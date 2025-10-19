На Западе раскрыли детали беседы Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы власти Украины полностью отказались от Донецкой народной республики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия якобы передаст Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР, пишет Газета.RU. Таким образом, требования Москвы стали «чуть менее масштабными» по сравнению с теми, что были озвучены на саммите России и США на Аляске 15 августа, отмечается в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — отреагировал один из европейских дипломатов, знакомый с мнением Киева.

Однако несколько чиновников администрации главы Белого дома назвали изменение позиции российского лидера «прогрессом». На официальном уровне эта информация не подтверждалась.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. Оба лидера договорились провести встречу в Будапеште, которая может пройти через пару недель или чуть позже, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

  2. 20.10.2025, 00:28
    Гость: rick

    " И ты, как и многие украинцы еще во времена СССР, веришь в такую чепуху, что вне союза с Россией (РСФСР) жизнь на Украине была бы много лучше, чем в СССР. "
    --- Я такого никогда в своих комментариях не говорил. Наооборот, я постоянно подчеркивал, что от развала СССР абсолютное большинство граждан СССР проиграли. В УССР (теперь Украина) ВВП на душу населения было почти равно ВВП на душу населения Франции. После развала СССР по ВВП на душу населения Украина на последнем месте в Европе. ВВП РСФСР (теперь РФ) имела 7,2% от мирового ВВП. Сегодня чуть больше 2%. Проблема была в том, что руководители СССР в силу разных причин, как объективных, но главное субъективных не смогли решить должным образом возникающие проблемы в СССР (что вполне естественно, проблемы всегда возникают и их надо своевременно и оптимально решать). В частности в СССР
    главным донором союзных республик, за исключением Белоруссии, Украины и прибалтийских республик была РСФСР. Все ничего бы, но получилось так, что уровень жизни в РСФСР стал НИЖЕ, чем в тех же Среднеазиатских республиках. Экономически было так, что руководство СССР мало инвестировало в РСФСР, чем было необходимо. В европейкой части РФ в областных городах были проблемы со снабжением продовольствием и другими товарами и социальные проблемы.
    Этим воспользовался Б.Ельцин и его команда. Таковы исторические факты.

  3. 20.10.2025, 00:26
    Гость: кокоша

    Мальчик мой!! Зачем вы переводите на Украину? Он в своём посте ни слова про неё не сказал. Если вам плохо, не надо валить всё на соседа. Тем более голословно.

