В Госдуме призвали пересмотреть приговор избившим двух полицейских в ХМАО

Прокуратура должна опротестовать решение Нефтеюганского районного суда, который назначил штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей двум мужчинам, ставшим участниками драки с сотрудниками полиции. 

«Мало того, что полиция получает нищенскую зарплату, так ее теперь можно безнаказанно мордовать. Что испытывают люди в погонах и как ухмыляется всякая мразь, читая о таком приговоре. Призываю органы прокуратуры вынести протест на вердикт Нефтеюганского райсуда. Дело должно быть пересмотрено! Региональное руководство ожидаемо стало все отрицать. Но факты упрямая вещь. И скандальный приговор Нефтеюганского райсуда еще одна иллюстрация того, что реальная власть в округе в значительной мере уже перехвачена диаспорами, которые диктуют свои условия государственным органам», — заявил «Газете.Ru» председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Миронов отметил, что такие же штрафы получают дачники за сорняки на участке, и предположил, что без отсутствия резонанса мужчин бы оправдали.

«Формально это наказание, по сути — оправдание. Удивительно уже то, что нападавших судили не за «применение насилия, опасного для жизни и здоровья», словно можно пускать в ход кулаки, не рискуя причинить ущерб здоровью. Но даже по более «мягкой» 1 части статьи 318 УК можно сесть на пять лет. Суд же умудрился назначить нападавшим штрафы, какие могут получить дачники за сорняки на участке. Подозреваю, что, если бы не общественный резонанс и контроль со стороны Следственного комитета, бандюганов бы вообще оправдали», — заключил он.

Вечером 25 июля двое молодых людей 2007 и 2008 годов рождения подрались с сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС) в 12-м микрорайоне Нефтеюганска. На видеокадрах с места происшествия видно, как один из силовиков падает после нескольких толчков, после чего ему наносят удар по голове.

Как заявили в управлении МВД по ХМАО, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве опровергали информацию СМИ о том, что задержанные являются иностранными гражданами. В сентябре суд вынес мужчинам приговор по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» — правонарушители получили штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2025, 16:41
    Гость: Вот именно, зачем дрались !

    Полиция обязана была защищать парней чтобы на них не напали нацисты. А вместо этого грубо нарушили свои обязанности. Приговор должен быть суров!

  2. 10.10.2025, 16:38
    Гость: ABCD

    Бубенцов старенький, в ГД видимо не зовут депутатствовать да и не интересно.
    Он прекрасно понимает. что в его возрасте наезжать на "конкретных пацанов" в "больших кабинетах" нет смысла, а что менты? Этих уволят/посадят/убьют- так других найдут быстро. Расходный материал.

  3. 10.10.2025, 16:35
    Гость: ABCD

    "бы не общественный резонанс и контроль со стороны Следственного комитета, бандюганов бы вообще оправдали"
    Достаточно было бы публикации чьи они родственники, кто в прокуратуре и у стряпчих "затирал" и "договаривался", кто "звонил" ментовским папочкам, кто "заносил" судейским и всё станет предельно понятно.
    Единственное, что так бесит до сих пор власть и "элитку"- это фактор публичности, элитка как таракан, света не любит, все свои вопросы они решают втихаря в кабинетах чиновников.

  4. 10.10.2025, 15:15
    Гость: Путник

    Зачем дрались? Предупредительный в воздух, на поражение в ногу, не доходит, контрольный.. Пьянь подралась с полицией! Не подрались , а проявили неподчинение законному требованию

  5. 10.10.2025, 14:45
    Гость: Что это?

    Это не полиция а форменный позор ведомства Колокольцева.
    За подобных защитников МВД нужно выпотрошить по полной.
    Видимо,на пороге очередная порка с переформатацией и дефрагментацией.

Все комментарии (24)
