luby JL, Barch DM, Belden A, Gaffrey MS, Tillman R, Casey B, Tomoyuki N, Suzuki H, Botteron KN. Материнская поддержка в раннем детстве предсказывает увеличение объема гиппокампа в школьном возрасте. Труды Национальной академии наук 2012; 109 (8): 2854-5849.

Van Zeijl J, Mesman J, Van IJzendoorn MH, Bakermans-Kraneburg MJ, Juffer F,…, Alink LRA. Вмешательство, основанное на привязанности, для повышения чувствительной дисциплины у матерей детей 1-3 лет, которым грозит риск возникновения проблем с внешним поведением: рандомизированное контролируемое исследование. Журнал консалтинга и клинической психологии 2006; 74: 994-1005.

Dunst CJ, Kassow DZ. Чувствительность опекуна, обусловленная социальная реакция и надежная привязанность к ребенку. Журнал раннего и интенсивного поведенческого вмешательства 2008; 5: 40-56.

Брэдли Р.Х., Колдуэлл Б.М., Рок С. Домашняя обстановка и успеваемость в школе: десять лет наблюдения и изучения трех моделей экологических действий. Child Development 1988; 59 (4): 852-867.

Бельский Дж., Герцог С., Ровин М. Причинный анализ множественных детерминант воспитания: эмпирические и методологические достижения. В: Lamb M, Браун A, Rugoff B, ред. Достижения в психологии развития . Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986: 153-202. Том 4

Guttentag C, Pedrosa-Josic C, Landry SH, Smith KE, Swank PR. Индивидуальная изменчивость в профилях родителей и предикторах изменений: последствия вмешательства с обездоленными матерями. Журнал прикладной психологии развития 2006; 27 (4): 349-369.

Дитрих С.Е., Ландри Ш., Смит К.Е., Суонк PR. Влияние общинных наставников на поведение матери и результаты ребенка. Журнал Раннего Вмешательства 2006; 28 (2): 111-124.

Лэндри С.Х., Смит К.Е., Суонк П.Р., Гуттентаг С. Адаптивное вмешательство родителей: оптимальное время в раннем детстве для воздействия на поведение матерей и исходы у детей. Психология развития 2008; 44 (5): 1335-1353.

Лэндри Ш., Смит К.Е., Суонк П.Р., Цукер Т., Кроуфорд А.Д., Солари Е.Ф. Влияние адаптивного вмешательства родителей на взаимодействие родителей и детей во время совместного чтения книг. Психология развития . 2012; 48 (4), 366-392

Гуттентаг С.Л., Лэндри Ш.Х., Уильямс Дж.М., Баггетт К.М., Нория К.В., Борковский Дж.Г., Суонк П.Р., Фаррис Дж.Р., Кроуфорд А.Д., Ланци Р.Г., Карта Дж.Дж., Уоррен С.Ф., Рамей С.Л. «Мой ребенок и я»: влияние раннего комплексного родительского вмешательства на матерей из группы риска и их детей. Психология развития 2014; 50 (5), 1482-1496.

Фото с сайта Pixabay.com

