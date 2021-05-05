Исполнитель: Кошка Сашка, Название: «Строящему маяки», Стиль: рок, Год: 2026

Маяк - необычайно востребованный в наши дни в искусстве символ духовной поддержки. В фильмах на эту тему путеводными огоньками в океане обычно заведуют те, кто сам низвержен и опустошен. Наверняка именно так чувствовали себя 35 лет назад поэты, когда после стадионов, ДК и стотысячных тиражей они оказались на обочине процесса и на грани выживания. Среди них была Алла Поспелова - ныне главный редактор "Издательства СТиХИ", которая не просто не сдалась, но и помогла десяткам других стихотворцев. Ее муж Арсений Ли выступил инициатором посвящения ей песни "Строящему маяки", которую написала и исполнила в итоге Кошка Сашка (Александра Павлова).

Певице не впервой сочинять о конкретных людях. Но даже из ряда таких адресных посвящений песня откровенно выбивается своей универсальностью и вселенским смыслом. По сути, это гимн всем, кто не просто идёт к своей звезде, но и тянет за собой других. Роль таких подвижников в песне не умалятся, но и не преувеличивается. "Строящему маяки" скроена так, что от энтузиастов Кошка Сашка плавно и органично переходит к Создателю с большой буквы, который Сам для нас всех служит главным Маяком.