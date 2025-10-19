На Западе раскрыли детали беседы Путина и Трампа

15:04 19.10.2025

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы власти Украины полностью отказались от Донецкой народной республики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия якобы передаст Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР, пишет Газета.RU. Таким образом, требования Москвы стали «чуть менее масштабными» по сравнению с теми, что были озвучены на саммите России и США на Аляске 15 августа, отмечается в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — отреагировал один из европейских дипломатов, знакомый с мнением Киева.

Однако несколько чиновников администрации главы Белого дома назвали изменение позиции российского лидера «прогрессом». На официальном уровне эта информация не подтверждалась.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. Оба лидера договорились провести встречу в Будапеште, которая может пройти через пару недель или чуть позже, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.