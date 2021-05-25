Megadeth «Megadeth»

Исполнитель: Megadeth, Название: «Megadeth», Стиль: thrash metal, Год: 2026

Выход семнадцатого и, как было заявлено, финального альбома Megadeth стало событием исторического масштаба в мире трэш-металла. Пластинка получилась хоть и восторженно принятая публикой и критиками, неодназначная, и, пожалуй, слишком пронизанная горечью прощания.

Безусловной сильной стороной альбома является её безупречный, глубокий звук. Продюсирование Криса Рейкстроу и самого Мастейна обеспечило альбому современное, «кристально чистое» звучание с использованием всех возможностей цифровых технологий.

Микс получился по-хорошему агрессивным, где каждый удар барабанов Дирка Вербурена ощущается физически, а бас Джеймса Ломенцо создает мощный, грохочущий фундамент. Гитарные дуэли Мастейна и новичка в Megadeth Теэму Мянтюсаари прописаны с ювелирной четкостью, превращая каждый соло-выход в настоящий праздник шред-гитары.

Однако за блестящей технической оберткой скрывается на удивление тяжелая, депрессивная атмосфера. Если первые два трека — яростный трэш-боевик «Tipping Point» и панковский «I Don’t Care» — еще сохраняют драйв и привычный оскал группы, то начиная с третьей композиции «Hey, God?!» настроение пластинки резко меняется.

Альбом фактически уходит в минор, а лирика Мастейна начинает утопать в уязвимости и безысходности. В «Hey, God?!» слышится практически исповедь потерянного человека: «Иногда я чувствую себя таким беззащитным, когда иду по этим улицам один».

Темы войны и теорий заговора в последующих треках почти лишены боевого задора; они звучат скорее как констатация неизбежного краха. Чем ближе движется альбом к своему финалу, тем более безжизненной и безнадежной становится его атмосфера.

Последний метафорический «гвоздь в гроб Megadeth» забивает завершающий трек «The Last Note», становясь своего рода эмоциональным эпицентром. Он, по сути, перечеркивает всё былое величие группы и прожитую жизнь, оставляя слушателя в состоянии опустошенности и с вопросом: «И для чего все это было, если "каждая сделка была подписана кровью и пламенем"».

Это не просто прощание, а признание поражения перед лицом времени. Мастейн использует в этой песне предельно мрачные образы:

«The roar I lived for, it starts to die» («Рев, ради которого я жил, начинает умирать») — Дэйв признает, что смысл его существования ускользает.

«I can’t outrun the spinning hands of time» («Мне не обогнать вращающиеся стрелки времени») — мотив бессилия перед старостью.

В финальном речевом отрывке («spoken-word finale») под акустическую гитару он выносит окончательный вердикт своему пути:

«So here's my last will. My final testament... I came. I ruled. Now, I disappear» («Вот моя последняя воля. Мое последнее завещание... Я пришел. Я правил. Теперь я исчезаю»).

После «The Last Note» кавер на песню Metallica «Ride the Lightning» слушается скорее как чужеродный элемент.

Альбом «Megadeth» оставляет тяжелое послевкусие. Это достойный с технической точки зрения финал, который, однако, вместо триумфального марша предлагает слушателю вместе с автором погрузиться в сумерки угасающей легенды.

