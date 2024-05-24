«Запрещенные барабанщики» обрели «Модную любовь» в юбилейный год

«Запрещенные барабанщики» обрели «Модную любовь» в юбилейный год

«Запрещенные барабанщики» дали концерт в Рюмочной «Зюзино» 17 мая 2024 года

Этот год проходит у группы под знаком четвертьвекового юбилея. Лидер группы Виктор Пивторыпавло напомнил об этом зрителям, заметив, что по случаю круглой даты музыканты возродили несколько редких песен. Первая же из них - «Модная любовь» была сыграна в самом начале концерта. Ну а шествовавшая за ней «Мама Зузу», понятное дело, была прекрасно знакома всем завсегдатаем выступлений «ЗБ». Некоторые зрители в ожидании выступления даже предлагали переименовать ее в честь клуба в «Маму Зюзю»!

Поздравив с наступлением по-настоящему теплого периода, Виктор Пивторыпавло воскликнул: «Наконец-то весна пришла а наш город — ура». Весьма кстати в программе «Барабанщиков» пришлась «Пражская весна», живо напоминающая молодому поколению, как оно было в данное время года в 1968 году. Хорошая погода непосредственно повлияла на подачу некоторых песен. Так, в «Кубе» Виктор Пивторыпавло в ответ на тезис «Куба далеко» сам себе тут же веско возражал: «НЕТ, Куба рядом».

Музыканты «Запрещенных барабанщиков» тоже вступали порою со своим лидером в увлекательные диалоги. Так, бас-гитарист Павел Протасов после фразы из «Про животных и людей» «задолбала мошкара» с каким-то даже недоумением констатировал в микрофон: «Мошкара?!» А барабанщик и бэк-вокалист Виталий Иванченко столь же убедительно пел об участи «Рыбы» и искренне сокрушался в начале и конце «Москвы-Махачкалы»: «Ой, мама-джа!» На высоте были и зрители, которые чутко реагировали на происходяшее на сцене, танцуя лезгинку под «Москву-Махачкалу» и тут же белый танец под «Далеко».

«Немного старой классики и городского романса», - пообещал Виктор Пивторыпавло перед тем, как исполнить «Девушку в платье из ситца» из репертуара Аркадия Северного - «тотемную песню» «Запрещенных барабанщиков». «Это были, есть и будут «Запрещенные барабанщики»!» с гордостью возвестил он после «Бородино 2000». Поблагодарив всех за чудесное настроение, он предложил повеселиться под песню «Убили негра». В «Черном Бэимене» зал очень колоритно подпел в нужных местах «ой-ой».

«Желаю но главное не забывайте о тех кто рядом, - пожелал Виктор Пивторыпавло после «1000 000 долларов США. - Делитесь с ними улыбками и хорошим настроением». Что мы уже и делаем неделю как.  

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