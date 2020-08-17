Движение АУЕ* признано в России экстремистским

15:26

Верховный суд РФ признал популярное среди некоторых групп молодежи движение АУЕ* экстремистской организацией.

По информации РИА Новости, заседание прошло в закрытом режиме и детали не уточняются.

В Генпрокуратуре отметили, что АУЕ* (означает «Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное/уркаганское единство»*) представляет собой «хорошо структурированную и управляемую организацию». По данным прокуроров, участники АУЕ* зачастую оказывались причастны к организации массовых беспорядков и других правонарушений.

Сама по себе причастность к АУЕ* теперь будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», - заявили в Генпрокуратуре.