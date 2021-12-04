«АукцЫон», 9 декабря, «ГлавКлуб»

«АукцЫон», 9 декабря, «ГлавКлуб»

9 декабря на сцене Главклуба один из лучших арт-рок коллективов Петербурга, символизирующий собой всегда переполненный спонтанностью праздник и абсолютную импровизацию - по-настоящему великая русская группа «Аукцыон»

Большой зимний концерт будет включать в себя не только песни с новой 11-й по счету превосходной новой пластинки "Мечты", но и лучшее из существующего в обширной дискографии выдающегося  коллектива.

Куда заведет всех присутствующих атмосфера вечера и какие новые неожиданные краски получат песни - даже сами прославленные музыканты, выходя на сцену, не всегда четко представляют. Но им нравится делать из сетлиста абсолютную условность, которая позволяет лишь оттолкнуться от берега и дальше в музыкальном плавании следовать своему тончайшему чутью и энергии, которую транслирует им зритель.

Начало в 20.00.

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