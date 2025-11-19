Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая
Российская газовая компания «Новатэк» предоставила покупателям из Китая скидки на сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Столь огромный дисконт связан с тем, что найти других покупателей на партии, отгруженные с подсанкционного проекта на Гыданском полуострове, долгое время не удавалось.
Производство СПГ на «Арктик СПГ-2» началось еще в декабре 2023 года, но после попадания в SDN-List американского Минфина потенциальные покупатели отказались от сделок. Весь 2024 год «Новатэк» пытался реализовать хотя бы одну партию, но в итоге все пришлось оставить на хранение. Впервые продать груз в Китай удалось только в августе 2025 года.
По данным собеседников агентства, покупателю первая партия обошлась в 32 миллиона долларов при рыночной стоимости 44 миллиона. С того момента отправлено было уже 14 партий.
У меня и моей семьи
Alex-203 всегда нравилась моя мысль о том, что Россия будет продавать газ по цене, которую ей скажут. Он мне тогда не верил. Недальновидно мыслил чел.
На месте Китая,я бы из Кремлевских, потребовал максимум скидки , + газовые месторождения в довесок ,как оптовому покупателю.
Гениальная гениальность Кремлевского гения,впечатляет.
Кооператив озеро доигрались. Европа замёрзла. Хаха.