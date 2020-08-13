Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?

Дела Сафронова и Пыжа говорят о том, что в распространении государственной тайны и в госизмене могут обвинить любого, кто контактировал с иностранцами. При этом объяснять что-то общественности никто не будет

В последнее время участились уголовные дела по «шпионским» статьям. Обилие таких процессов порою заставляет усомниться в том, что действительно кругом враги. Задержание популярного блогера Андрея Пыжа тоже, на первый взгляд, вполне укладывается в этот модный тренд российской политики.

Андрей Пыж был арестован еще 5 августа, однако информация об этом по какой-то причине не распространялась. Накануне Пыж вернулся из Белоруссии, где сплавлялся по Березине в сторону Днепра. Как сообщает «Коммерсант», задержание было жестким.

Уже на следующий день после задержания ему была выбрана мера пресечения на два месяца, до 5 октября. Пыжа обвиняют по ч. 2 п. «д». ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, распространение либо перемещение носителей таких сведений за пределы РФ).

Блогер вел востребованный канал в YouTube, на который подписано порядка 800 000 подписчиков. Сфера интересов Пыжа — оставленные города, нежилые здания и полусекретные локации. Из этих экзотических мест блогер вел свои репортажи.

В 2016-м он уже имел проблемы из-за проникновения в коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую, но тогда административное дело прекратили. А год назад Пыж побывал на действующей радиолокационной станции «Днепр-М» (является частью российской системы предупреждения о ракетном нападении) под Оленегорском. Оттуда он привез 40-минутный репортаж.

Дело Андрея Пыжа быстро засекретили. Поэтому совершенно непонятно ни в чем его обвиняют, ни какая поездка (и, главное — почему) стала для него роковой. «По этой причине нельзя составить профессиональное суждение ни о правдоподобности распространяемой информации о совершении преступления, ни о степени общественной опасности этого предполагаемого преступления», — сказал партнер и соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант Znak.com.

О задержании Пыжа отчего-то не сообщили сразу даже его родителям. Тем не менее, находясь сейчас в СИЗО Лефортово на карантине, он не отчаивается. Он ведет дневник, починил вентилятор в камере и с нетерпением ожидает писем от своей девушки Лизы.

Однако прогнозы неутешительные: Пыжу грозит 8 лет лишения свободы. Блогеру назначен адвокат, который утверждает, что арест подзащитного никак не связан с его роликами.

Однако вопросов арест вызывает много. Дело в том, что ч. 2 п. «д». ст. 283.1 УК РФ подразумевает, что он не только собирал секретную информацию, но и распространял ее. Тогда нужно определиться, каким путем он ее получил: похищение, обман, шантаж, принуждение, угроза применения насилия, что-то иное, не санкционированное законодательно. Однако никто ничего объяснять, похоже, нам не собирается.

Так что с большой долей вероятности можно предположить, что все объясняется пресловутой шпиономанией, а значит, всем нам остается быть вдвойне осмотрительными. «Например, прежде чем куда-то проникать или иным нестандартным способом получать к чему-то доступ, неплохо было бы сверить возникшее желание с опубликованным перечнем сведений, составляющих государственную тайну, и таким образом оценить свои риски», - рекомендует Вадим Клювгант.

Примечательно, что в июле в России возникло другое «шпионское» дело против экс-репортера «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, с апреля 2020 года трудившегося в должности советника директора госкорпорации «Роскосмос». Сафронова обвиняют в государственной измене — будто он сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. Сам журналист не признает вину и отказывается идти на сделку со следствием. В силу этих причин ему грозит до 20 лет заключения.

При этом дело Сафронова, как и в случае с Пыжом, засекречено. Но очевидцы предупреждают, что подобные обвинения могут сейчас предъявить любому, кто контактировал с иностранцами.

