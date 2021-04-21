Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова

00:29 21.04.2021

Банкротство успешной компании «Белкофорте» и хищение ее имущества, разгром IT-компании «Эр-Стайл» с 30-летней историей, в результате чего более 2 тыс. человек потеряли работу, а государство недополучило налогов на миллиардные суммы – это лишь малая часть преступных деяний структур Александра Клячина

Заявление

средствам массовой информации

город Москва 21 апреля 2021 года



Структуры российского рейдера-миллиардера Клячина Александра Ильича похитили имущество (недвижимость) московской компании "Белкофорте" (ИНН 771594902) на сумму 3 млрд рублей. Этот эпизод - один из многих в рейдерской деятельности Клячина - является хрестоматийным примером криминальных схем хищения через управляемое криминальное банкротство компаний и достоин включения в учебники для криминалистов и следователей. Сама история свидетельствует о том, что сегодня ни один российский предприниматель не защищён от правового беспредела и может в любое время потерять свою собственность и весь бизнес.

Рейдерской группой Клячина А.И. при самом активном участии Васина В.И. и гражданина Нигерии Бамгбала Рилвана Адетунжи, правоохранительных и надзорных органов завершено хищение активов и разгром ИТ-групп "Эр- Стайл" и "е-Стайл" (более 15 компаний с активами более 10 млрд руб.), имеющих 30-летнюю историю. Работу потеряли более 2 тысяч человек, стране нанесен ущерб от неполучения налогов на миллиардные суммы, группой мошенников похищены миллиарды рублей Пенсионного Фонда РФ через подконтрольное Васину В.И. и Клячину А.И. ООО "Редсис", в которое предварительно были выведены активы группы "Эр-Стайл". Также разрушен проект создания государственного интернет-поисковика "Спутник", имеющего огромные перспективы. Уничтожение одной из самых эффективных и перспективных ИТ-структур в России выглядит особенно циничным в условиях необходимости обеспечения суверенитета России в области высоких технологий и цифровой экономики.

Для хищения активов ООО "Белкофорте", которое завершается в эти дни, была использована одна из самых часто применяемых структурами Клячина А.И. схем - преднамеренное умышленное банкротство. Хищение активов ООО "Белкофорте" (арбитражное дело А40- 218142/18, все материалы доступны на сайте Арбитражного суда kad.arbitr.ru) проходило именно по такой мошеннической схеме ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЯДА КОРРУМПИРОВАННЫХ судей, сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.

Метод хищения, выбранный мошенниками, - получение незаконным путём контроля над управлением компании, заключение с ней задним числом фиктивных договоров о якобы выполненных работах, умышленное управляемое банкротство с признанием мошеннических компаний кредиторами, предоставление сфальсифицированных оценочных экспертиз, выставление активов на притворные торги и продажа своим же компаниям по заниженной стоимости, прогонка денежных средств по кругу и присвоение активов - их прямое хищение. Так успешная с самого своего основания в феврале 2013 года до декабря 2017 года компания "Белкофорте" превратилась в "банкрота", а всё её имущество похищено.

КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ в хищении активов ООО "Белкофорте" сыграл судья Арбитражного суда города Москвы Пахомов Евгений Александрович, принявший десятки незаконных и абсурдных судебных решений. Большую часть его решений можно соотнести с утверждениями, что "белое - это чёрное" и "круглое - это квадратное". Объяснить многочисленные "аномальные" решения судьи Пахомова с учётом его предыдущего опыта и практики рассмотрения дел о банкротстве профнепригодностью невозможно. Имеются все основания утверждать, что судья Пахомов Е.А. действовал в корыстных интересах в пользу указанной рейдерской структуры.

Та последовательность, системность, настойчивость в принятии десятков неправовых решений, обеспечивших мошенникам "зелёный свет" в хищении активов в особо крупных размерах, не оставляет сомнений в его сильнейшей заинтересованности в конкретном исходе дела. Пахомов не удовлетворяет ходатайства, не приобщает экспертизы и рецензии, не запрашивает абсолютно необходимые и принципиальные документы от "кредиторов" и их агентов, не требует отчётов от управляющего, не препятствует притворным торгам, делает странный выбор "экспертных" организаций, причём доказавших свою профнепригодность и ангажированность, утверждает абсурдные результаты "экспертиз" и совершает другие иррациональные и незаконные действия.

В ЭТОМ АРБИТРАЖНОМ ДЕЛЕ ПРЕСТУПНО И ФАЛЬШИВО ВСЁ: действия директора и конкурсного управляющего, заключенные задним числом договоры, их целеполагание и суммы, "кредиторы" и отчеты конкурсного управляющего, притворны торги со "специальными" условиями, все экспертизы и оценки активов. Но всё это одобрено решениями арбитражного судьи Пахомова Е.А. Возможно, судья находится под влиянием и давлением других лиц, находящихся выше в судебной иерархии - такую проверку должны проводить соответствующие государственные структуры, призванные обеспечить законность и бороться с коррупцией.

