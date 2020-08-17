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Движение АУЕ* признано в России экстремистским

15:26 17.08.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Верховный суд РФ признал популярное среди некоторых групп молодежи движение АУЕ* экстремистской организацией.

По информации РИА Новости, заседание прошло в закрытом режиме и детали не уточняются.

В Генпрокуратуре отметили, что АУЕ* (означает «Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное/уркаганское единство»*) представляет собой «хорошо структурированную и управляемую организацию». По данным прокуроров, участники АУЕ* зачастую оказывались причастны к организации массовых беспорядков и других правонарушений.

Сама по себе причастность к АУЕ* теперь будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», - заявили в Генпрокуратуре.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 21:22
Гость: К Вашему счастью,

похоже, Вы далеки от темы.
17.08.2020, 21:03
Гость: IgS

Если ни Никита Сергеевич Михалков никто бы и не пошевелился. Государственный Человек.

Теперь нужно также законодательно убрать раз и навсегда г-на грефа, по-любому закрыть.
17.08.2020, 20:24
Гость: для угу

Хитрость - ум дураков, а дураки всегда в проигрыше.
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