Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.

О расширении применения ИИ

  • В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед.
  • Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.
  • Подавляющее число молодых людей в России применяют нейросети.
  • Модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние.
  • Работа над системами ИИ должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.
  • Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования.
  • России нужен штаб по руководству отраслью ИИ.
  • Путин поручил кабмину и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с ИИ в России.
  • Президент попросил глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.
  • Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ.
  • Глава государства предложил властям вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач ИИ.
  • В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении ИИ в экономике.
  • Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок.


О технологическом суверенитете

  • Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета.
  • Россия должна обладать собственным комплексом технологий в сфере генеративного ИИ.
  • Разработка отечественных систем с использованием ИИ должны полностью контролироваться российскими специалистами.
  • Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий.
  • За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.
  • Есть сферы, где можно опираться только на собственные разработки в сфере ИИ, в том числе в работе спецслужб.
  • Необходимо обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.


Другие заявления

  • Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире.
  • На предстоящей Прямой линии будет использоваться "ГигаЧат" от "Сбера" при обработке вопросов.
  • Москва будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.
  • Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии.


Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.

Первый день посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. 