Наличие многочисленных документов и фактов позволяет сделать вывод о действии организованного преступного сообщества (ОПС), где каждый из участников выполнял отведённую ему роль, а все они действовали в сговоре по заранее разработанному плану, что и является ключевыми признаками преступного сообщества. Складывается по меньшей мере следующий состав группы:

Клячин Александр Ильич (ИНН 772111238983) - "заказчик" и основной бенефициар хищения активов ООО "Белкофорте", поскольку все "кредиторы", конкурсный управляющий, а также ряд других компаний в деле являются связанными с ним структурами;

Сундуков Игорь Борисович (ИНН 771510875083) - директор ООО "Белкофорте", заключивший задним числом мнимые договоры стоимостью 650 млн рублей с лицами, ставшими впоследствии благодаря решениям Пахомова Е.А. "кредиторами" компании;

Васин Василий Иванович (ИНН 772731069100), заключивший мнимый договор о якобы оказанных им охранных услугах на сумму 33 млн рублей;

Ионова Анна Анатольевна - директор ООО "Оникс" (ИНН 7706430022), имеющего все признаки компании-однодневки, заключившая договор на ремонтные работы, которые никогда не выполнялись, стоимостью 22 млн рублей, после проявления интереса со стороны правоохранительных органов компания ликвидирована с передачей "прав требования" ООО "Оргметстрой";

Федосенков Руслан Юрьевич - директор ООО "Ботовское" (ИНН 6913011081), расположенного в Осташковском районе Тверской области, заключивший мнимый договор по передаче прав аренды 1200 гектаров заброшенной сельскохозяйственной земли в Осташковском районе Тверской области стоимостью 244 млн рублей (более 200 тысяч рублей за гектар);

Левченко Олег Иванович (ИНН 500601237858) - директор ООО "Оргметстрой" (ИНН 7726393851), якобы продал векселей (даже копий которых никто не видел) на 360 млн рублей, которые понадобились для оплаты очень срочных ремонтных работ по устранению некоей "протечки" в подвале одного из зданий.

Серговский Александр Анатольевич (ИНН 771800372691) - член СРО "Меркурий" (ИНН 7710458616), конкурсный управляющий в банкротном деле, абсолютно все действия которого были направлены на признание лжекредиторов, мнимых договоров и недостоверных экспертиз;

Баранова Ольга Ивановна (ИНН 602500073504) - эксперт ООО "Универсальные бизнес технологии" (ИНН 7726626538, руководитель Плаксин Дмитрий Андреевич, ИНН 774301477648), которая, в частности, оценила стоимость одного квадратного метра элитной московской недвижимости в 5 раз дешевле рыночной - примерно по 350 долларов за кв. метр, она же оценила и стоимость права аренды заброшенной и непригодной к сельскохозяйственным работам земли в Тверской области в 200 тыс. рублей за один гектар.

Для вывода денег мошенниками использовались 2 компании-однодневки - ООО "Стройгарант" (ИНН 7704404637) и ООО "Монтаж- Автоматика" (ИНН 7730699000), также связанные со структурами Клячина А.И.

Свободное от всяких займов и не имеющее долгов ООО "Белкофорте" с собственными активами стоимостью 3 млрд рублей, занимающееся единственным видом деятельности - сдачей в аренду принадлежащих ему на праве собственности 12 объектов недвижимости (из них 4 здания в Москве класса "В+" площадью 22 тысячи кв. метров) - "вдруг" становится неплатежеспособным и банкротом, причём активы общества в размере 100% переходят к структурам "заказчика". Согласованные действия указанных выше лиц, их полная взаимозависимость и достигнутый результат не оставляют сомнений в том, что действует именно ОПС.

ПОДРОБНО ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПС КЛЯЧИНА ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ НА 50 СТРАНИЦАХ, которое может быть представлено по запросу любым заинтересованным лицам.

В настоящее время похищенное у ООО "Белкофорте" имущество члены ОПС пытаются перепродать на рынке в 4-5 раз выше оценки "эксперта" Барановой О.И. (благосклонно утверждённой судьей Пахомовым Е.А.), разместив объявления через агентства и в сети интернет.

После 8 лет непрекращающейся и изматывающей борьбы с ОПС Клячина А.И., наблюдения за деятельностью государственной машины, призванной обеспечивать закон и порядок в стране, а по факту покрывающей преступления, имею полное моральное и юридическое право, подкреплённое документами и фактами, заявить о вопиющей криминализации государственных органов в этой сфере. Более того, не выполнены и прямые распоряжения Президента РФ Владимира Путина. В частности, не выполнены распоряжения, данные им министру МВД Колокольцеву В.А. 28.05.2014 г., генпрокурору Чайке Ю.Я. 14.08.2014 г., председателю СК Бастрыкину А.И. 24.07.2015 г. в отношении противоправной деятельности структур Клячина А.И.

По утверждению сообщника Клячина А.И. - Гордеева Сергея Евгеньевича (ИНН 771303783370), высказанному им в мае 2015 года моему переговорщику, им (Гордееву и Клячину) "пришлось потратиться на нейтрализацию поручений Путина". Полагаю, что мошенники с помощью коррупционных связей добились подготовки недостоверных данных для руководителей силовых и надзорных ведомств. Такая безнаказанная и циничная деятельность указанной ОПС выглядит настоящим глумлением над российскими законами и высшей государственной властью и создаёт ощущение "неприкасаемости" членов данной ОПС.

Прошу считать это заявление также заявлением о преступлении в Следственный комитет РФ, куда передан его оригинал. Копии заявления с отдельными сопроводительными письмами отправлены также в Росфинмониторинг, ФСБ РФ, Генеральную прокуратуру, Квалификационные коллегии судей ВС РФ и Совета судей г. Москвы, Администрацию Президента.

Учитывая масштаб и длительность действия преступного сообщества, бездеятельность в течение нескольких лет правоохранительных органов и прокуратуры, фактически прикрывающих преступления, несмотря на многочисленные доказательства нарушения законности, ПРОШУ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ максимально распространить данную информацию и взять под общественный контроль расследование незаконной деятельности ОПС Клячина А.И. как представляющей серьёзную опасность для общества, разрушающую российскую экономику и несущую угрозу национальной безопасности страны.

Российский предприниматель, создатель более 20 компаний в области информационных, компьютерных и цифровых технологий, инновационных методов образования, антивирусных и поисковых систем, самолетостроения Вячеслав Алексеевич Рудников

