Vere Dictum «Новогодняя» (интернет-сингл)

Исполнитель: Vere Dictum, Название: «Новогодняя», Стиль: симфо-панк; Год: 2025

Новый год у нас в стране считается своего рода национальной идеей. Но даже этот светлый праздник периодически становится поводом для дискуссий, распрей и хейта. Старый или новый стиль? Разнузданное гулянье или строгое воздержание в Рождественский пост? А главный вопрос, который будоражит жителей России уже почти 40 лет: Санта или Дед Мороз?

Вот его-то и вынесла в «передовицу» ижевская хоррор-панковская группа Vere Dictum. Но это своего рода хук или бэнгер, а сама песня добра, безмятежна и предельно далека от каких-то обвинений. В ней нашлось место и сладостному предвкушению праздника, и новогоднему волшебству, когда снеговик во дворе оживает и побуждает обратить внимание на приближающегося с подарками Санта Клауса (или же все-таки Деда Мороза — кому что ближе). Новогоднее настроение сингла усилено симфонической аранжировкой.

Но есть в «Новогодней» и типично панковский юмор. В небо взлетает фейерверк, и нам сообщают, что это «минус 30 тыщ рублей». Отличная и остроумная игра слов!