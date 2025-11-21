«Крематорий», 28 и 29 ноября, ДК имени Горбунова

«Крематорий», 28 и 29 ноября, ДК имени Горбунова

Группа «Крематорий» отметит двойной праздник не только грандиозным туром, но и впервые ДВУМЯ большими эксклюзивными шоу-концертами в Москве!

Они состоятся в легендарной Горбушке 28 и 29 ноября.

Два дня самый весёлый на этой планете ансамбль будет праздновать 65-летний юбилей Армена Григоряна и 42-ой День рождения группы большими эксклюзивными концертами!

В шоу будут задействованы актёры и каскадёры театра «Антигравитация», которые представят зрителям современную хореографию и мультимедийные декорации в одном невероятном пространстве.

Уникальный 100-метровый 3D-экран, он же медиасцена, является главной декорацией шоу!

АСГ в образе странника по собственной жизни, покажет вам эпохи своего творчества.

Артисты шоу — чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звёзды современной танцевальной сцены, и, конечно, сами музыканты легендарной группы «Крематорий» с лучшими хитами всех лет и новыми «боевиками»!

Специальными гостями двухдневного перформанса станет не менее весёлый московский ансамбль «Тайм-Аут» и не только…

Начало в 20.00 

