«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки

Мнения самих работников скорой, конечно, никто не спрашивает, как это и происходит сейчас в Нижнем Тагиле. А зря - минусов у предлагаемой системы выше крыши

Бесплатная государственная медицина — это одна из немногих социальных гарантий, которые еще хоть как-то удалось сохранить в нашей стране. Но и на нее активно покушаются. В частности это проявляется в попытке перевести систему обеспечения парка автомобилей скорой помощи на частные рельсы.

Так называемый аутсорсинг проявил себя во всей красе в этом году в Свердловской области. У этой системы изначально было много противников, пожелания которых обещали учесть. Однако без лишней шумихи на сайте госзакупок появилась информация о том, что в Нижнем Тагиле начиная с февраля 2021 года будет нанят подрядчик, который обязуется предоставить услугу на медперевозки в 240 000 машиночасов вкупе с собственными автомобилями.

Почему вообще назрела эта проблема? Выделяют три причины, главная из которых — быстрая изнашиваемость автопарка. Считается, что частные подрядчики будут рачительнее следить за состоянием машин и темпами обновлений автомобилей.

Второй плюс прямо вытекает из первого: врачи освобождаются от не связанных с их прямыми обязанностями хлопот по обеспечению транспортом станций «скорой помощи». Избавившись от обременительных технических проблем, эскулапы могут сосредоточиться непосредственно на лечении. В идеале это должно повысить эффективность медицинских услуг.

Наконец, третье преимущество заключается в том, что частные владельцы лучше разбираются в тонкостях экономического обеспечения автопарков и не будут тратить лишние деньги на ремонт.

Однако при ином угле зрения та же самая «экономическая целесообразность» оборачивается своей негативной стороной. В погоне за заработками частные владельцы будут всеми силами стараться сократить расходы на персонал. Например, с 1 февраля этого года в Екатеринбурге управляющей компанией «скорой помощи» была назначена ООО «Феникс-логистика». Поначалу компания не хотела заключать трудовые договоры со своими сотрудниками, норовя перевести их в самозанятые. И лишь после забастовки водителей к договорной системе все же пришли.

Отсутствие трудовых договоров — это отпуск и больничный за свой счет. Но гораздо неприятнее, что четырем водителям «Феникс-Логистики» не были начислены «коронавирусные» правительственные доплаты из-за не предоставленных вовремя данных об их работе в бригадах с ковидными больницами. И суд признал отказ легитимным!

Мнения самих работников скорой, конечно, никто не спрашивает, как это и происходит сейчас в Нижнем Тагиле. «Руководство собрало нас, - рассказал ТК «Телекон» водитель тагильской станции скорой помощи Александр Аксютин. - Сказали, переводить будут с февраля. Мое личное мнение: из этого ничего хорошего не получится. По опыту других городов — Уфы, Самары — это понижение зарплаты, большая текучка кадров. Работать больше — оплата ниже. Частник будет экономить. Все будет чуть ли не за наш счет».

Старожилы противятся не зря. Минусов у предлагаемой системы выше крыши. В частности, подразумевается некая тарифная унификация, а единой системы быть не может, потому что, например, «Фиаты» и «Газели» требуют разных затрат. К тому же количество предоставленных рекрутированной компанией машин может быть недостаточным.

Серьезные вопросы вызывает и подготовка водителей. Частники настаивают на том, что водители не должны носить больных и оказывать им при необходимости первую помощь, тогда как классическая российская медицина эти опции вообще-то подразумевает. «В их обязанности не входит носилки таскать, - возмущается по поводу новшеств медбрат Александр Рыжиков. - Но в своей бригаде я могу позвонить, и водитель придет и нам поможет. А у них такого в обязанностях нет. Двери открыли, носилки выкатили, дальше сами».

Минздрав по привычке предупреждает, что переход на аутсорсинг якобы принесет скорой одни блага. «При переходе на аутсорсинг автотранспорт скорой будет предоставлен оператором, который возьмет на себя техобслуживание, ремонт, работу с ГИБДД, со звуковыми сигналами, с обучением водителей, с расследованием ДТП, если в них окажутся кареты скорой помощи и прочее. То есть, все услуги, которые не свойственны медицинской организации, оператор возьмет на себя. При этом будет проводить техническое обслуживание транспорта, контроль выезда на линию, выход с линии. Машины будут оснащены gps-навигаторами и радиостанциями»

Но так ли гладко идет процесс? В трех городах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменск-Уральском — процесс идет лихорадочно хотя бы потому, что эпоха ковида не шибко располагает к каким-либо реформам. В Нижнем Тагиле работникам скорой помощи уже объявили о предстоящем сокращении. Один из водителей рассказал, что руководство предложило подыскивать новые места работы 150 сотрудникам. Люди не шибко понимают, что им делать дальше.

Как мы писали ранее, Свердловская область не уникальна в своём стремлении отдать скорую помощь в частные руки. В 2013 г. с позволения Министерства здравоохранения РФ аутсорсинг был внедрен в шести пилотных регионах, среди которых оказался Пермский край. Первопроходцем в сфере частных скорых в Прикамье с 2011 года был местный бизнесмен Евгений Фридман. Однако в конце 2015 г. контракты забрали московские фирмы Данилы Барышникова, после чего эксперимент был признан неудачным. Провалом аутсорсинг скорых обернулся и в Копейске.

