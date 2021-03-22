Не Гретой Тунберг единой: как детская дипломатия прошлась катком по судьбам

Ровно 35 лет назад советская школьница Катя Лычева ездила по США с миссией мира в ответ на визит в СССР Саманты Смит. Оно того действительно стоило?

Многие сейчас сетуют по поводу вконец испорченных отношений России и США. Похвастаться тут действительно нечем. Одна дистанционная «дуэль» Путина с Байденом чего стоит. Да и прочие заголовки ежедневной новостной ленты не дают расслабиться.

Однако сейчас еще все относительно спокойно. Для сравнения вспомним, например, 60-е, когда мир действительно висел на волоске перед угрозой ядерной войны в условиях Карибского кризиса. И только невероятными усилиями обычных дипломатов ситуация была худо-бедно выправлена.

Возможно, в 80-е стало чуть проще, но ненамного. По крайней мере, словосочетание «холодная война» было устойчивым. Именно в это время на передний план выдвинулась «детская дипломатия». Для временного восстановления статуса кво ход был действительно беспроигрышный. Однако за это пришлось заплатить слишком высокую цену. Как и в любой другой ситуации, где детей с неокрепшей психикой пускают на передовую, результатом становятся изломанные судьбы и преждевременная смерть.

Все началось с инициативы обычной американской школьницы — 10-летней Саманты Смит. Это сейчас юная шведская валькирия Грета Тунберг «топит» за экологию, а тогда наиболее остро стояла пацифистская повестка дня. В начале 1983 года активная девочка написала письмо генсеку СССР Юрию Андропову, портрет которого узрела на обложке одного из американских глянцевых журналов.

В прочувствованном письме девочка высказала искреннюю озабоченность напряженными отношениями между нашими народами, а также настаивала на непременном получении ответа. «Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой, - вежливо обращалась школьница к генсеку. - Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив».

Как и хотела корреспондентка, послание ее не было оставлено без ответа. 23 марта 1983 года (в день объявления Рональдом Рейганом программы СОИ — стратегической оборонной инициативы) в «Правде» появилось письмо за подписью Юрия Андропова: «Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на Земле… Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 42 года тому назад нацистская Германия, которая стремилась к господству надо всем миром, напала на нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи наших городов и сёл, убила миллионы советских мужчин, женщин и детей. В той войне, которая закончилась нашей победой, мы были в союзе с Соединенными Штатами, вместе боролись за освобождение от нацистских захватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты это знаешь по урокам истории в школе. И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и сотрудничать со всеми своими соседями по земному шару — и с далёкими, и с близкими. И, конечно, с такой великой страной, как Соединённые Штаты Америки».

Чаяния о добрососедстве были подкреплены конкретными делами. Седьмого июля 1983 года Саманта Смит посетила нашу страну по приглашению советской стороны. В Москве она побывала в Мавзолее, музее-квартире Ленина и возложила цветы на могилу Гагарина. В Ленинграде она узнала о блокаде и сходила в театр. В «Артеке» она жила в отряде с обычными советскими пионерами, неукоснительно соблюдая режим.

По возвращении в Америку Саманта Смит стала медийной персоной со всеми вытекающими последствиями. Направо и налево она раздавала интервью, выступала с лекциями, снималась в сериалах «Чарльз в ответе» и «Улица Лайм». Последнее ее и сгубило. В Великобритании после съемок «Улицы Лайма» она летела с отцом на самолете в Остин и погибла в автокатастрофе. Консприрологи было приосанились, но следствие доказало ошибку пилота в условиях плохой видимости.

Что стало бы с Самантой, останься она в живых? Трудно сказать, но, скорее всего — ничего хорошего. Как и многие дети, вкусившие неумеренной популярности, она бы могла зазвездиться и, в худшем случае, сгореть от наркотиков, а в лучшем — менять мужей, как перчатки и погрязнуть в судебных процессах с бывшими. Велик был риск и погибнуть от руки маньяка Роберта Бардо, который преследовал Саманту Смит, но, по понятным причинам, настиг в итоге не ее, а актрису Ребекку Шеффер.

Наш ответ американцам, кстати, не замедлил. С 21 марта по 4 апреля 1986 года советская школьница Катя Лычева проехалась с миссией мира по городам США в паре с американской коллегой Стар Роу. Начав с Сан-Франциско, девочки объехали ряд городов и порезвились в Диснйеленде. Не обошлось и без запланированной встречи с Рональдом Рейганом.

Так 11-летняя круглолицая Катюша стала героиней известного анекдота: «Какие три женщины самые популярные в Советском Союзе? — Алла Пугачёва, Катя Лычёва и Раиса Горбачёва». Поскольку кастинг проходил из тысяч советских девочек, а наша страна была строго иерархична, злые языки тут же начали искать влиятельных родственников.

Нашли лишь бабушку Марию Овсянникову — прославленную военную корреспондентку и главреда журнала «Советская женщина». Но, с другой стороны, у девочки был неблагонадежный дедушка Анатолий Игнатьев, который сыграл в кино Матросова, но попался с пакетом драгоценных камней. Как бы но ни было, Лычеву просто могли выбрать за прекрасное знание английского языка, поскольку она обучалась в элитной спецшколе №4.

Вряд ли такой головокружительный кульбит принес девочки счастье. Катя Лычева снялась в нескольких фильмах (в том числе и в «Детстве Бемби»), пока ее не увезли в 1988 году в Париж. Сейчас у нее вполне обустроенная жизнь и работа в сфере инвестиций. Но от общения с прессой Екатерина Лычева всячески уклоняется, что, в общем-то, закономерно.

Каков вывод? Политика — дело грязное, и бросать детей на амбразуру здесь все же не стоит. Иначе — на сердце неизбежно останется рубец, с которым потом придется мириться всю жизнь.