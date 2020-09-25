За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы

На днях в топе медиа-рейтингов оказалась новость о терроризирующем школу третьекласснике

Девятилетний учащийся одной из школ Екатеринбурга категорически не вписывается в привычные лекала «веселого озорника». Он жестоко избивает одноклассников (несколько ребят уже стали его жертвами в текущем учебном году). А еще – приносит на занятия заточки, нож-бабочку и звуковую колонку.

Из-за «сложного» школьника у класса сменилось уже четыре педагога. Одну из учительниц «трудный ребенок» ранил ножом. Родители боятся отпускать в школу детей – любой из них может стать новой жертвой. Обращение в администрацию ничего не дало – директор может только развести руками, так как не имеет права «лишать ребенка права на образование».

Мальчика воспитывают бабушка и дедушка – мать мальчика умерла, а отец отбывает очередной срок в местах лишения свободы. Причем, они не видят в поведении своего «наследника» ничего ненормального, и даже глумятся над пострадавшими детьми, называя их «лопухами».

В комментариях под новостью в сетевых изданиях можно найти немало советов в духе «поставить на учет в полицию» или «потребовать от администрации школы вмешаться». Вот только, к сожалению, это – не более чем сотрясание воздуха.

Ведь подобных случаев в российских СМИ можно найти немало.

Совсем недавно вся страна обсуждала пятиклассника из города Большой Камень, которого ткнул головой в унитаз отец одного из его одноклассников. Школьник тоже приносил нож на занятия, избивал других детей (одну из его жертв увезли из школы с подозрением на разрыв селезенки), «трогал» девочек, дерзил взрослым. Администрация школы и органы опеки и тогда разводили руками – отказывать детям в праве на образование по месту жительства нельзя. На мужчину же, приструнившего хулигана, возбудили уголовное дело за «побои» (чем оно закончилось – неизвестно, новости об инциденте в Большом Камне пропали со страниц СМИ).

Второклассник из школы в Комсомольске-на-Амуре избил стулом женщину-педагога, так как не хотел выполнять поставленное ею задание.

В Псковской области школьник игрался на занятиях зажигалкой, а когда учительница попыталась его утихомирить, сбил ее с ног несколькими ударами в лицо.

В Уфе этим летом подросток во время игры задушил восьмилетнюю девочку и выбросил ее тело в реку.

В Севастополе местные жители в социальных сетях возмущаются поведением компании подростков, которые затерроризировали целый двор – пьют и матерятся на детской площадке, не дают людям отдыхать, а также - пробили ударом сзади голову сделавшему им замечание мужчине.

Список можно продолжать и дальше. Но апеллировать в комментариях к опеке и директорам школ – практически бессмысленно. Не потому, что перечисленные органы «плохие», а потому, что они связаны по рукам и ногам нормами, навязанными обществу и государству всевозможными «правозащитниками». А на сохранившийся в их распоряжении инструментарий нарушителям спокойствия попросту плевать.

Постановка на учет в полиции или беседа в органах опеки может напугать добропорядочного подростка, который случайно оступился, но, тем не менее, думает о своем будущем. Что же касается «юных дарований», которые режут учителей и отбивают внутренние органы одноклассникам, то какое им дело до учетов и профилактических бесед? Скорее их это только рассмешит.

Ведь до 14 лет несовершеннолетних невозможно в принципе привлечь ни к какой ответственности, а после 14-ти – изолировать хулиганов от общества можно только в случае совершения ими некоторых тяжких и особо тяжких преступлений. То есть юридически двенадцатилетний или тринадцатилетний изувер, чтобы он ни творил, формально не может даже считаться преступником.

Поэтому первое, что нужно сделать для решения данной проблем – это снизить порог уголовной и административной ответственности хотя бы до 11 – 12 лет (как это практикуется во многих странах мира, в том числе – в западных).

Второе – свести на нет возможность пропагандировать детям радикальный индивидуализм и попытаться вернуть в их жизни коллективизм и взаимовыручку.

В-третьих, серьезно поработать над восстановлением имиджа учителей. И дело тут не только в зарплатах. Вот уже достаточно давно во многих семьях (причем, в том числе в совсем не состоятельных) культивируется образ трудовой интеллигенции (и учителей в том числе), как «обслуживающего персонала». О каком авторитете тут может идти речь?

Очень сильно радует, что недавно была официально объявлена вне закона пропаганда уголовного образа жизни. Будем надеяться на то, что эта норма заработает на практике.

Понятно, что все вышеперечисленное - непросто. Но ситуацию, в которой целые школы оказываются в заложниках у третьеклассников с ножами, а родители не знают, вернутся ли их дети домой живыми и здоровыми, вряд ли можно назвать нормальной. С этого пути нужно срочно сворачивать, а то он заведет нас в такие дебри, найти выход из которых совсем непросто…