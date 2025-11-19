Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

20:42 19.11.2025

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.

О расширении применения ИИ

В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед.

Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.

Подавляющее число молодых людей в России применяют нейросети.

Модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние.

Работа над системами ИИ должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.

Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования.

России нужен штаб по руководству отраслью ИИ.

Путин поручил кабмину и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с ИИ в России.

Президент попросил глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.

Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ.

Глава государства предложил властям вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач ИИ.

В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении ИИ в экономике.

Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок.



О технологическом суверенитете

Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета.

Россия должна обладать собственным комплексом технологий в сфере генеративного ИИ.

Разработка отечественных систем с использованием ИИ должны полностью контролироваться российскими специалистами.

Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий.

За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.

Есть сферы, где можно опираться только на собственные разработки в сфере ИИ, в том числе в работе спецслужб.

Необходимо обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.



Другие заявления

Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире.

На предстоящей Прямой линии будет использоваться "ГигаЧат" от "Сбера" при обработке вопросов.

Москва будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.

Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии.



Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.

Первый день посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны.