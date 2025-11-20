Сенатор обвинил Запад в лживых нарративах о разрухе и коррупции в России

22:00 20.11.2025

Западные СМИ и лидеры мнений насаждают "лживые нарративы о разрухе и коррупции" в России, которые рассчитаны в том числе на россиян. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на круглом столе "Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ".

"В контексте стремления Запада нанести нам стратегическое поражение их усилия, помноженные на современные возможности и технологии информационных средств, развиваются наиболее агрессивно. Продвигаются стереотипы о России как о варварской стране, чуть ли не изолированной в современном мире, отменяются наши достижения, культура, язык, переписывается история", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что западные "СМИ и лидеры мнений насаждают лживые нарративы о разрухе и коррупции в нашем государстве". "Все это рассчитано как на внешнюю аудиторию, так и на наших граждан", - отметил сенатор.