Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая

Российская газовая компания «Новатэк» предоставила покупателям из Китая скидки на сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Столь огромный дисконт связан с тем, что найти других покупателей на партии, отгруженные с подсанкционного проекта на Гыданском полуострове, долгое время не удавалось.

Производство СПГ на «Арктик СПГ-2» началось еще в декабре 2023 года, но после попадания в SDN-List американского Минфина потенциальные покупатели отказались от сделок. Весь 2024 год «Новатэк» пытался реализовать хотя бы одну партию, но в итоге все пришлось оставить на хранение. Впервые продать груз в Китай удалось только в августе 2025 года.

По данным собеседников агентства, покупателю первая партия обошлась в 32 миллиона долларов при рыночной стоимости 44 миллиона. С того момента отправлено было уже 14 партий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2025, 22:16
    Гость: Европеец

    Alex-203 всегда нравилась моя мысль о том, что Россия будет продавать газ по цене, которую ей скажут. Он мне тогда не верил. Недальновидно мыслил чел.

  3. 19.11.2025, 22:03
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    На месте Китая,я бы из Кремлевских, потребовал максимум скидки , + газовые месторождения в довесок ,как оптовому покупателю.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое
© KM.RU
Эффект Долиной. На рынке вторичного жилья паника: покупатели лишаются квартир и денег
Избранное
Дилогия «Слепой меч»: кто же ты, Чэн И?
Сборник «Панк-революция 29»
XVIII Международный фестиваль музыки The Beatles, 7 октября, Артист Hall
8452 «Кукушка»
Аборт мозга «Надо бороться» (сингл)
Манекены feat. Наконечный «Крылья» (интернет-сингл)
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
ДМЦ «Скандинавская ходьба по тонкому льду» (интернет-сингл)
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Тыква для красоты
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации