Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии

В Стране восходящего солнца извращение исторической правды принимает всеобъемлющий характер

Накануне 75-летней годовщины поражения Японии во Второй мировой войне в Стране восходящего солнца резко активизировались ревизионистские силы, распространяющие националистические бредни, ничего общего не имеющие с реальной историей событий 40-х годов ХХ века. Однако, судя по комментариям в сети, им многие верят...

Настоящую истерику в Интернете вызвала коротенькая заметка на Yahoo News Japan, содержащая заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно американской ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«6 августа 1945 года США нанесли атомный удар по Хиросиме, а через три дня — по Нагасаки. По сей день страшная гибель невинных мирных жителей с болью отзывается в сердцах миллионов людей на планете», — заявил российский министр. И уточнил, что атомное оружие в истории применяли только американцы, причем в качестве «демонстрации силы».

Портал ИноСМИ приводит шокирующие комментарии читателей, оставленные под этой новостью и не укладывающиеся в рамки адекватности.

«В соответствии с материалами проекта «Венона», в то время в США действовали советские провокаторы, которые оказали громадное влияние на внешнюю политику США. В частности, выяснилось, что они имеют прямое отношение к войне между США и Японией, а также боевым действиям СССР против Японии. Действительно, в окружении Рузвельта было много советских шпионов. Американский президент прислушивался к их советам. СССР столкнул лбами США и Японию, пытаясь поймать рыбку в мутной воде», — пишет один из читателей Yahoo News.

«Можно сколько угодно пытаться оправдаться, но победители и проигравшие были определены до того, как СССР нарушил пакт и напал на Японию. Нельзя оправдывать алчную территориальную экспансию», — утверждает другой.

«СССР нарушил пакт о ненападении, а теперь Лавров пытается оправдаться. С такими странами нельзя подписывать никаких соглашений», — возмущается еще один.

«Россия, которая нарушила Советско-японский пакт о ненападении, насиловала и убивала японцев, включая мирных жителей, а затем незаконно оккупировала японские территории, лучше молчать», — разоряется некто «Nat».

Кстати, стенания по поводу «подлого» нападения коварного Сталина не бедных и несчастных японцев поддерживают и некоторые либерально настроенные отечественные интернетчики.

Так давайте разберемся, в чем же заключалось «страшное преступление коварных коммунистов».

Забегая наперед, хотелось бы обратить внимание читателей на то, что злые «красные» якобы массово убивали МИРНЫХ японцев. И тут сразу же напрашивается вопрос – где же именно, с учетом того, что в «историческую» Японию советские войска так и не вошли?

Красная армия столкнулась с японскими войсками преимущественно на территориях, которые официальный Токио незадолго до этого аннексировал или оккупировал. Причем в ходе оккупации Япония, мягко говоря, не стеснялась в средствах.

Так, например, Нанкинская резня 1937—1938 годов является одним из самых страшных эпизодов в истории человечества. Всего за несколько недель японцы в захваченном ими Нанкине уничтожили по разным данным от 200 до 500 тыс. человек. Причем убивали они не участников боевых действий, а гражданских лиц и ранее разоруженных солдат. Значительную часть убитых составили дети. Массовые убийства сопровождались изнасилованиями, пытками и грабежами. Изуверы глумились над детьми и вспарывали животы беременным. «Благородные воины» даже заключали пари, кто больше убьет китайцев холодным оружием за определенный период времени.

Все это не было «случайными эксцессами». Никаких мер для прекращения насилия верховное японское командование не принимало.

Согласно воспоминаниям очевидцев тех событий, значительная часть убийств совершалась по команде. Сохранилось огромное количество подтверждающих военные преступления фотографий, свидетельств очевидцев, письменных документов.

Однако из всех виновных в зверствах лиц были осуждены всего двое – генерал Хисао Тани и генерал Мацуи Иванэ. Остальными причастными либо никто не занимался в принципе, либо они попали под действие «иммунитета».

Впрочем, Нанкинская резня – это всего лишь один эпизод из огромной череды военных преступлений, совершенных японцами. В результате действий официального Токио погибли не менее 15,5 млн граждан Китая (из них 11—12 млн мирных жителей), 3 млн индусов, 2 млн обитателей Французского Индокитая, 4 млн индонезийцев...

Около 300 тыс. девочек и девушек с захваченных территорий были взяты японцами в сексуальное рабство и использовались на так называемых «станциях утешения». Их насиловали по 30—40 раз в день, и большинство из них не дожили до завершения войны.

Японские ученые, в частности сотрудники так называемого «Отряда - 731», ставили на жителях оккупированных территорий изуверские эксперименты, в том числе с целью разработки биологического оружия.

Что же касается «советской подлости», то хотелось бы остановиться на некоторых фактах, которые японцы сегодня упорно игнорируют.

В 1938—1939 годах императорская Япония совершила агрессию против СССР и союзной Москве Монголии, исход которой, как известно, оказался для официального Токио не слишком радужным. У Японии в прямом смысле слова отбили желание нападать на Советский Союз.

Тем не менее, уже в 1941 году, через несколько дней после подписания пакта о нейтралитете, японское командование активно занялось разработкой планов нового нападения на СССР. В годы Великой Отечественной войны японцы неоднократно обстреливали советскую территорию и советские суда, а также нарушали государственную границу Советского Союза. По данным историков спецслужб, значительную роль в том, чтобы убедить японцев не нападать на Советский Союз после гитлеровской агрессии, сыграл разведчик Рихард Зорге, доносивший до японских элит новости о событиях на советско-германском фронте так, чтобы официальному Токио не очень хотелось воевать.

Гипотетически в ходе боевых действий в 1945 году у отдельных бойцов Красной армии могли происходить некие столкновения с представителями японской оккупационной администрации в Китае или Корее. Но пытаться выставить нечто подобное «массовыми убийствами» мирного населения – это просто издевательство над здравым смыслом. Впрочем, как и попытки представить вопиющей несправедливостью направление бывших японских солдат в лагеря для военнопленных.

Уважаемые, вы вели агрессивную войну, жестоко растоптав международное право, оккупировав множество иностранных территорий и совершив беспрецедентные военные преступления. После этого вы жалуетесь на то, что ваших солдат и офицеров, вспарывавших животы беременным женщинам, отправляли в дальневосточные лагеря для военнопленных? Серьезно?!

Ну, понятно, мы можем говорить о том, что маленькие дети, жившие в Хиросиме и Нагасаки во время атомной бомбардировки, не были ни в чем виноваты. Но вот можно ли сказать то же самое о японских солдатах, участвовавших в захвате Китая, и о японских чиновниках, отнимавших рис у местных жителей? Вопрос – риторический.

Что же касается рассуждений отдельных японцев о том, что, мол, США на Японию натравили злые «коммунистические агенты» и они же заставили Вашингтон сбросить на Страну восходящего солнца две ядерные бомбы, то это могло бы казаться смешным, если бы не было так грустно.

У Советского Союза были прекрасные разведчики и дипломаты, но утверждать, что они могли навязывать политические решения Белому дому – это нечто из области психиатрии. Москва не могла три года склонить союзников к открытию Второго фронта, да и на утверждение эффективных программ сотрудничества в рамках ленд-лиза у наших представителей ушли долгие месяцы. Пока не стало ясно, в чью сторону качнется успех в войне, США не горели желанием помогать союзникам даже тушенкой и авиатопливом.

Могли ли наши «агенты» в этой ситуации принуждать Белый дом объявлять войны в конце 1941 года? Об этом даже говорить смешно.

Напротив, даже в 1945 году на Ялтинской конференции представители Запада буквально выкручивали руки Иосифу Сталину, заставляя его согласиться на войну с Японией в обмен на уступки по другим вопросам.

Если комментаторы из Страны восходящего солнца не знают таких элементарных вещей, то становится жутко от самой мысли о том, чему сегодня учат в японских школах. В Германии ревизионисты ведут себя куда сдержаннее, чем в Японии.

В Стране же восходящего солнца извращение исторической правды принимает всеобъемлющий характер. И дело тут не только в высказываниях сетевых троллей. Автор статьи «75 лет назад СССР напал на Японию» на страницах популярной японской газеты Asahi Shimbun прямо обвинил на днях в советско-японском конфликте Иосифа Сталина, а администрация префектуры Хоккайдо хочет проводить «поминальные туры» к Курильским островам, провоцируя тем самым очередные волны националистических и милитаристских высказываний в сети Интернет – вплоть до призывов отобрать Курилы силой и обзавестись ядерным оружием...

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