«Крематорий», 28 и 29 ноября, ДК имени Горбунова
Они состоятся в легендарной Горбушке 28 и 29 ноября.
Два дня самый весёлый на этой планете ансамбль будет праздновать 65-летний юбилей Армена Григоряна и 42-ой День рождения группы большими эксклюзивными концертами!
В шоу будут задействованы актёры и каскадёры театра «Антигравитация», которые представят зрителям современную хореографию и мультимедийные декорации в одном невероятном пространстве.
Уникальный 100-метровый 3D-экран, он же медиасцена, является главной декорацией шоу!
АСГ в образе странника по собственной жизни, покажет вам эпохи своего творчества.
Артисты шоу — чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звёзды современной танцевальной сцены, и, конечно, сами музыканты легендарной группы «Крематорий» с лучшими хитами всех лет и новыми «боевиками»!
Специальными гостями двухдневного перформанса станет не менее весёлый московский ансамбль «Тайм-Аут» и не только…
Начало в 20.00
